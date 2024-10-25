https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/arda-guler-icin-yeni-transfer-iddiasi-3-takim-yakin-takipte-1089656099.html

Arda Güler için yeni transfer iddiası: 3 takım yakın takipte

Arda Güler için yeni transfer iddiası: 3 takım yakın takipte

Sputnik Türkiye

Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Arda Güler'le ilgili yeni bir transfer iddiası gündeme getirildi. Arda Güler'in yeni adresinin İngiltere olacağı öne... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T08:22+0300

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2024-10-25T08:22+0300

spor

arda güler

real madrid

manchester city

carlo ancelotti

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer edilen ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Arda Güler için yeni transfer iddiası gündeme geldi.Kariyerine İspanyol devi Real Madrid'de devam eden Arda Güler'in beklenen süreleri alamaması durumunda sezon sonunda adres değiştireceği iddia edildi. İspanyol medyasında yer alan habere göre Arda; Bayer Leverkusen, Arsenal ve Manchester City'nin yakın takibinde.Arda için planlama yapan Manchester City'nin Arda'yı uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğü aktarıldı.

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