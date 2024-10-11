https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/uefadan-cifte-standart-merih-demirala-2-mac-nazi-sembolune-30-bin-euro-1089126737.html

UEFA'dan çifte standart: Merih Demiral'a 2 maç, Nazi sembolüne 30 bin euro

UEFA'dan çifte standart: Merih Demiral'a 2 maç, Nazi sembolüne 30 bin euro

Sputnik Türkiye

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica - Atletico Madrid maçında taraftarların Nazi sembolleri ve ırkçı pankartlarına 30 bin euro para cezası verdi. Milli... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

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Bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç men cezası veren UEFA Disiplin Kurulu, Nazi sembollerine 30 bin euro para cezası verdi.ESPN'de yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Benfica, İspanya takımı Atletico Madrid'i 4-0 yenerek grupta 3 puan almıştı. Karşılaşma sırasında ırkçı/ayrımcı davranışlar sergileyen Atletico Madrid taraftarı Nazi sembolleri açmıştı. UEFA Disiplin Kurulu taraftarlara 30 bin euro para cezası uygulayarak UEFA müsabakasında deplasman taraftarlarına bilet satma yasağına ilişkin askıya alınmış bir ceza uyguladı. Avrupa Şampiyonası'nda Milli futbolcu Merih Demiral'a 'bozkurt' işareti yaptığı için 2 maç men cezası veren UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde para cezası uygulaması tepkilere neden oldu.Merih Demiral neden ceza aldı?Türkiye'nin Avusturya’yı 2-1 mağlup ettiği maçta iki gol atarak galibiyete sevinen Merih Demiral, 'Bozkurt' işareti ile tribünleri selamladı. Maçta siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA 2 maç ceza verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/milli-futbolcu-merih-demiral-tanju-ozcana-heykel-icin-tesekkur-etti-1088838969.html

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merih demiral, türkiye karadağ, uefa nazi sembolü cezası