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2024 Olimpiyatları sona erdi: Türkiye, son 40 yıl içinde ilk defa altın madalya alamadı
2024 Olimpiyatları sona erdi: Türkiye, son 40 yıl içinde ilk defa altın madalya alamadı
Sputnik Türkiye
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak 40 yıl sonra ilk kez altın madalya olmadan olimpiyatları tamamladı. 101... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T09:33+0300
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türkiye a milli voleybol takımı
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spor salonu
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Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Temmuz'da başlayan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi. 17 gün süren dev organizasyonda 32 spor branşında 329 müsabaka gerçekleştirildi. Türkiye, oyunlara 47'si erkek, 54'ü kadın olmak üzere 101 sporcuyla katılırken 18 branşta madalya mücadelesi verildi.En fazla güreşte madalya kazanıldıOlimpiyat tarihinde ay-yıldızlıların en fazla madalya kazandığı branş olan güreşte sadece Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu madalya sevinci yaşadı. Türkiye, boks branşında 3 madalya elde ederken, bu madalyaları kadın sporcular topladı. Son olimpiyat ikincisi ve dünya şampiyonu olarak katılan Buse Naz Çakıroğlu, finalde rakibine kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 54 kiloda final oynama başarısı gösteren Hatice Akbaş da kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını kazanırken, Esra Yıldız Kahraman da kadınlar 57 kg'da bronz madalya elde etti.Tokyo 2020'de kürsünün en üst basamağında yer alan Mete Gazoz, Okçuluk Erkek Milli Takımı ile bronz madalya kazanırken, bireyselde çeyrek finalde veda etti. Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli de kadınlar 66 kg çeyrek finalinde kaybetti.A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak olimpiyatlarda 4. oldu.Türkiye 64'üncü sırada: Birinci ABD, ikinci ÇinParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, toplamda 126 madalya ile ülkeler sıralamasında birinci oldu. Aynı sayıda altın madalya sahibi olan Çin, 27'si gümüş, 24'ü bronz olmak üzere 91 madalya ile oyunları ikinci basamakta tamamladı. Türkiye, 3 gümüş, 5 bronz alarak 64. sırada yer aldı. Ev sahibi Fransa ise 16'sı altın, 26'sı gümüş, 22'si bronz olmak üzere 64 madalyayla oyunları tamamladı.40 yıl sonra bir ilkTürk sporcular, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı. 1988 Seul Olimpiyatları'nda Naim Süleymanoğlu'nun kazandığı altın madalya ile birlikte Türkiye sırasıyla; Barcelona, Atlanta, Sidney, Atina, Pekin, Londra, Rio de Janeiro ve Tokyo'da altın madalya sevinci yaşadı.En başarılı olimpiyat 1960 yılındaki Roma oldu Milli sporcuların en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Roma 1960 oldu. Roma Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 7 altın, 2 de gümüş madalya elde etmişti.Bunun yanında Türkiye en çok madalyayı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandı. Olimpiyatlara 108 sporcu ile katılan ay-yıldızlılar, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalyayla yurda döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/olimpiyatlar-olayli-gecti-son-gununde-bir-kisi-ciplak-sekilde-eyfel-kulesine-tirmanmaya-calisti--1086734281.html
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olimpiyat oyunları, türkiye, türkiye boks federasyonu, türkiye a milli voleybol takımı, gençlik ve spor bakanlığı, spor salonu, güreş, mete gazoz
olimpiyat oyunları, türkiye, türkiye boks federasyonu, türkiye a milli voleybol takımı, gençlik ve spor bakanlığı, spor salonu, güreş, mete gazoz

2024 Olimpiyatları sona erdi: Türkiye, son 40 yıl içinde ilk defa altın madalya alamadı

09:33 12.08.2024
© RITCHIE B. TONGOFilenin sultanları
Filenin sultanları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
© RITCHIE B. TONGO
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak 40 yıl sonra ilk kez altın madalya olmadan olimpiyatları tamamladı. 101 sporcuyla katılan Türkiye, 18 branşta mücadele etti.
Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Temmuz'da başlayan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi. 17 gün süren dev organizasyonda 32 spor branşında 329 müsabaka gerçekleştirildi. Türkiye, oyunlara 47'si erkek, 54'ü kadın olmak üzere 101 sporcuyla katılırken 18 branşta madalya mücadelesi verildi.

En fazla güreşte madalya kazanıldı

Olimpiyat tarihinde ay-yıldızlıların en fazla madalya kazandığı branş olan güreşte sadece Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu madalya sevinci yaşadı. Türkiye, boks branşında 3 madalya elde ederken, bu madalyaları kadın sporcular topladı. Son olimpiyat ikincisi ve dünya şampiyonu olarak katılan Buse Naz Çakıroğlu, finalde rakibine kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 54 kiloda final oynama başarısı gösteren Hatice Akbaş da kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını kazanırken, Esra Yıldız Kahraman da kadınlar 57 kg'da bronz madalya elde etti.
Tokyo 2020'de kürsünün en üst basamağında yer alan Mete Gazoz, Okçuluk Erkek Milli Takımı ile bronz madalya kazanırken, bireyselde çeyrek finalde veda etti. Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli de kadınlar 66 kg çeyrek finalinde kaybetti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak olimpiyatlarda 4. oldu.

Türkiye 64'üncü sırada: Birinci ABD, ikinci Çin

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, toplamda 126 madalya ile ülkeler sıralamasında birinci oldu. Aynı sayıda altın madalya sahibi olan Çin, 27'si gümüş, 24'ü bronz olmak üzere 91 madalya ile oyunları ikinci basamakta tamamladı. Türkiye, 3 gümüş, 5 bronz alarak 64. sırada yer aldı. Ev sahibi Fransa ise 16'sı altın, 26'sı gümüş, 22'si bronz olmak üzere 64 madalyayla oyunları tamamladı.

40 yıl sonra bir ilk

Türk sporcular, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı. 1988 Seul Olimpiyatları'nda Naim Süleymanoğlu'nun kazandığı altın madalya ile birlikte Türkiye sırasıyla; Barcelona, Atlanta, Sidney, Atina, Pekin, Londra, Rio de Janeiro ve Tokyo'da altın madalya sevinci yaşadı.

En başarılı olimpiyat 1960 yılındaki Roma oldu

Milli sporcuların en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Roma 1960 oldu. Roma Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 7 altın, 2 de gümüş madalya elde etmişti.
Bunun yanında Türkiye en çok madalyayı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandı. Olimpiyatlara 108 sporcu ile katılan ay-yıldızlılar, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalyayla yurda döndü.
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