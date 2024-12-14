https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/mike-tysondan-jake-paul-maci-itirafi-gercek-bir-macti-ama-cogunu-hatirlamiyorum-1091527914.html

Mike Tyson'dan Jake Paul maçı itirafı: 'Gerçek bir maçtı ama çoğunu hatırlamıyorum'

Mike Tyson'dan Jake Paul maçı itirafı: 'Gerçek bir maçtı ama çoğunu hatırlamıyorum'

Sputnik Türkiye

Mike Tyson, geçen ay Jake Paul ile yaptığı boks maçının gerçek bir dövüş olduğunu vurgularken, maçın çoğunu hatırlamadığını ve yaşadığı sağlık sorunlarını... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T10:57+0300

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jake paul

boks maçı

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Mike Tyson ve Jake Paul'un çok konuşulan boks maçının sahte olup olmadığı üzerine uzun tartışmalar yapıldı. Geçen ay yapılan boks maçı galibinin önceden ayarlanıp ayarlanmadığı hakkında konuşan Mike Tyson, dövüşünün ayarlandığına dair söylentileri yalanladı.58 yaşındaki eski dünya şampiyonu, geçen ay ringe geri döndü ve YouTuber'dan boksöre dönüşen Paul'un Teksas'ta zafer kazanmasıyla sonuçlanan ve profesyonel rekorunu 11-1'e çıkaran bir maçta karşı karşıya geldi. Tyson, sekiz rauntta yalnızca 18 yumruk atmasına rağmen bunun gerçek bir boks dövüşü olduğunu iddia ediyor.Ünlü boksör yaptığı bir röportajda 'gerçek bir dövüş' olduğunu söyledikten sonra dövüşün çoğunu hatırlamadığını itiraf etti. Milyonlarca seyirci tarafından izlenen maçta yorgun olmadığını ve terlemediğini söyleyen Mike Tyson, "Dövüşü çok hatırlamıyorum, sanki donup kaldım. Dövüşü tekrar izlemedim. Neyi hatırladığımı biliyor musun... ilk raunttan dönerken Jake bir tür selam veriyordu... hatırladığım son şey bu" dedi.Dövüşün ertesi gün uyandığında eşine bunu neden yaptığını sorduğunu söyleyen Tyson, "Neler olduğunu bilmiyorum" dedi. Ünlü boksör, maçtan önce 'Haziran ayında beredeyse öldüğünü, kan nakli geçirdiğini, hastanede kanının yarısını ve 25 kilo verdiğini' anlattı.

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