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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/atis-pozu-ile-un-kazanan-yusuf-dikecin-isim-hakki-icin-basvuru-yapildi-basvuran-ben-degilim-1086869051.html
Atış pozu ile ün kazanan Yusuf Dikeç’in isim hakkı için başvuru yapıldı: ‘Başvuran ben değilim’
Atış pozu ile ün kazanan Yusuf Dikeç’in isim hakkı için başvuru yapıldı: ‘Başvuran ben değilim’
Sputnik Türkiye
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndan gümüş madalya ile dönen Yusuf Dikeç’in isim hakkını almak için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldı. Sputnik’e... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T11:24+0300
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spor
yusuf dikeç
türk patent ve marka kurumu
marka
marka
marka
patent
türk patent enstitüsü (tpe)
patent başvurusu
isim
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Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan Paris Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazandı.Yusuf Dikeç pozu, olimpiyatların önünde geçtiAncak Dikeç’in atış yaparken aldığı poz, hem madalyanın hem de olimpiyat yarışlarının önüne geçti.Elon Musk, Dikeç’in bir eli cebinde atış yaparken verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşırken, altın madalya kazanan olimpiyat sporcuları da sevinçlerini bu pozla gösterdi.Tüm bu gelişmeler de Yusuf Dikeç isminin popülerliğini hem Türkiye hem de dünya bazında artırdı.Yusuf Dikeç markası için başvuru yapıldıÖyle ki bir kişi, Yusuf Dikeç’in isim hakkını almak için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurdu.Dikeç’in isim hakkını almaya çalışan kişi, Dikeç’in meşhur pozunu da logo haline getirdi.Başvuruyu yapanın kendisi olmadığını Sputnik’e açıklayan Yusuf Dikeç, kimin başvuru yaptığını da bilmediğini söyledi. Dikeç’in antrenörü Osman Erdinç Bilgili, avukatlarının süreci yakından takip ettiğini söyledi.Bilgili ayrıca Dikeç adına internet sitesi almaya çalışanların da olduğunu söyledi ve bu konu hakkında da gerekli işlemlerin yapılacağını ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/dunya-onu-cok-sevdi-birakmiyor-elon-musktan-bir-yusuf-dikec-paylasimi-daha-1086533468.html
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Atış pozu ile ün kazanan Yusuf Dikeç’in isim hakkı için başvuru yapıldı: ‘Başvuran ben değilim’

11:24 15.08.2024
© AA / Adem KutucuYusuf Dikeç
Yusuf Dikeç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA / Adem Kutucu
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Zeynep Gökalp - Sputnik Türkiye
Zeynep Gökalp
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndan gümüş madalya ile dönen Yusuf Dikeç’in isim hakkını almak için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldı. Sputnik’e konuşan dünyaca ünlü Türk sporcu Dikeç, başvuruyu yapanın kendisi olmadığını ve kimin başvuru yaptığını bilmediğini söyledi.
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan Paris Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Yusuf Dikeç pozu, olimpiyatların önünde geçti

Ancak Dikeç’in atış yaparken aldığı poz, hem madalyanın hem de olimpiyat yarışlarının önüne geçti.
Elon Musk, Dikeç’in bir eli cebinde atış yaparken verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşırken, altın madalya kazanan olimpiyat sporcuları da sevinçlerini bu pozla gösterdi.
Yusuf Dikeç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
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Dünya onu çok sevdi, bırakmıyor: Elon Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
6 Ağustos, 09:27
Tüm bu gelişmeler de Yusuf Dikeç isminin popülerliğini hem Türkiye hem de dünya bazında artırdı.

Yusuf Dikeç markası için başvuru yapıldı

Öyle ki bir kişi, Yusuf Dikeç’in isim hakkını almak için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurdu.
Dikeç’in isim hakkını almaya çalışan kişi, Dikeç’in meşhur pozunu da logo haline getirdi.
© Fotoğraf : https://www.turkpatent.gov.tr/arastirma-yapYusuf Dikeç’in isim hakkı için başvuru yapıldı
Yusuf Dikeç’in isim hakkı için başvuru yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
Yusuf Dikeç’in isim hakkı için başvuru yapıldı
© Fotoğraf : https://www.turkpatent.gov.tr/arastirma-yap
Başvuruyu yapanın kendisi olmadığını Sputnik’e açıklayan Yusuf Dikeç, kimin başvuru yaptığını da bilmediğini söyledi. Dikeç’in antrenörü Osman Erdinç Bilgili, avukatlarının süreci yakından takip ettiğini söyledi.
Bilgili ayrıca Dikeç adına internet sitesi almaya çalışanların da olduğunu söyledi ve bu konu hakkında da gerekli işlemlerin yapılacağını ekledi.
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