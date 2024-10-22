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Alperen Şengün'den Türk sporu ve NBA tarihine geçen rekor sözleşme
Alperen Şengün'den Türk sporu ve NBA tarihine geçen rekor sözleşme
Sputnik Türkiye
Alperen Şengün yeni sözleşmesi ile Türk sporu ve NBA tarihine de geçti. Houston Rockets, Alperen Şengün'ün kontratını uzattı. Milli basketbolcunun 5 yıllık... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T09:43+0300
2024-10-22T09:43+0300
spor
alperen şengün
türkiye
nba
houston rockets
basketbol
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NBA'de yeni sezon öncesinde Houston Rockets, Alperen Şengün'le ilgili kontrat kararını verdi. ESPN'de yer alan habere göre Alperen Şengün ve Houston Rockets 5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.Alperen Şengün tarihe geçtiAlperen Şengün'ün maksimum kontrata imza attığı ve 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Sözleşmede 1 yıllık oyuncu opsiyonunun bulunduğu kaydedildi.5 yıllık çaylak kontratı Öte yandan Alperen Şengün bu kontrat ile Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamış oldu. Ayrıca milli basketbolcu, NBA'de Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak kontratı imzalayan ve oyuncu opsiyonuna sahip ilk basketbolcu olarak kayıtlara geçti.Alperen Şengün kimdir? NBA'de forma giyen Alperen Şengün kaç yaşında ve nereli?Şengün, 25 Temmuz 2002 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Henüz 8 yaşındayken basketbolla ilgilenmeye başladı. Aynı zamanda yüzme ve jimnastik sporlarıyla da ilgilenen Şengün, tüm sporları bir arada yapamayacağını fark etti ve basketbol oynamayı tercih etti.Basketbola memleketi Giresun'da başlayan Şengün, Bandırma'da ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2018-19 sezonunu Türkiye Basketbol Ligi ekibi Bandırma Kırmızı'da geçirdi ve 2019-20 sezonunda as takıma yükseldi.2020'de Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş ile 2020-21 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nin MVP'si oldu. Ayrıca ligde MVP olan en genç basketbolcu oldu. 2021 NBA Seçmeleri'nde 1. tur, 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçildi ve Houston Rockets'a takaslandı.NBA'deki performansıyla Şengün, birçok rekorun sahibi oldu. NBA'de 1000 sayı, 200 asiste ulaşan en genç pivot oldu ve bir NBA maçında en az 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist yapan en genç basketbolcu oldu.NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot ve Houston Rockets tarihinde bunu başaran en genç basketbolcu oldu. Şengün, 21 yaş 99 günlükken NBA tarihinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu ve 22 yaş 40 günlük Nikola Jokić'in rekorunu geride bıraktı.Uluslararası karşılaşmalarda Türkiye'yi temsil eden Şengün, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri, 2022 Avrupa Şampiyonası ve 2023 Olimpiyat Ön Elemeleri'nde forma giydi.
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Alperen Şengün'den Türk sporu ve NBA tarihine geçen rekor sözleşme

09:43 22.10.2024
© ETIENNE LAURENTAlperen Şengün
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© ETIENNE LAURENT
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Alperen Şengün yeni sözleşmesi ile Türk sporu ve NBA tarihine de geçti. Houston Rockets, Alperen Şengün'ün kontratını uzattı. Milli basketbolcunun 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve yeni kontratından 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi.
NBA'de yeni sezon öncesinde Houston Rockets, Alperen Şengün'le ilgili kontrat kararını verdi. ESPN'de yer alan habere göre Alperen Şengün ve Houston Rockets 5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Alperen Şengün tarihe geçti

Alperen Şengün'ün maksimum kontrata imza attığı ve 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Sözleşmede 1 yıllık oyuncu opsiyonunun bulunduğu kaydedildi.

5 yıllık çaylak kontratı

Öte yandan Alperen Şengün bu kontrat ile Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamış oldu. Ayrıca milli basketbolcu, NBA'de Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak kontratı imzalayan ve oyuncu opsiyonuna sahip ilk basketbolcu olarak kayıtlara geçti.
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15 Mart, 08:07

Alperen Şengün kimdir? NBA'de forma giyen Alperen Şengün kaç yaşında ve nereli?

Şengün, 25 Temmuz 2002 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Henüz 8 yaşındayken basketbolla ilgilenmeye başladı. Aynı zamanda yüzme ve jimnastik sporlarıyla da ilgilenen Şengün, tüm sporları bir arada yapamayacağını fark etti ve basketbol oynamayı tercih etti.

Basketbola memleketi Giresun'da başlayan Şengün, Bandırma'da ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2018-19 sezonunu Türkiye Basketbol Ligi ekibi Bandırma Kırmızı'da geçirdi ve 2019-20 sezonunda as takıma yükseldi.

2020'de Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş ile 2020-21 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nin MVP'si oldu. Ayrıca ligde MVP olan en genç basketbolcu oldu. 2021 NBA Seçmeleri'nde 1. tur, 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçildi ve Houston Rockets'a takaslandı.

NBA'deki performansıyla Şengün, birçok rekorun sahibi oldu. NBA'de 1000 sayı, 200 asiste ulaşan en genç pivot oldu ve bir NBA maçında en az 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist yapan en genç basketbolcu oldu.

NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot ve Houston Rockets tarihinde bunu başaran en genç basketbolcu oldu. Şengün, 21 yaş 99 günlükken NBA tarihinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu ve 22 yaş 40 günlük Nikola Jokić'in rekorunu geride bıraktı.

Uluslararası karşılaşmalarda Türkiye'yi temsil eden Şengün, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri, 2022 Avrupa Şampiyonası ve 2023 Olimpiyat Ön Elemeleri'nde forma giydi.
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