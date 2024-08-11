https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/tekvandocu-nafia-kus-aydin-kadinlar-67-kiloda-bronz-madalya-kazandi-1086717546.html
Tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazandı
Tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda bronz madalya elde etti. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T00:07+0300
2024-08-11T00:07+0300
2024-08-11T00:07+0300
spor
tekvando
paris 2024 yaz olimpiyat oyunları
kadın
nafia kuş aydın
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Grand Palais'taki müsabakalarda son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub'u mağlup etti.Fransız Althea Laurin'e yarı finalde yenilen ve final şansını kaybeden milli sporcu, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya geldi.Rakibi karşısında ilk seti 9-7 kaybeden Nafia Kuş Aydın, ikinci seti 4-2 kazandı ve durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti 6-2 alarak maçı 2-1 kazanan milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.Kariyerinde ilk olimpiyat madalyasını alan Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te Türkiye'ye 8. madalyasını kazandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/2027-avrupa-oyunlari-istanbulda-oynanacak-1082089256.html
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tekvando, paris 2024 yaz olimpiyat oyunları, kadın, nafia kuş aydın
tekvando, paris 2024 yaz olimpiyat oyunları, kadın, nafia kuş aydın
Tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda bronz madalya elde etti.
Grand Palais'taki müsabakalarda son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub'u mağlup etti.
Fransız Althea Laurin'e yarı finalde yenilen ve final şansını kaybeden milli sporcu, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya geldi.
Rakibi karşısında ilk seti 9-7 kaybeden Nafia Kuş Aydın, ikinci seti 4-2 kazandı ve durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti 6-2 alarak maçı 2-1 kazanan milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.
Kariyerinde ilk olimpiyat madalyasını alan Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te Türkiye'ye 8. madalyasını kazandırdı.