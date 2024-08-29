https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/yusuf-dikec-marka-oluyor-tescil-basvurusu-yapildi-1087401766.html

Yusuf Dikeç marka oluyor: Tescil başvurusu yapıldı

Yusuf Dikeç marka oluyor: Tescil başvurusu yapıldı

Sputnik Türkiye

Paris Olimpiyat Oyunları’nda havalı tabanca yarışmalarındaki atışlarında eli cebinde rahat tavırlarıyla dünyanın ilgiyle izlediği Yusuf Dikeç’in ikonik duruşu... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T09:30+0300

2024-08-29T09:30+0300

2024-08-29T09:30+0300

türkiye

yusuf dikeç

türk patent ve marka kurumu

marka

marka

marka

sporcu

olimpiyat oyunları

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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, tüm dünyada yankıları hala süren ikonik pozu için Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil başvurusunda bulundu.Olimpiyat oyunları sırasında Yusuf Dikeç'in ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atış sırasında çekilen fotoğrafı uluslararası alanda büyük ilgi görmüştü. Uzmanlar, sosyal medya başta olmak üzere farklı alanlarda kişi ve kurumlara önemli kazanç sağladığı bilinen meşhur hareketin ticari amaçla kullanılmasının maddi ve manevi zararlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.Kendisi dışında marka başvurusu yapanlar olduDikeç adına iki hafta önce Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurulmuş ancak başarılı sporcu, başvuranın kendisi olmadığını dile getirmişti.'İyi niyetli olmayan biri başvurdu'Yeni Şafak'ın haberine göre Yusuf Dikeç’in marka tescil başvurusunu gerçekleştiren Markiz Patent’in Genel Müdürü Orhan Eriman, “İyi niyetli olmadığını düşündüğümüz birinin başvurusu bizi harekete geçirdi. Türkiye'ye hem gümüş madalya kazandıran hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayan Yusuf Dikeç’in marka başvurusuna aracılık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Milli sporcumuz da tescil sürecini yakından takip ediyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/atis-pozu-ile-un-kazanan-yusuf-dikecin-isim-hakki-icin-basvuru-yapildi-basvuran-ben-degilim-1086869051.html

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