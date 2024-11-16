https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/tarihi-mac-sona-erdi-iste-mike-tyson-jake-paul-macinin-kazanani-1090466014.html
Tarihi maç sona erdi: İşte Mike Tyson-Jake Paul maçının kazananı
Tarihi maç sona erdi: İşte Mike Tyson-Jake Paul maçının kazananı
Sputnik Türkiye
Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, Jake Paul maçıyla yeniden ringlere döndü. "Demir" lakaplı Mike Tyson ve Jake Paul karşı karşıya geldi. Tarihi... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T08:46+0300
2024-11-16T08:46+0300
2024-11-16T08:50+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090466063_0:117:2242:1378_1920x0_80_0_0_3dd6b96d834861a8b93e69247f91474d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090466063_124:0:2116:1494_1920x0_80_0_0_eb29e29c0cf478e488546f63023881a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tyson vs paul kim kazandı, boks maçı kim kazandı, jake paul mike tyson maçı kim kazandı, mike tyson jake paul maç sonucu, mike tyson jake paul sonuç, mike tyson maç sonucu, mike tyson kim kazandı, netflix çöktü mü, mike tyson maçını kim kazandı, boks maçını kim kazandı, mike tyson jake paul maçı sonucu, mike tyson jake paul maçı ne oldu, jake paul mike tyson kim kazandı, maçı kim kazandı, mike tyson maci ne oldu, netflix çöktü, mike tyson jake paul kim kazandi, box maçını kim kazandı, mike tyson jake paul izle, mike tyson jake paul maçı izle, tyson maçı ne oldu, tyson maçı canlı izle, boks maçı sonucu, mike tyson jake paul ne zaman, mike tyson paul maçı, tyson paul maçı, boks maçı ne oldu, kim kazandı, mike tyson jake paul maci, mike tyson maçı sonucu
tyson vs paul kim kazandı, boks maçı kim kazandı, jake paul mike tyson maçı kim kazandı, mike tyson jake paul maç sonucu, mike tyson jake paul sonuç, mike tyson maç sonucu, mike tyson kim kazandı, netflix çöktü mü, mike tyson maçını kim kazandı, boks maçını kim kazandı, mike tyson jake paul maçı sonucu, mike tyson jake paul maçı ne oldu, jake paul mike tyson kim kazandı, maçı kim kazandı, mike tyson maci ne oldu, netflix çöktü, mike tyson jake paul kim kazandi, box maçını kim kazandı, mike tyson jake paul izle, mike tyson jake paul maçı izle, tyson maçı ne oldu, tyson maçı canlı izle, boks maçı sonucu, mike tyson jake paul ne zaman, mike tyson paul maçı, tyson paul maçı, boks maçı ne oldu, kim kazandı, mike tyson jake paul maci, mike tyson maçı sonucu
Tarihi maç sona erdi: İşte Mike Tyson-Jake Paul maçının kazananı
08:46 16.11.2024 (güncellendi: 08:50 16.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, Jake Paul maçıyla yeniden ringlere döndü. "Demir" lakaplı Mike Tyson ve Jake Paul karşı karşıya geldi. Tarihi boks maçının başlamasıyla beraber "Mike-Tyson maçı ne oldu, "Mike Tyson -Jake Paul maçını kim kazandı" sorularının yanıtları için nefesler tutuldu. Paul, Tyson’ı 78-74 puanla yendi.