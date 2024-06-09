https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/fenerbahce-baskanini-seciyor-oy-verme-islemi-basladi-1084656801.html
Fenerbahçe başkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe başkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı. Kurulan 47 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T10:46+0300
2024-06-09T10:46+0300
2024-06-09T10:46+0300
spor
fenerbahçe
seçim
ali koç
aziz yıldırım
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Fenerbahçe Kulübü'nün Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak kapıların açılmasını bekledi.Mevcut başkan Ali Koç ve önceki başkan Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı var.Kongre üyeleri, stadyumda kurulan 47 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.Ali Koç oyunu 27, Aziz Yıldırım ise 46 numaralı sandığa oyunu atacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/aziz-yildirim-ali-kocun-cagrisini-kabul-etti-1084648840.html
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fenerbahçe, seçim, ali koç, aziz yıldırım
fenerbahçe, seçim, ali koç, aziz yıldırım
Fenerbahçe başkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı. Kurulan 47 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.
Fenerbahçe Kulübü'nün Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak kapıların açılmasını bekledi.
Mevcut başkan Ali Koç ve önceki başkan Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı var.
Kongre üyeleri, stadyumda kurulan 47 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.
Ali Koç oyunu 27, Aziz Yıldırım ise 46 numaralı sandığa oyunu atacak.