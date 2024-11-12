https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/arda-guler-son-kararini-real-madrid-yonetimine-iletti-iddiasi-yeni-adresini-acikladilar-1090309506.html

Arda Güler son kararını Real Madrid yönetimine iletti iddiası: Yeni adresini açıkladılar

Arda Güler son kararını Real Madrid yönetimine iletti iddiası: Yeni adresini açıkladılar

Sputnik Türkiye

Real Madrid'de yeterince süre bulamayan Arda Güler'le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Güler'in ara transfer döneminde kiralık olarak ayrılma talebini... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T16:43+0300

2024-11-12T16:43+0300

2024-11-12T16:43+0300

spor

ispanya

arda güler

carlo ancelotti

fenerbahçe

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Arda Güler, Real Madrid'de süre bulamamaktan yana oldukça dertli. Daha fazla dakika almak isteyen Arda Güler için İspanyol basınından çarpıcı bir iddia daha geldi. İspanyol bir gazeteci yaptığı açıklamada, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Çok üzgün. Futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak çıkma olasılığını başlattı" dedi.Fenerbahçe ihtimali üzerinde de durulurken İspanyol basınında yer alan haberlerde, "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce'si" görüşü yer alırken sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/taraftar-isyan-etti-ancelottinin-istifasi-isteniyor-arda-guler-icin-bardagi-tasiran-son-damlaydi-1090074861.html

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ispanya, arda güler, carlo ancelotti, fenerbahçe