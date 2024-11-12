https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/arda-guler-son-kararini-real-madrid-yonetimine-iletti-iddiasi-yeni-adresini-acikladilar-1090309506.html
Arda Güler son kararını Real Madrid yönetimine iletti iddiası: Yeni adresini açıkladılar
Arda Güler son kararını Real Madrid yönetimine iletti iddiası: Yeni adresini açıkladılar
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de yeterince süre bulamayan Arda Güler'le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Güler'in ara transfer döneminde kiralık olarak ayrılma talebini... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T16:43+0300
2024-11-12T16:43+0300
2024-11-12T16:43+0300
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arda güler
carlo ancelotti
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Arda Güler, Real Madrid'de süre bulamamaktan yana oldukça dertli. Daha fazla dakika almak isteyen Arda Güler için İspanyol basınından çarpıcı bir iddia daha geldi. İspanyol bir gazeteci yaptığı açıklamada, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Çok üzgün. Futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak çıkma olasılığını başlattı" dedi.Fenerbahçe ihtimali üzerinde de durulurken İspanyol basınında yer alan haberlerde, "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce'si" görüşü yer alırken sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/taraftar-isyan-etti-ancelottinin-istifasi-isteniyor-arda-guler-icin-bardagi-tasiran-son-damlaydi-1090074861.html
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ispanya, arda güler, carlo ancelotti, fenerbahçe
ispanya, arda güler, carlo ancelotti, fenerbahçe
Arda Güler son kararını Real Madrid yönetimine iletti iddiası: Yeni adresini açıkladılar
Real Madrid'de yeterince süre bulamayan Arda Güler'le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Güler'in ara transfer döneminde kiralık olarak ayrılma talebini yönetime ilettiği öne sürülürken ve bir takım işaret edildi.
Arda Güler, Real Madrid'de süre bulamamaktan yana oldukça dertli. Daha fazla dakika almak isteyen Arda Güler için İspanyol basınından çarpıcı bir iddia daha geldi. İspanyol bir gazeteci yaptığı açıklamada, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Çok üzgün. Futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak çıkma olasılığını başlattı" dedi.
Fenerbahçe ihtimali üzerinde de durulurken İspanyol basınında yer alan haberlerde, "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce'si" görüşü yer alırken sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceği ifade edildi.