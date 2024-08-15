https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/atis-pozu-ile-un-kazanan-yusuf-dikecin-isim-hakki-icin-basvuru-yapildi-basvuran-ben-degilim-1086869051.html

Atış pozu ile ün kazanan Yusuf Dikeç’in isim hakkı için başvuru yapıldı: ‘Başvuran ben değilim’

Atış pozu ile ün kazanan Yusuf Dikeç’in isim hakkı için başvuru yapıldı: ‘Başvuran ben değilim’

Sputnik Türkiye

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndan gümüş madalya ile dönen Yusuf Dikeç’in isim hakkını almak için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldı. Sputnik’e... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T11:24+0300

2024-08-15T11:24+0300

2024-08-15T11:24+0300

spor

yusuf dikeç

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isim

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Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan Paris Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazandı.Yusuf Dikeç pozu, olimpiyatların önünde geçtiAncak Dikeç’in atış yaparken aldığı poz, hem madalyanın hem de olimpiyat yarışlarının önüne geçti.Elon Musk, Dikeç’in bir eli cebinde atış yaparken verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşırken, altın madalya kazanan olimpiyat sporcuları da sevinçlerini bu pozla gösterdi.Tüm bu gelişmeler de Yusuf Dikeç isminin popülerliğini hem Türkiye hem de dünya bazında artırdı.Yusuf Dikeç markası için başvuru yapıldıÖyle ki bir kişi, Yusuf Dikeç’in isim hakkını almak için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurdu.Dikeç’in isim hakkını almaya çalışan kişi, Dikeç’in meşhur pozunu da logo haline getirdi.Başvuruyu yapanın kendisi olmadığını Sputnik’e açıklayan Yusuf Dikeç, kimin başvuru yaptığını da bilmediğini söyledi. Dikeç’in antrenörü Osman Erdinç Bilgili, avukatlarının süreci yakından takip ettiğini söyledi.Bilgili ayrıca Dikeç adına internet sitesi almaya çalışanların da olduğunu söyledi ve bu konu hakkında da gerekli işlemlerin yapılacağını ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/dunya-onu-cok-sevdi-birakmiyor-elon-musktan-bir-yusuf-dikec-paylasimi-daha-1086533468.html

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