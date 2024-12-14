https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/mike-tysondan-jake-paul-maci-itirafi-gercek-bir-macti-ama-cogunu-hatirlamiyorum-1091527914.html
Mike Tyson'dan Jake Paul maçı itirafı: 'Gerçek bir maçtı ama çoğunu hatırlamıyorum'
Mike Tyson'dan Jake Paul maçı itirafı: 'Gerçek bir maçtı ama çoğunu hatırlamıyorum'
Sputnik Türkiye
Mike Tyson, geçen ay Jake Paul ile yaptığı boks maçının gerçek bir dövüş olduğunu vurgularken, maçın çoğunu hatırlamadığını ve yaşadığı sağlık sorunlarını... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T10:57+0300
2024-12-14T10:57+0300
2024-12-14T11:01+0300
dünya
spor
mike tyson
jake paul
boks maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090420762_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b763e6a0ae032dbfb02e69907e2a6c77.jpg
Mike Tyson ve Jake Paul'un çok konuşulan boks maçının sahte olup olmadığı üzerine uzun tartışmalar yapıldı. Geçen ay yapılan boks maçı galibinin önceden ayarlanıp ayarlanmadığı hakkında konuşan Mike Tyson, dövüşünün ayarlandığına dair söylentileri yalanladı.58 yaşındaki eski dünya şampiyonu, geçen ay ringe geri döndü ve YouTuber'dan boksöre dönüşen Paul'un Teksas'ta zafer kazanmasıyla sonuçlanan ve profesyonel rekorunu 11-1'e çıkaran bir maçta karşı karşıya geldi. Tyson, sekiz rauntta yalnızca 18 yumruk atmasına rağmen bunun gerçek bir boks dövüşü olduğunu iddia ediyor.Ünlü boksör yaptığı bir röportajda 'gerçek bir dövüş' olduğunu söyledikten sonra dövüşün çoğunu hatırlamadığını itiraf etti. Milyonlarca seyirci tarafından izlenen maçta yorgun olmadığını ve terlemediğini söyleyen Mike Tyson, "Dövüşü çok hatırlamıyorum, sanki donup kaldım. Dövüşü tekrar izlemedim. Neyi hatırladığımı biliyor musun... ilk raunttan dönerken Jake bir tür selam veriyordu... hatırladığım son şey bu" dedi.Dövüşün ertesi gün uyandığında eşine bunu neden yaptığını sorduğunu söyleyen Tyson, "Neler olduğunu bilmiyorum" dedi. Ünlü boksör, maçtan önce 'Haziran ayında beredeyse öldüğünü, kan nakli geçirdiğini, hastanede kanının yarısını ve 25 kilo verdiğini' anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/mike-tysona-jake-paulla-dovustugu-icin-16-milyon-dolarlik-dava-acildi-1091281391.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090420762_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9477b132a9d3c6b71ce76e7f6f9a265.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mike tyson jake paul dövüş, mike tyson maç, mike tyson sağlık sorunları, jake paul dövüş sonuçları, jake paul, mike tyson,
mike tyson jake paul dövüş, mike tyson maç, mike tyson sağlık sorunları, jake paul dövüş sonuçları, jake paul, mike tyson,
Mike Tyson'dan Jake Paul maçı itirafı: 'Gerçek bir maçtı ama çoğunu hatırlamıyorum'
10:57 14.12.2024 (güncellendi: 11:01 14.12.2024)
Mike Tyson, geçen ay Jake Paul ile yaptığı boks maçının gerçek bir dövüş olduğunu vurgularken, maçın çoğunu hatırlamadığını ve yaşadığı sağlık sorunlarını açıkladı. Ünlü boksör Mike Tyson, 'Neden yaptığımı bilmiyorum' diyerek 8 rauntta sadece 18 yumruk atmasına rağmen dövüşün gerçek olduğunu söyledi.
Mike Tyson ve Jake Paul'un çok konuşulan boks maçının sahte olup olmadığı üzerine uzun tartışmalar yapıldı. Geçen ay yapılan boks maçı galibinin önceden ayarlanıp ayarlanmadığı hakkında konuşan Mike Tyson, dövüşünün ayarlandığına dair söylentileri yalanladı.
58 yaşındaki eski dünya şampiyonu, geçen ay ringe geri döndü ve YouTuber'dan boksöre dönüşen Paul'un Teksas'ta zafer kazanmasıyla sonuçlanan ve profesyonel rekorunu 11-1'e çıkaran bir maçta karşı karşıya geldi. Tyson, sekiz rauntta yalnızca 18 yumruk atmasına rağmen bunun gerçek bir boks dövüşü olduğunu iddia ediyor.
Ünlü boksör yaptığı bir röportajda 'gerçek bir dövüş' olduğunu söyledikten sonra dövüşün çoğunu hatırlamadığını itiraf etti. Milyonlarca seyirci tarafından izlenen maçta yorgun olmadığını ve terlemediğini söyleyen Mike Tyson, "Dövüşü çok hatırlamıyorum, sanki donup kaldım. Dövüşü tekrar izlemedim. Neyi hatırladığımı biliyor musun... ilk raunttan dönerken Jake bir tür selam veriyordu... hatırladığım son şey bu" dedi.
Dövüşün ertesi gün uyandığında eşine bunu neden yaptığını sorduğunu söyleyen Tyson, "Neler olduğunu bilmiyorum" dedi. Ünlü boksör, maçtan önce 'Haziran ayında beredeyse öldüğünü, kan nakli geçirdiğini, hastanede kanının yarısını ve 25 kilo verdiğini' anlattı.