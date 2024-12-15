Real Madrid'e Arda Güler dokunuşu: 2 asisti ile maç kurtardı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
09:13
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
09:32
1 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
09:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
16:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
10:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
11:25
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/real-madride-arda-guler-dokunusu-2-asisti-ile-mac-kurtardi--1091550761.html
Real Madrid'e Arda Güler dokunuşu: 2 asisti ile maç kurtardı
Real Madrid'e Arda Güler dokunuşu: 2 asisti ile maç kurtardı
Sputnik Türkiye
Arda Güler, Real Madrid - Rayo Vallecano maçında takımının kötü başladığı maçta 3 golde 2 asist yaparak 79 dakika sahada kaldı. 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T10:04+0300
2024-12-15T10:04+0300
spor
arda güler
real madrid
rayo vallecano
jude bellingham
barcelona
carlo ancelotti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088850709_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_192a4be2ffce90231e0f17c80ad0318a.jpg
İspanya La Liga’nın 17. haftasında Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı.Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Unai López ve 36. dakikada Abdul Mumin’in golleriyle 2-0 öne geçti. Real Madrid, 39. dakikada Federico Valverde’nin uzak mesafeden attığı golle farkı bire indirdi.İlk yarının son anlarında, Jude Bellingham’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skora denge geldi: 2-2.Güler'den iki asistİkinci yarıda, 56. dakikada Rodrygo’nun ceza sahası dışından çektiği şut, rakip savunmaya çarparak ağlarla buluştu ve Real Madrid 3-2 öne geçti. Ancak Rayo Vallecano, 64. dakikada Isi Palazón’un golüyle eşitliği sağladı: 3-3.Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 79 dakika sahada kaldı. Güler, Valverde ve Rodrygo’nun gollerinde asist yaparak etkili bir performans sergiledi.Bu sonuçla Real Madrid, puanını 37’ye yükselterek La Liga’da ikinci sırada yer aldı.Lider Barcelona ise 38 puanla zirvede bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/a-milli-takimin-2026-dunya-kupasi-elemelerindeki-rakipleri-belli-oldu-1091498627.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088850709_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d418c80ae826f336f51a4abffbca648e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arda güler, real madrid, rayo vallecano, jude bellingham, barcelona, carlo ancelotti
arda güler, real madrid, rayo vallecano, jude bellingham, barcelona, carlo ancelotti

Real Madrid'e Arda Güler dokunuşu: 2 asisti ile maç kurtardı

10:04 15.12.2024
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© AA
Abone ol
Arda Güler, Real Madrid - Rayo Vallecano maçında takımının kötü başladığı maçta 3 golde 2 asist yaparak 79 dakika sahada kaldı.
İspanya La Liga’nın 17. haftasında Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı.
Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Unai López ve 36. dakikada Abdul Mumin’in golleriyle 2-0 öne geçti. Real Madrid, 39. dakikada Federico Valverde’nin uzak mesafeden attığı golle farkı bire indirdi.
İlk yarının son anlarında, Jude Bellingham’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skora denge geldi: 2-2.

Güler'den iki asist

İkinci yarıda, 56. dakikada Rodrygo’nun ceza sahası dışından çektiği şut, rakip savunmaya çarparak ağlarla buluştu ve Real Madrid 3-2 öne geçti. Ancak Rayo Vallecano, 64. dakikada Isi Palazón’un golüyle eşitliği sağladı: 3-3.
Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 79 dakika sahada kaldı. Güler, Valverde ve Rodrygo’nun gollerinde asist yaparak etkili bir performans sergiledi.
Bu sonuçla Real Madrid, puanını 37’ye yükselterek La Liga’da ikinci sırada yer aldı.
Lider Barcelona ise 38 puanla zirvede bulunuyor.
FIFA'nın İsviçre'deki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'deni rakipleri belli oldu. İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri: - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
SPOR
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
13 Aralık, 14:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала