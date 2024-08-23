https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/paris-olimpiyatlarindaki-atis-pozisyonuyla-gundem-olan-yusuf-dikecin-o-pozu-sinav-sorusu-oldu-1087178578.html

Paris Olimpiyatları'ndaki atış pozisyonuyla gündem olan Yusuf Dikeç'in 'o pozu' sınav sorusu oldu

Paris Olimpiyatları'ndaki atış pozisyonuyla gündem olan Yusuf Dikeç'in 'o pozu' sınav sorusu oldu

Sputnik Türkiye

Paris Olimpiyatları'nda atıcılık dalında yarışan ve atış pozisyonuyla tüm dünyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Yusuf Dikeç'in pozu sınav sorusu oldu. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T11:43+0300

2024-08-23T11:43+0300

2024-08-23T11:43+0300

türkiye

yusuf dikeç

2024 paris olimpiyatları

sınav soruları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/17/1087177289_0:164:1144:808_1920x0_80_0_0_2e46a8c9763a9b6365b1ba5d97bd98dd.jpg

Milli sporcu Yusuf Dikeç'in, Türkiye'yi temsil ettiği 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık alanında ekipman kullanmadan ve eli cebinde yaptığı atış, dünya gündemine oturmuş, Dikeç en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Dikeç'i mekanik olarak çizdilerErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi de yetenek sınavında adaylardan Dikeç'in bu pozisyonunun mekanik olarak çiziminin yapılması istedi. Sınavın ilk oturumunda masaya konulan objeleri çizen öğrenci adayları sınavın ikinci oturumunda ise Yusuf Dikeç'in portresinin yarısını mekanik olarak çizdi.EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 250'ye yakın öğrencinin sınava girdiğini belirterek, "Sınavda öğrencilerimizin hem yeteneklerini hem de günlük olayları nasıl takip edebildiklerini, çevrelerini ne kadar algılayıp algılamadıklarını değerlendiren sorularımız var. Yusuf Dikeç'in yüzünün bir tarafının mekanik yani robot mantığıyla çizimini yapacaklar. Yusuf Dikeç tüm dünyada popüler olmuş bir isim. Türkiye'yi de en doğru şekilde temsil ettiğini düşünüyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turkiyeye-gumus-madalya-kazandiran-yusuf-dikec-japonyada-fenomen-oldu-masrafsiz-amca-1086435100.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yusuf dikeç, 2024 paris olimpiyatları, sınav soruları