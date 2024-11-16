Tarihi maç sona erdi: İşte Mike Tyson-Jake Paul maçının kazananı

© AP Photo Mike Tyson-Jake Paul © AP Photo

Ayrıntılar geliyor

Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, Jake Paul maçıyla yeniden ringlere döndü. "Demir" lakaplı Mike Tyson ve Jake Paul karşı karşıya geldi. Tarihi boks maçının başlamasıyla beraber "Mike-Tyson maçı ne oldu, "Mike Tyson -Jake Paul maçını kim kazandı" sorularının yanıtları için nefesler tutuldu. Paul, Tyson’ı 78-74 puanla yendi.