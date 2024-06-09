https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/fenerbahce-baskanini-seciyor-oy-verme-islemi-basladi-1084656801.html

Fenerbahçe başkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe başkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı. Kurulan 47 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T10:46+0300

2024-06-09T10:46+0300

2024-06-09T10:46+0300

spor

fenerbahçe

seçim

ali koç

aziz yıldırım

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Fenerbahçe Kulübü'nün Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak kapıların açılmasını bekledi.Mevcut başkan Ali Koç ve önceki başkan Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı var.Kongre üyeleri, stadyumda kurulan 47 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.Ali Koç oyunu 27, Aziz Yıldırım ise 46 numaralı sandığa oyunu atacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/aziz-yildirim-ali-kocun-cagrisini-kabul-etti-1084648840.html

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fenerbahçe, seçim, ali koç, aziz yıldırım