https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bati-konferansinda-haftanin-oyuncusu-alperen-sengun-secildi-1091085705.html
NBA duyurdu: Alperen Şengün haftanın oyuncusu seçildi
NBA duyurdu: Alperen Şengün haftanın oyuncusu seçildi
Sputnik Türkiye
Türk milli basketbolcu Alperen Şengün Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu oldu. Şengün geçen sezon 11. haftanın en iyi oyuncusu... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T01:23+0300
2024-12-03T01:23+0300
2024-12-03T01:24+0300
spor
alperen şengün
nba
en iyi oyuncu
alperen
houston rockets
abd
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.NBA'den yapılan açıklamaya göre Alperen Şengün haftayı 3 galibiyetle tamamladı. Mlli basketçi, hafta boyunca maç başına 21.3 sayı, 12.7 ribaunt, 9 asist, 1.7 blok ve 1.7 top çalma ortalamalarıyla oynadı.Batı Konferansı'nda 6. haftanın en iyi basketbolcusu ödülünü kazanan Şengün, geçen sezon 11. haftanın en iyi oyuncusu seçilmişti. Alperen Şengün Rockets tarihinde bu onura erişen en genç isim oldu.Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu ünvanını ise New York Knicks'ten Jalen Brunson aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/galatasaraydan-icardinin-durumu-ile-ilgili-yeni-aciklama-sahalara-donecek-mi-1091078888.html
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alperen şengün haftanın oyuncusu,houston rockets alperen şengün, alperen şengün kimdir, batı konferansı nba
NBA duyurdu: Alperen Şengün haftanın oyuncusu seçildi
01:23 03.12.2024 (güncellendi: 01:24 03.12.2024)
Türk milli basketbolcu Alperen Şengün Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu oldu. Şengün geçen sezon 11. haftanın en iyi oyuncusu seçilmişti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.
NBA'den yapılan açıklamaya göre Alperen Şengün haftayı 3 galibiyetle tamamladı. Mlli basketçi, hafta boyunca maç başına 21.3 sayı, 12.7 ribaunt, 9 asist, 1.7 blok ve 1.7 top çalma ortalamalarıyla oynadı.
Batı Konferansı'nda 6. haftanın en iyi basketbolcusu ödülünü kazanan Şengün, geçen sezon 11. haftanın en iyi oyuncusu seçilmişti. Alperen Şengün Rockets tarihinde bu onura erişen en genç isim oldu.
Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu ünvanını ise New York Knicks'ten Jalen Brunson aldı.