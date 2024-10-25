https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/arda-guler-icin-yeni-transfer-iddiasi-3-takim-yakin-takipte-1089656099.html
Arda Güler için yeni transfer iddiası: 3 takım yakın takipte
Arda Güler için yeni transfer iddiası: 3 takım yakın takipte
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Arda Güler'le ilgili yeni bir transfer iddiası gündeme getirildi. Arda Güler'in yeni adresinin İngiltere olacağı öne... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T08:22+0300
2024-10-25T08:22+0300
2024-10-25T08:22+0300
spor
arda güler
real madrid
manchester city
carlo ancelotti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088850709_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_192a4be2ffce90231e0f17c80ad0318a.jpg
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer edilen ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Arda Güler için yeni transfer iddiası gündeme geldi.Kariyerine İspanyol devi Real Madrid'de devam eden Arda Güler'in beklenen süreleri alamaması durumunda sezon sonunda adres değiştireceği iddia edildi. İspanyol medyasında yer alan habere göre Arda; Bayer Leverkusen, Arsenal ve Manchester City'nin yakın takibinde.Arda için planlama yapan Manchester City'nin Arda'yı uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğü aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/real-madridde-arda-guler-krizi-taraftar-tepki-gosterdi-oglu-bile-ancelottiye-kizgin-1089272997.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088850709_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d418c80ae826f336f51a4abffbca648e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
arda güler haberleri, arda güler real madrid, arda güler kaç yaşında, arda güler transfer, arda güler transfer haberleri, arda güler transfer söylentileri
arda güler haberleri, arda güler real madrid, arda güler kaç yaşında, arda güler transfer, arda güler transfer haberleri, arda güler transfer söylentileri
Arda Güler için yeni transfer iddiası: 3 takım yakın takipte
Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Arda Güler'le ilgili yeni bir transfer iddiası gündeme getirildi. Arda Güler'in yeni adresinin İngiltere olacağı öne sürüldü. İtalyan teknik direktörün Arda Güler'i ilk 11'de düşünmediği İspanyollar tarafından yine yazıldı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer edilen ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Arda Güler için yeni transfer iddiası gündeme geldi.
Kariyerine İspanyol devi Real Madrid'de devam eden Arda Güler'in beklenen süreleri alamaması durumunda sezon sonunda adres değiştireceği iddia edildi. İspanyol medyasında yer alan habere göre Arda; Bayer Leverkusen, Arsenal ve Manchester City'nin yakın takibinde.
Arda için planlama yapan Manchester City'nin Arda'yı uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğü aktarıldı.