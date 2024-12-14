Mike Tyson'dan Jake Paul maçı itirafı: 'Gerçek bir maçtı ama çoğunu hatırlamıyorum'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İmar hakkı aktarımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
“Bakanlar TBMM’de neden gergin?”
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 75 bin 717 lira
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Tarihten bugüne korku filmlerinin gelişimi, tarzları, klişeleri ve kişileri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Sığınmacı meselesi ve Suriye
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:34
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
09:13
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
09:32
1 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
09:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
16:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/mike-tysondan-jake-paul-maci-itirafi-gercek-bir-macti-ama-cogunu-hatirlamiyorum-1091527914.html
Mike Tyson'dan Jake Paul maçı itirafı: 'Gerçek bir maçtı ama çoğunu hatırlamıyorum'
Mike Tyson'dan Jake Paul maçı itirafı: 'Gerçek bir maçtı ama çoğunu hatırlamıyorum'
Sputnik Türkiye
Mike Tyson, geçen ay Jake Paul ile yaptığı boks maçının gerçek bir dövüş olduğunu vurgularken, maçın çoğunu hatırlamadığını ve yaşadığı sağlık sorunlarını... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T10:57+0300
2024-12-14T11:01+0300
dünya
spor
mike tyson
jake paul
boks maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090420762_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b763e6a0ae032dbfb02e69907e2a6c77.jpg
Mike Tyson ve Jake Paul'un çok konuşulan boks maçının sahte olup olmadığı üzerine uzun tartışmalar yapıldı. Geçen ay yapılan boks maçı galibinin önceden ayarlanıp ayarlanmadığı hakkında konuşan Mike Tyson, dövüşünün ayarlandığına dair söylentileri yalanladı.58 yaşındaki eski dünya şampiyonu, geçen ay ringe geri döndü ve YouTuber'dan boksöre dönüşen Paul'un Teksas'ta zafer kazanmasıyla sonuçlanan ve profesyonel rekorunu 11-1'e çıkaran bir maçta karşı karşıya geldi. Tyson, sekiz rauntta yalnızca 18 yumruk atmasına rağmen bunun gerçek bir boks dövüşü olduğunu iddia ediyor.Ünlü boksör yaptığı bir röportajda 'gerçek bir dövüş' olduğunu söyledikten sonra dövüşün çoğunu hatırlamadığını itiraf etti. Milyonlarca seyirci tarafından izlenen maçta yorgun olmadığını ve terlemediğini söyleyen Mike Tyson, "Dövüşü çok hatırlamıyorum, sanki donup kaldım. Dövüşü tekrar izlemedim. Neyi hatırladığımı biliyor musun... ilk raunttan dönerken Jake bir tür selam veriyordu... hatırladığım son şey bu" dedi.Dövüşün ertesi gün uyandığında eşine bunu neden yaptığını sorduğunu söyleyen Tyson, "Neler olduğunu bilmiyorum" dedi. Ünlü boksör, maçtan önce 'Haziran ayında beredeyse öldüğünü, kan nakli geçirdiğini, hastanede kanının yarısını ve 25 kilo verdiğini' anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/mike-tysona-jake-paulla-dovustugu-icin-16-milyon-dolarlik-dava-acildi-1091281391.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090420762_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9477b132a9d3c6b71ce76e7f6f9a265.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mike tyson jake paul dövüş, mike tyson maç, mike tyson sağlık sorunları, jake paul dövüş sonuçları, jake paul, mike tyson,
mike tyson jake paul dövüş, mike tyson maç, mike tyson sağlık sorunları, jake paul dövüş sonuçları, jake paul, mike tyson,

Mike Tyson'dan Jake Paul maçı itirafı: 'Gerçek bir maçtı ama çoğunu hatırlamıyorum'

10:57 14.12.2024 (güncellendi: 11:01 14.12.2024)
© AA / Tayfun CoşkunMike Tyson
Mike Tyson - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AA / Tayfun Coşkun
Abone ol
Mike Tyson, geçen ay Jake Paul ile yaptığı boks maçının gerçek bir dövüş olduğunu vurgularken, maçın çoğunu hatırlamadığını ve yaşadığı sağlık sorunlarını açıkladı. Ünlü boksör Mike Tyson, 'Neden yaptığımı bilmiyorum' diyerek 8 rauntta sadece 18 yumruk atmasına rağmen dövüşün gerçek olduğunu söyledi.
Mike Tyson ve Jake Paul'un çok konuşulan boks maçının sahte olup olmadığı üzerine uzun tartışmalar yapıldı. Geçen ay yapılan boks maçı galibinin önceden ayarlanıp ayarlanmadığı hakkında konuşan Mike Tyson, dövüşünün ayarlandığına dair söylentileri yalanladı.
58 yaşındaki eski dünya şampiyonu, geçen ay ringe geri döndü ve YouTuber'dan boksöre dönüşen Paul'un Teksas'ta zafer kazanmasıyla sonuçlanan ve profesyonel rekorunu 11-1'e çıkaran bir maçta karşı karşıya geldi. Tyson, sekiz rauntta yalnızca 18 yumruk atmasına rağmen bunun gerçek bir boks dövüşü olduğunu iddia ediyor.
Ünlü boksör yaptığı bir röportajda 'gerçek bir dövüş' olduğunu söyledikten sonra dövüşün çoğunu hatırlamadığını itiraf etti. Milyonlarca seyirci tarafından izlenen maçta yorgun olmadığını ve terlemediğini söyleyen Mike Tyson, "Dövüşü çok hatırlamıyorum, sanki donup kaldım. Dövüşü tekrar izlemedim. Neyi hatırladığımı biliyor musun... ilk raunttan dönerken Jake bir tür selam veriyordu... hatırladığım son şey bu" dedi.
Dövüşün ertesi gün uyandığında eşine bunu neden yaptığını sorduğunu söyleyen Tyson, "Neler olduğunu bilmiyorum" dedi. Ünlü boksör, maçtan önce 'Haziran ayında beredeyse öldüğünü, kan nakli geçirdiğini, hastanede kanının yarısını ve 25 kilo verdiğini' anlattı.
Mike Tyson-Jake Paul - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
DÜNYA
Mike Tyson'a 'Jake Paul'la dövüştüğü için' 1.6 milyon dolarlık dava açıldı
7 Aralık, 18:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала