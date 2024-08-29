https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/yusuf-dikec-marka-oluyor-tescil-basvurusu-yapildi-1087401766.html
Yusuf Dikeç marka oluyor: Tescil başvurusu yapıldı
Yusuf Dikeç marka oluyor: Tescil başvurusu yapıldı
Sputnik Türkiye
Paris Olimpiyat Oyunları’nda havalı tabanca yarışmalarındaki atışlarında eli cebinde rahat tavırlarıyla dünyanın ilgiyle izlediği Yusuf Dikeç’in ikonik duruşu... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T09:30+0300
2024-08-29T09:30+0300
2024-08-29T09:30+0300
türkiye
yusuf dikeç
türk patent ve marka kurumu
marka
marka
marka
sporcu
olimpiyat oyunları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086463683_0:579:2048:1731_1920x0_80_0_0_8d3613270ca82e2559519312a65dff86.jpg
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, tüm dünyada yankıları hala süren ikonik pozu için Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil başvurusunda bulundu.Olimpiyat oyunları sırasında Yusuf Dikeç'in ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atış sırasında çekilen fotoğrafı uluslararası alanda büyük ilgi görmüştü. Uzmanlar, sosyal medya başta olmak üzere farklı alanlarda kişi ve kurumlara önemli kazanç sağladığı bilinen meşhur hareketin ticari amaçla kullanılmasının maddi ve manevi zararlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.Kendisi dışında marka başvurusu yapanlar olduDikeç adına iki hafta önce Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurulmuş ancak başarılı sporcu, başvuranın kendisi olmadığını dile getirmişti.'İyi niyetli olmayan biri başvurdu'Yeni Şafak'ın haberine göre Yusuf Dikeç’in marka tescil başvurusunu gerçekleştiren Markiz Patent’in Genel Müdürü Orhan Eriman, “İyi niyetli olmadığını düşündüğümüz birinin başvurusu bizi harekete geçirdi. Türkiye'ye hem gümüş madalya kazandıran hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayan Yusuf Dikeç’in marka başvurusuna aracılık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Milli sporcumuz da tescil sürecini yakından takip ediyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/atis-pozu-ile-un-kazanan-yusuf-dikecin-isim-hakki-icin-basvuru-yapildi-basvuran-ben-degilim-1086869051.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086463683_0:387:2048:1923_1920x0_80_0_0_453b40609d551467e656e6f256f54209.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yusuf dikeç kimdir, yusuf dikeç pozu, yusuf dikeç elon musk, yusuf dikeç markası, yusuf dikeç marka adı, yusuf dikeç eşi, yusuf dikeç nerede yaşıyor, yusuf dikeç nerede oturuyor, yusuf dikeç 2011, yusuf dikeç ailesi, yusuf dikeç takımları, yusuf dikeç olimpics
yusuf dikeç kimdir, yusuf dikeç pozu, yusuf dikeç elon musk, yusuf dikeç markası, yusuf dikeç marka adı, yusuf dikeç eşi, yusuf dikeç nerede yaşıyor, yusuf dikeç nerede oturuyor, yusuf dikeç 2011, yusuf dikeç ailesi, yusuf dikeç takımları, yusuf dikeç olimpics
Yusuf Dikeç marka oluyor: Tescil başvurusu yapıldı
Paris Olimpiyat Oyunları’nda havalı tabanca yarışmalarındaki atışlarında eli cebinde rahat tavırlarıyla dünyanın ilgiyle izlediği Yusuf Dikeç’in ikonik duruşu marka oluyor. Dikeç, Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil başvurusunda bulundu.
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, tüm dünyada yankıları hala süren ikonik pozu için Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil başvurusunda bulundu.
Olimpiyat oyunları sırasında Yusuf Dikeç'in ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atış sırasında çekilen fotoğrafı uluslararası alanda büyük ilgi görmüştü. Uzmanlar, sosyal medya başta olmak üzere farklı alanlarda kişi ve kurumlara önemli kazanç sağladığı bilinen meşhur hareketin ticari amaçla kullanılmasının maddi ve manevi zararlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Kendisi dışında marka başvurusu yapanlar oldu
Dikeç adına iki hafta önce Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurulmuş ancak başarılı sporcu, başvuranın kendisi olmadığını dile getirmişti.
'İyi niyetli olmayan biri başvurdu'
Yeni Şafak'ın haberine göre Yusuf Dikeç’in marka tescil başvurusunu gerçekleştiren Markiz Patent’in Genel Müdürü Orhan Eriman, “İyi niyetli olmadığını düşündüğümüz birinin başvurusu bizi harekete geçirdi. Türkiye'ye hem gümüş madalya kazandıran hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayan Yusuf Dikeç’in marka başvurusuna aracılık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Milli sporcumuz da tescil sürecini yakından takip ediyor" dedi.