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Milli okçu Mete Gazoz çeyrek finalde oyunlara veda etti
Milli okçu Mete Gazoz çeyrek finalde oyunlara veda etti
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz Güney Kore'den Woojin Kim'e 6-4 mağlup olarak oyunlara veda etti. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finalde elendi.Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, klasik yay çeyrek finalde bir numaralı seribaşı Güney Koreli Woojin Kim ile karşılaştı.İlk seti 28-25 kazanan milli sporcu, ikinci seti 29-28, üçüncü seti de 29-26 kaybetti ve 4-2 geriye düştü. Dördüncü seti 27-26 kazanarak beraberliği sağlayan Mete Gazoz, beşinci seti 28-26 kaybetti ve rakibine 6-4 yenildi.Milli sporcu, olimpiyat oyunlarına çeyrek finalde veda etti.Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'la yer aldığı Klasik Yay Milli Takımı ile bronz madalya kazanmıştı.Türk okçular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı bir bronz madalyayla kapattı.Okçuluk nedir?Okçuluk, 70 metre uzaklıktaki hedeflere kusursuz bir isabetle ok atmak için iyi bir beceri ve konsantrasyon gerektirir.1920 ve 1972 yılları arasında Olimpiyatlar'dan ayrılmış olsa da, artık bireysel ve takım halinde 2020'den bu yana karma bir spor olarak yer almaktadır.
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mete gazoz olimpiyat, mete gazoz yarı finalde, mete gazoz kimdir, mete gazoz olimpiyatlar

Milli okçu Mete Gazoz çeyrek finalde oyunlara veda etti

14:29 04.08.2024 (güncellendi: 15:09 04.08.2024)
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Mete Gazoz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz Güney Kore'den Woojin Kim'e 6-4 mağlup olarak oyunlara veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finalde elendi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, klasik yay çeyrek finalde bir numaralı seribaşı Güney Koreli Woojin Kim ile karşılaştı.
İlk seti 28-25 kazanan milli sporcu, ikinci seti 29-28, üçüncü seti de 29-26 kaybetti ve 4-2 geriye düştü. Dördüncü seti 27-26 kazanarak beraberliği sağlayan Mete Gazoz, beşinci seti 28-26 kaybetti ve rakibine 6-4 yenildi.
Milli sporcu, olimpiyat oyunlarına çeyrek finalde veda etti.
Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'la yer aldığı Klasik Yay Milli Takımı ile bronz madalya kazanmıştı.
Türk okçular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı bir bronz madalyayla kapattı.

Okçuluk nedir?

Okçuluk, 70 metre uzaklıktaki hedeflere kusursuz bir isabetle ok atmak için iyi bir beceri ve konsantrasyon gerektirir.1920 ve 1972 yılları arasında Olimpiyatlar'dan ayrılmış olsa da, artık bireysel ve takım halinde 2020'den bu yana karma bir spor olarak yer almaktadır.
Esra Yıldız Kahraman - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
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