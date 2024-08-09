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Boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
Boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu'ya kaybederek gümüş madalya kazandı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T23:09+0300
2024-08-09T23:09+0300
2024-08-09T23:17+0300
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buse naz çakıroğlu
Boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
23:09 09.08.2024 (güncellendi: 23:17 09.08.2024)
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu'ya kaybederek gümüş madalya kazandı.