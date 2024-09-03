https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/paralimpik-oyunlarinda-aysel-onder-gumus-madalya-getirdi-1087606401.html
Paralimpik Oyunları'nda Aysel Önder gümüş madalya getirdi
Paralimpik Oyunları'nda Aysel Önder gümüş madalya getirdi
Sputnik Türkiye
Elemelerde 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik rekoru kıran Aysel Önder, finali 2. sırada bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T21:17+0300
2024-09-03T21:17+0300
2024-09-03T21:17+0300
spor
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2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda milli atlet Aysel Önder kadınlar 400 metre T20 sınıfında dünya ve paralimpik rekoru kırarak finale çıkmıştı. Bu gün gerçekleşen final müsabakasında Önder, gümüş madalya sahibi oldu.T20 400 metre'de 54.96'lık rekor dereceyle finale yükselen Aysel Önder, finali 55.23'lük derecesiyle 2. sırada bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Önder, sevincini Türk bayrağıyla zafer pozu vererek kutladı. Türkiye kaç madalya kazandı?Aysel Önder'in 55.23'lük derecesiyle getirdiği bronz madalya ile Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12'ye yükseldi.
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Paralimpik Oyunları'nda Aysel Önder gümüş madalya getirdi
Elemelerde 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik rekoru kıran Aysel Önder, finali 2. sırada bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda milli atlet Aysel Önder kadınlar 400 metre T20 sınıfında dünya ve paralimpik rekoru kırarak finale çıkmıştı. Bu gün gerçekleşen final müsabakasında Önder, gümüş madalya sahibi oldu.
T20 400 metre'de 54.96'lık rekor dereceyle finale yükselen Aysel Önder, finali 55.23'lük derecesiyle 2. sırada bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Önder, sevincini Türk bayrağıyla zafer pozu vererek kutladı.
Türkiye kaç madalya kazandı?
Aysel Önder'in 55.23'lük derecesiyle getirdiği bronz madalya ile Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12'ye yükseldi.