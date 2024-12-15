https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/real-madride-arda-guler-dokunusu-2-asisti-ile-mac-kurtardi--1091550761.html
Real Madrid'e Arda Güler dokunuşu: 2 asisti ile maç kurtardı
Real Madrid'e Arda Güler dokunuşu: 2 asisti ile maç kurtardı
Sputnik Türkiye
Arda Güler, Real Madrid - Rayo Vallecano maçında takımının kötü başladığı maçta 3 golde 2 asist yaparak 79 dakika sahada kaldı. 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T10:04+0300
2024-12-15T10:04+0300
2024-12-15T10:04+0300
spor
arda güler
real madrid
rayo vallecano
jude bellingham
barcelona
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İspanya La Liga’nın 17. haftasında Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı.Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Unai López ve 36. dakikada Abdul Mumin’in golleriyle 2-0 öne geçti. Real Madrid, 39. dakikada Federico Valverde’nin uzak mesafeden attığı golle farkı bire indirdi.İlk yarının son anlarında, Jude Bellingham’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skora denge geldi: 2-2.Güler'den iki asistİkinci yarıda, 56. dakikada Rodrygo’nun ceza sahası dışından çektiği şut, rakip savunmaya çarparak ağlarla buluştu ve Real Madrid 3-2 öne geçti. Ancak Rayo Vallecano, 64. dakikada Isi Palazón’un golüyle eşitliği sağladı: 3-3.Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 79 dakika sahada kaldı. Güler, Valverde ve Rodrygo’nun gollerinde asist yaparak etkili bir performans sergiledi.Bu sonuçla Real Madrid, puanını 37’ye yükselterek La Liga’da ikinci sırada yer aldı.Lider Barcelona ise 38 puanla zirvede bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/a-milli-takimin-2026-dunya-kupasi-elemelerindeki-rakipleri-belli-oldu-1091498627.html
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arda güler, real madrid, rayo vallecano, jude bellingham, barcelona, carlo ancelotti
arda güler, real madrid, rayo vallecano, jude bellingham, barcelona, carlo ancelotti
Real Madrid'e Arda Güler dokunuşu: 2 asisti ile maç kurtardı
Arda Güler, Real Madrid - Rayo Vallecano maçında takımının kötü başladığı maçta 3 golde 2 asist yaparak 79 dakika sahada kaldı.
İspanya La Liga’nın 17. haftasında Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı.
Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Unai López ve 36. dakikada Abdul Mumin’in golleriyle 2-0 öne geçti. Real Madrid, 39. dakikada Federico Valverde’nin uzak mesafeden attığı golle farkı bire indirdi.
İlk yarının son anlarında, Jude Bellingham’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skora denge geldi: 2-2.
İkinci yarıda, 56. dakikada Rodrygo’nun ceza sahası dışından çektiği şut, rakip savunmaya çarparak ağlarla buluştu ve Real Madrid 3-2 öne geçti. Ancak Rayo Vallecano, 64. dakikada Isi Palazón’un golüyle eşitliği sağladı: 3-3.
Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 79 dakika sahada kaldı. Güler, Valverde ve Rodrygo’nun gollerinde asist yaparak etkili bir performans sergiledi.
Bu sonuçla Real Madrid, puanını 37’ye yükselterek La Liga’da ikinci sırada yer aldı.
Lider Barcelona ise 38 puanla zirvede bulunuyor.