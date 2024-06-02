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Jose Mourinho Ülker Stadı'nda: 'Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası'
Jose Mourinho Ülker Stadı'nda: 'Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulubü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T19:23+0300
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Fenerbahçe Kulubü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı.Ülker Stadyumu'ndaki imza töreni, taraftara açık gerçekleştirildi. Törenden 2 saat önce tribünlerdeki yerlerini alan 30 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, Jose Mourinho lehine uzun süre tezahürat yaptı.Sahaya kurulan büyük sahneye kulüp başkanı Ali Koç'la birlikte gelen Mourinho, imza töreni öncesinde tribünleri selamladı.'Şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim'Tribünlerdeki taraftarların desteklerine karşılık veren Jose Mourinho, sevgi gösterileri için teşekkür etti.İsminin Fenerbahçe'yle anılmaya başladığı andan itibaren taraftarların sevgisini derinden hissettiğini belirten Mourinho, "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor. Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim derim, kemiğim gibi olacak. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim en iyi yerlerden birisindeyim." ifadelerini kullandı.​​​​​​​Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u tanıdıktan sonra sarı-lacivertli taraftar için gelmek istediğini dile getiren Mourinho, "Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmak istedim. Türk futbolu için, Türkiye ligini geliştirmek, yardımcı olmak için çalışmak istiyorum. Ama önemli olan ne Türk futbolunu ne de Türkiye Süper Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim." diye konuştu.Ali Koç: Dünya markası olmuş bir teknik direktörümüz varFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da kulüp adına önemli bir günü yaşadıklarını vurgulayarak, "Allah, inşallah sonunu hayırlı getirir. Teknik direktörümüz Mourinho'ya hepimiz adına, 'Dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyetle hoş geldin.' diyorum. Kendisi tartışmasız, yaşayan ya da hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü ilk 5 isimden biri." değerlendirmesinde bulundu.Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin geleceği ve şampiyonluklar için sarı-lacivertli kulübü tercih ettiğinin altını çizen Koç, şunları kaydetti:Mourinho'nun Fenerbahçe'nin mücadelesini dünyaya anlatabilecek önemli bir profil olduğunu dile getiren Koç, sözlerini şu şekilde tamamladı:Açıklamaların ardından tribünlerden seçilen taraftarlarla kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atan Jose Mourinho, daha sonra tribünleri tek tek gezerek sarı-lacivertlileri selamladı.Bir taraftar tribünden atlayarak sahnenin bulunduğu yere kadar koştu. Bu sırada güvenlik görevlileri taraftara engel olmak isterken Jose Mourinho, sahneye çıkan kişiyi yanına çağırarak fotoğraf çektirdi. Portekizli çalıştırıcının bu hareketi tribünlerden alkış aldı.
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Jose Mourinho Ülker Stadı'nda: 'Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası'

19:23 02.06.2024 (güncellendi: 20:09 02.06.2024)
© AA / Ali AtmacaMourinho
Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe Kulubü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulubü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı.
Ülker Stadyumu'ndaki imza töreni, taraftara açık gerçekleştirildi. Törenden 2 saat önce tribünlerdeki yerlerini alan 30 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, Jose Mourinho lehine uzun süre tezahürat yaptı.
Sahaya kurulan büyük sahneye kulüp başkanı Ali Koç'la birlikte gelen Mourinho, imza töreni öncesinde tribünleri selamladı.

'Şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim'

Tribünlerdeki taraftarların desteklerine karşılık veren Jose Mourinho, sevgi gösterileri için teşekkür etti.
İsminin Fenerbahçe'yle anılmaya başladığı andan itibaren taraftarların sevgisini derinden hissettiğini belirten Mourinho, "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor. Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim derim, kemiğim gibi olacak. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim en iyi yerlerden birisindeyim." ifadelerini kullandı.
​​​​​​​Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u tanıdıktan sonra sarı-lacivertli taraftar için gelmek istediğini dile getiren Mourinho, "Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmak istedim. Türk futbolu için, Türkiye ligini geliştirmek, yardımcı olmak için çalışmak istiyorum. Ama önemli olan ne Türk futbolunu ne de Türkiye Süper Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim." diye konuştu.

Ali Koç: Dünya markası olmuş bir teknik direktörümüz var

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da kulüp adına önemli bir günü yaşadıklarını vurgulayarak, "Allah, inşallah sonunu hayırlı getirir. Teknik direktörümüz Mourinho'ya hepimiz adına, 'Dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyetle hoş geldin.' diyorum. Kendisi tartışmasız, yaşayan ya da hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü ilk 5 isimden biri." değerlendirmesinde bulundu.
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin geleceği ve şampiyonluklar için sarı-lacivertli kulübü tercih ettiğinin altını çizen Koç, şunları kaydetti:
"Kendisi dünyanın en büyük kulüplerinde 4 kez yılın teknik direktörü ünvanını kazanmış, ulusal ve uluslararası arenada 27 kupa kazanmış, dünyada UEFA organizasyonlarındaki 3 kupayı da kazanan tek isim olmuş biri. Sadece başarılı değil, dünya markasa olmuş bir teknik direktörümüz var. Bu attığımız imza, Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz yerin göstergesidir. Sadece dün Londra'da yaptığı yorumlarla, kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla hem ülkemizin hem de Fenerbahçe'mizin olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır, yapmaya da devam edecektir."
Mourinho'nun Fenerbahçe'nin mücadelesini dünyaya anlatabilecek önemli bir profil olduğunu dile getiren Koç, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Futbolda önemli profiller, bazen günlerce anlatmaya çalıştığınız gerçekleri tek bir cümleyle dünyaya duyurabilirler. Mourinho bu isimler arasında en önemlisidir. Zaten çok kuvvetli bir kadromuz var. İnşallah, olağanüstü bir teklif gelmedikçe kadromuzu muhafaza edeceğiz. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye de kazanacağımız şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. Heyecanımız sonsuz, içimiz içimize sığmıyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yaşa Fenerbahçe."
Açıklamaların ardından tribünlerden seçilen taraftarlarla kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atan Jose Mourinho, daha sonra tribünleri tek tek gezerek sarı-lacivertlileri selamladı.
Bir taraftar tribünden atlayarak sahnenin bulunduğu yere kadar koştu. Bu sırada güvenlik görevlileri taraftara engel olmak isterken Jose Mourinho, sahneye çıkan kişiyi yanına çağırarak fotoğraf çektirdi. Portekizli çalıştırıcının bu hareketi tribünlerden alkış aldı.
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