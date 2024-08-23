https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/paris-olimpiyatlarindaki-atis-pozisyonuyla-gundem-olan-yusuf-dikecin-o-pozu-sinav-sorusu-oldu-1087178578.html
Paris Olimpiyatları'ndaki atış pozisyonuyla gündem olan Yusuf Dikeç'in 'o pozu' sınav sorusu oldu
Paris Olimpiyatları'ndaki atış pozisyonuyla gündem olan Yusuf Dikeç'in 'o pozu' sınav sorusu oldu
Sputnik Türkiye
Paris Olimpiyatları'nda atıcılık dalında yarışan ve atış pozisyonuyla tüm dünyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Yusuf Dikeç'in pozu sınav sorusu oldu. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T11:43+0300
2024-08-23T11:43+0300
2024-08-23T11:43+0300
türkiye
yusuf dikeç
2024 paris olimpiyatları
sınav soruları
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Milli sporcu Yusuf Dikeç'in, Türkiye'yi temsil ettiği 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık alanında ekipman kullanmadan ve eli cebinde yaptığı atış, dünya gündemine oturmuş, Dikeç en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Dikeç'i mekanik olarak çizdilerErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi de yetenek sınavında adaylardan Dikeç'in bu pozisyonunun mekanik olarak çiziminin yapılması istedi. Sınavın ilk oturumunda masaya konulan objeleri çizen öğrenci adayları sınavın ikinci oturumunda ise Yusuf Dikeç'in portresinin yarısını mekanik olarak çizdi.EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 250'ye yakın öğrencinin sınava girdiğini belirterek, "Sınavda öğrencilerimizin hem yeteneklerini hem de günlük olayları nasıl takip edebildiklerini, çevrelerini ne kadar algılayıp algılamadıklarını değerlendiren sorularımız var. Yusuf Dikeç'in yüzünün bir tarafının mekanik yani robot mantığıyla çizimini yapacaklar. Yusuf Dikeç tüm dünyada popüler olmuş bir isim. Türkiye'yi de en doğru şekilde temsil ettiğini düşünüyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turkiyeye-gumus-madalya-kazandiran-yusuf-dikec-japonyada-fenomen-oldu-masrafsiz-amca-1086435100.html
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yusuf dikeç, 2024 paris olimpiyatları, sınav soruları
yusuf dikeç, 2024 paris olimpiyatları, sınav soruları
Paris Olimpiyatları'ndaki atış pozisyonuyla gündem olan Yusuf Dikeç'in 'o pozu' sınav sorusu oldu
Paris Olimpiyatları'nda atıcılık dalında yarışan ve atış pozisyonuyla tüm dünyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Yusuf Dikeç'in pozu sınav sorusu oldu.
Milli sporcu Yusuf Dikeç'in, Türkiye'yi temsil ettiği 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık alanında ekipman kullanmadan ve eli cebinde yaptığı atış, dünya gündemine oturmuş, Dikeç en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.
Dikeç'i mekanik olarak çizdiler
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi de yetenek sınavında adaylardan Dikeç'in bu pozisyonunun mekanik olarak çiziminin yapılması istedi. Sınavın ilk oturumunda masaya konulan objeleri çizen öğrenci adayları sınavın ikinci oturumunda ise Yusuf Dikeç'in portresinin yarısını mekanik olarak çizdi.
EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 250'ye yakın öğrencinin sınava girdiğini belirterek, "Sınavda öğrencilerimizin hem yeteneklerini hem de günlük olayları nasıl takip edebildiklerini, çevrelerini ne kadar algılayıp algılamadıklarını değerlendiren sorularımız var. Yusuf Dikeç'in yüzünün bir tarafının mekanik yani robot mantığıyla çizimini yapacaklar. Yusuf Dikeç tüm dünyada popüler olmuş bir isim. Türkiye'yi de en doğru şekilde temsil ettiğini düşünüyoruz” dedi.