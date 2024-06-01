https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/sampiyonlar-liginde-sampiyon-real-madrid-1084426467.html
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid: Kupayı 15. kez müzesine götürdü
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid: Kupayı 15. kez müzesine götürdü
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu. 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T23:59+0300
2024-06-01T23:59+0300
2024-06-02T00:29+0300
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UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürdü. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 69. finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman takımı Borussia Dortmund, İngiltere’nin Wembley Stadı’nda karşı karşıya geldi. Sloven hakem Slavko Vincic’in düdük çaldığı mücadele, TSİ 22.00’de başladı. Mücadeleye hızlı başlayan ve üst üste ataklar gerçekleştiren takım Dortmund oldu. Sarı-siyahlıların 23. dakikada yakalandığı pozisyonda Füllkrug’un şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı, devreye beraberlikle girildi.9. Kez de mevcut formatıyla Şampiyonlar Ligi’ni kazandıİkinci yarının başlarında da Alman ekibi etkisini sürdürse de Real Madrid, 74. dakikada kullanılan kornerde Dani Carvajal’ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Eflatun-beyazlılar 83. dakikada gelişen atakta da Vinicius Junior’un ayağından bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı. Madrid ekibi, tarihinde 15. kez kupayı müzesine götürdü. 6’sı Şampiyon Kulüpler Kupası olmak üzere İspanyol ekibi, 9. Kez de mevcut formatıyla Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.Arda Güler, Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu olduMaça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, süre bulamadı. 18 yaşındaki Arda, Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan da yedek başladığı maçta forma şansı bulamadı.Toni Kroos kupayla veda ettiÖte yandan, Real Madrid’in Alman orta sahası Toni Kroos da profesyonel futbol kariyerinin bir kulüp formasıyla son maçına çıktı. Kulüp kariyerine kupayla veda eden deneyimli futbolcu, Avrupa Şampiyonası’nın ardından futbolu bırakacağını duyurmuştu.
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real madrid, real madrid, real madrid, şampiyonluk, uefa şampiyonlar ligi, şampiyon, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), borussia dortmund, borussia dortmund
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid: Kupayı 15. kez müzesine götürdü
23:59 01.06.2024 (güncellendi: 00:29 02.06.2024)
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu.
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürdü.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 69. finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman takımı Borussia Dortmund, İngiltere’nin Wembley Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Sloven hakem Slavko Vincic’in düdük çaldığı mücadele, TSİ 22.00’de başladı. Mücadeleye hızlı başlayan ve üst üste ataklar gerçekleştiren takım Dortmund oldu. Sarı-siyahlıların 23. dakikada yakalandığı pozisyonda Füllkrug’un şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı, devreye beraberlikle girildi.
9. Kez de mevcut formatıyla Şampiyonlar Ligi’ni kazandı
İkinci yarının başlarında da Alman ekibi etkisini sürdürse de Real Madrid, 74. dakikada kullanılan kornerde Dani Carvajal’ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Eflatun-beyazlılar 83. dakikada gelişen atakta da Vinicius Junior’un ayağından bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı. Madrid ekibi, tarihinde 15. kez kupayı müzesine götürdü. 6’sı Şampiyon Kulüpler Kupası olmak üzere İspanyol ekibi, 9. Kez de mevcut formatıyla Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu oldu
Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, süre bulamadı. 18 yaşındaki Arda, Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan da yedek başladığı maçta forma şansı bulamadı.
Toni Kroos kupayla veda etti
Öte yandan, Real Madrid’in Alman orta sahası Toni Kroos da profesyonel futbol kariyerinin bir kulüp formasıyla son maçına çıktı. Kulüp kariyerine kupayla veda eden deneyimli futbolcu, Avrupa Şampiyonası’nın ardından futbolu bırakacağını duyurmuştu.