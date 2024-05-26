https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/mauro-icardi-gol-krali-oldu--1084223340.html

Mauro Icardi gol kralı oldu

Mauro Icardi gol kralı oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Konyaspor karşısında attığı gollerle bu sezon ligdeki gol sayısını 25’e çıkardı. Icardi ayrıca sezonu gol... 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T23:02+0300

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2024-05-26T23:02+0300

spor

mauro icardi

gol kralı

galatasaray

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Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile deplasmanda karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 2 gol kaydetti. Mücadelenin 29. dakikasında Derrick Köhn’ün ceza sahası dışı sol tarafından ortasında kale önünde bulunan Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. Maçın 51. dakikasında Lucas Torreira’nın sağ kanattan ortasında kale önünde bulunan Arjantinli futbolcu, kale önünde topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu. 31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 25’e çıkardı ve sezonu gol kralı olarak tamamladı. Mücadeleye 11’de başlayan Icardi 90 dakika sahada kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/super-ligde-sampiyon-galatasaray-1084220844.html

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