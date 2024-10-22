https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/alperen-sengunden-turk-sporu-ve-nba-tarihine-gecen-rekor-sozlesme-1089509605.html

Alperen Şengün'den Türk sporu ve NBA tarihine geçen rekor sözleşme

Alperen Şengün'den Türk sporu ve NBA tarihine geçen rekor sözleşme

Sputnik Türkiye

Alperen Şengün yeni sözleşmesi ile Türk sporu ve NBA tarihine de geçti. Houston Rockets, Alperen Şengün'ün kontratını uzattı. Milli basketbolcunun 5 yıllık... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T09:43+0300

2024-10-22T09:43+0300

2024-10-22T09:43+0300

spor

alperen şengün

türkiye

nba

houston rockets

basketbol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/16/1079900285_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447b301c0b313569008a28fcb05cdd80.jpg

NBA'de yeni sezon öncesinde Houston Rockets, Alperen Şengün'le ilgili kontrat kararını verdi. ESPN'de yer alan habere göre Alperen Şengün ve Houston Rockets 5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.Alperen Şengün tarihe geçtiAlperen Şengün'ün maksimum kontrata imza attığı ve 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Sözleşmede 1 yıllık oyuncu opsiyonunun bulunduğu kaydedildi.5 yıllık çaylak kontratı Öte yandan Alperen Şengün bu kontrat ile Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamış oldu. Ayrıca milli basketbolcu, NBA'de Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak kontratı imzalayan ve oyuncu opsiyonuna sahip ilk basketbolcu olarak kayıtlara geçti.Alperen Şengün kimdir? NBA'de forma giyen Alperen Şengün kaç yaşında ve nereli?Şengün, 25 Temmuz 2002 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Henüz 8 yaşındayken basketbolla ilgilenmeye başladı. Aynı zamanda yüzme ve jimnastik sporlarıyla da ilgilenen Şengün, tüm sporları bir arada yapamayacağını fark etti ve basketbol oynamayı tercih etti.Basketbola memleketi Giresun'da başlayan Şengün, Bandırma'da ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2018-19 sezonunu Türkiye Basketbol Ligi ekibi Bandırma Kırmızı'da geçirdi ve 2019-20 sezonunda as takıma yükseldi.2020'de Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş ile 2020-21 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nin MVP'si oldu. Ayrıca ligde MVP olan en genç basketbolcu oldu. 2021 NBA Seçmeleri'nde 1. tur, 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçildi ve Houston Rockets'a takaslandı.NBA'deki performansıyla Şengün, birçok rekorun sahibi oldu. NBA'de 1000 sayı, 200 asiste ulaşan en genç pivot oldu ve bir NBA maçında en az 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist yapan en genç basketbolcu oldu.NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot ve Houston Rockets tarihinde bunu başaran en genç basketbolcu oldu. Şengün, 21 yaş 99 günlükken NBA tarihinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu ve 22 yaş 40 günlük Nikola Jokić'in rekorunu geride bıraktı.Uluslararası karşılaşmalarda Türkiye'yi temsil eden Şengün, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri, 2022 Avrupa Şampiyonası ve 2023 Olimpiyat Ön Elemeleri'nde forma giydi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/tarihin-en-pahali-turk-sporcusu-olmaya-hazirlaniyor-7246935000-tl-alacak-1081708818.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alperen sengun aslen nereli?, alperen şengün türk mü?, alperen şengün'ün boyu uzuyor mu?, alperen şengün giresun'un neresi?, alperen şengün kimdir, nba'de forma giyen alperen şengün kaç yaşında ve nereli?