https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/pariste-hatice-akbastan-gumus-madalya--1086659770.html
Paris'te Hatice Akbaş'tan gümüş madalya
Paris'te Hatice Akbaş'tan gümüş madalya
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 54 kilo final müsabakasına çıkan Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'e yenilerek gümüş madalya aldı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T00:21+0300
2024-08-09T00:21+0300
2024-08-09T00:32+0300
paris
spor
türkiye
çin
hatice akbaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086659830_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee3390869ed6a6def6e3ada49e9a9574.jpg
Roland-Garros'taki karşılaşmada Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.Hatice, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanan isim oldu.Oyunlardaki ilk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'u 3-2'lik skorla geçen Hatice Akbaş, son 16 turunda ise Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yendi.Çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0'la geçerek madalyayı garantileyen milli sporcu, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im karşısında 3-2'lik skorla kazanarak finale yükselmişti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/milli-boksor-hatice-akbas-yari-finale-yukseldi--1086490467.html
paris
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086659830_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e3f91531020812f26ccc0ce28a5ee48.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
paris, türkiye, çin, hatice akbaş
paris, türkiye, çin, hatice akbaş
Paris'te Hatice Akbaş'tan gümüş madalya
00:21 09.08.2024 (güncellendi: 00:32 09.08.2024)
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 54 kilo final müsabakasına çıkan Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'e yenilerek gümüş madalya aldı.
Roland-Garros'taki karşılaşmada Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.
Hatice, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanan isim oldu.
Oyunlardaki ilk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'u 3-2'lik skorla geçen Hatice Akbaş, son 16 turunda ise Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yendi.
Çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0'la geçerek madalyayı garantileyen milli sporcu, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im karşısında 3-2'lik skorla kazanarak finale yükselmişti