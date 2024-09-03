https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/paralimpik-oyunlarinda-aysel-onder-gumus-madalya-getirdi-1087606401.html

Paralimpik Oyunları'nda Aysel Önder gümüş madalya getirdi

Paralimpik Oyunları'nda Aysel Önder gümüş madalya getirdi

Sputnik Türkiye

Elemelerde 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik rekoru kıran Aysel Önder, finali 2. sırada bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

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2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda milli atlet Aysel Önder kadınlar 400 metre T20 sınıfında dünya ve paralimpik rekoru kırarak finale çıkmıştı. Bu gün gerçekleşen final müsabakasında Önder, gümüş madalya sahibi oldu.T20 400 metre'de 54.96'lık rekor dereceyle finale yükselen Aysel Önder, finali 55.23'lük derecesiyle 2. sırada bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Önder, sevincini Türk bayrağıyla zafer pozu vererek kutladı. Türkiye kaç madalya kazandı?Aysel Önder'in 55.23'lük derecesiyle getirdiği bronz madalya ile Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12'ye yükseldi.

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