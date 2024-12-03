https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bati-konferansinda-haftanin-oyuncusu-alperen-sengun-secildi-1091085705.html

NBA duyurdu: Alperen Şengün haftanın oyuncusu seçildi

NBA duyurdu: Alperen Şengün haftanın oyuncusu seçildi

Sputnik Türkiye

Türk milli basketbolcu Alperen Şengün Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu oldu. Şengün geçen sezon 11. haftanın en iyi oyuncusu... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

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spor

alperen şengün

nba

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.NBA'den yapılan açıklamaya göre Alperen Şengün haftayı 3 galibiyetle tamamladı. Mlli basketçi, hafta boyunca maç başına 21.3 sayı, 12.7 ribaunt, 9 asist, 1.7 blok ve 1.7 top çalma ortalamalarıyla oynadı.Batı Konferansı'nda 6. haftanın en iyi basketbolcusu ödülünü kazanan Şengün, geçen sezon 11. haftanın en iyi oyuncusu seçilmişti. Alperen Şengün Rockets tarihinde bu onura erişen en genç isim oldu.Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu ünvanını ise New York Knicks'ten Jalen Brunson aldı.

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