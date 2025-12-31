https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/turkiyede-kimler-geldi-kimler-gecti-2025te-aramizdan-ayrilan-unlu-isimler--1101014261.html

Türkiye'de kimler geldi kimler geçti: 2025'te aramızdan ayrılan ünlü isimler

Türkiye'de kimler geldi kimler geçti: 2025'te aramızdan ayrılan ünlü isimler

Sputnik Türkiye

2025 yılı, Türkiye'de sanat ve siyaset dünyasında derin izler bırakan vedalara sahne oldu. Kültür, müzik, sinema ve kamu yaşamına damga vurmuş birçok ünlü... 31.12.2025

Türkiye 2025 yılında sanat ve siyaset alanında birçok ünlü isme veda etti. Bazı ünlü isimlerin ölümlerinin ardından ise hâlâ tartışmalar sürüyor. Bu yılın en çok konuşulan ünlü ismi şarkıcı Güllü oldu. Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi birçok soruyu beraberinde getirirken soruşturmada kızı tutuklandı. Evinde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, konser için gittiği Kuzey Kıbrıs'ta sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak, uzun süre kanserle mücadele eden Tanyeli'nin ölümü, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder de bu senenin acı kayıpları arasında yer buldu. 2025'te hangi ünlü isimler sonsuzluğa uğurlandı. Hepsi Sputnik Türkiye'nin almanağında:Ferdi TayfurTürk arabesk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Tayfur, "Bana Sor", "Hatıran Yeter", "İçim Yanar", "Sabahçı Kahvesi" ve "Huzurum Kalmadı" gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılara imzasını atmıştı.Selim İleri Yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 8 Ocak'ta 76 yaşında vefat etti. "Destan Gönüller" adlı ilk romanı 1973'te yayınlanan İleri, 1975'te yayınlanan "Dostlukların Son Günü" ile Sait Faik Öykü Ödülü'nü kazandı.Bedia Ener14 Ocak'ta yaşamını yitiren seslendirme sanatçısı, tiyatro ve dizi oyuncusu Bedia Ener, Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Neyyir karakteriyle sevilmişti. Bedia Ener, beyninde oluşan lenfoma nedeniyle 13 Ocak 2025'te 70 yaşında hayatını kaybetti.Deniz ArmanGazeteci ve sunucu Deniz Arman 24 Ocak'ta hayatını kaybetti. Show TV, Kanal D, BJK TV'de akciğer kanseri tedavisi gören Arman, 63 yaşında aramızda ayrılan isimdi. Sezai AltekinTürk tiyatrosunun usta isimleri arasında olan ve Barni Moloztaş, Şirin Baba gibi birçok sevilen karakteri canlandıran seslendirme sanatçısı Sezai Altekin 31 Ocak'ta hayatını kaybetti. 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü isim 2008'de "Bana Bir Picasso Gerek" ile 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ve Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülünü kazandı.Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe)Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden olan ve Kahtalı Mıçe adıyla tanınan Mustafa Kahtalı, bir süredir tedavi gördüğü bağırsak kanseri nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti.Emin Gümüşkaya Çocuklar Duymasın adlı dizide hayat verdiği Seyyar Tayyar karakteri ile hafızalarda yer edinen Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.Hattat Hasan ÇelebiSultanahmet Camisi ve Hırka-i Şerif Camisi kubbelerinin hattatı Hasan Çelebi, 24 Şubat'ta 88 yaşında hayatını kaybetti. Çelebi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) "Yaşayan İnsan Hazinesi" ünvanı alırken, 2011'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, 2024'te ise "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne layık görüldü.Edip Akbayram Türk müziğinin usta isimlerinden olan Edip Akbayram 2 Mart'ta hayatını kaybetti. "Güzel Günler Göreceğiz", "Hasretinle Yandı Gönlüm" ve "Aldırma Gönül" gibi şarkılarıyla sevilen Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitirdi. Şinasi Yurtsever"Kardeş Payı" adlı televizyon dizisindeki "Büyük Hilmi" karakterleriyle tanınan oyuncu Şinasi Yurtsever 13 Mart'ta hayatını kaybetti. Yılan Hikayesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat gibi birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu 51 yaşında mide kanseri nedeniyle aramızdan ayrıldı. TanyeliÜnlü oryantel Tanyeli de pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Ünlü isim 2.5 sene boyunca hastalığıyla mücadele etmişti. Tanyeli 17 Mart'ta 54 yaşında hayatını kaybetti. Osman SınavYapımcı ve yönetmen Osman Sınav, 20 Mart'ta hayata veda etti. "Süper Baba", "Deli Yürek", "Kurtlar Vadisi", "Acı Hayat" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi yapımlara imza atan Sınav, 2017'de ise Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görülmüştü. Sınav 69 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Filiz AkınYeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Filiz Akın ise 21 Mart'ta 82 yaşında hayata veda etti. Yüzlerce filmde başrol oynayan Akın, zatürre ve ona bağlı nedenlerden dolayı aramızdan ayrıldı. Akın, 1962 yılında sinemaya başlamıştı. Akın, ilk ödülünü 1971'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" dalında alırken, Akın'a yaşamı boyunca farklı festivallerden 27 ödül takdim edildi.Volkan KonakKaradeniz müziğinin güçlü seslerinden "Kuzeyin Oğlu" lakaplı Volkan Konak, 31 Mart'ta Kuzey Kıbrıs'ta sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybetti. En çok dinlenen şarkıları arasında "Aleni Aleni", "Mimoza Çiçeği", "Ömrüm", "Yarim Yarim" ve "Cerrahpaşa" yer alan usta sanatçı, Altın Kelebek Ödülleri'nde üç defa "En iyi Halk Müziği Erkek Solist" seçildi.Ahmet LevendoğluOyuncu, yönetmen, eğitimci, sanat yönetmeni, çevirmen, editör ve yazar Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan'da 80 yaşında hayatını kaybetti. "Kırık Hayatlar", "Yaz Yağmuru", "Küçük Kadınlar" ve "Kara Ekmek" gibi yapımlarda rol alan Levendoğlu, 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü", Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde ise "Onur Ödülü" aldı.Leyla OkayTürk televizyon ve sinema dünyasının tanınmış oyuncularından Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti. “Ferhunde Hanımlar”, “Bizim Evin Halleri” gibi dizilerde rol alan Okay 22 Nisan'da kanserden dolayı aramızdan ayrıldı. Sırrı Süreyya ÖnderTBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığının ardından 18 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi verdi. Önder, 3 Mayıs'ta 62 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı)Roman müziğinin sevilen ismi olan ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı da 13 Mayıs'ta 58 yaşında yaşamını yitirdi. Küçükboyacı bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. İlhan ŞeşenMüzisyen, söz yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen ise 26 Mayıs'ta hayatını kaybetti. . "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" ve "Sarılınca Sana" şarkılarıyla tanınan Şeşen, "Aliye", "Gönülçelen" ve "Yeditepe İstanbul" dizilerinde rol almıştı. Şeşen 76 yaşında akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. İrfan OrakçıoğluOrka Holding Yönetim Kurulu Üyesi iş insanı İrfan Orakçıoğlu, 26 Mayıs'ta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ferdi ZeyrekEvinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 9 Haziran'da 48 yaşında hayatını kaybetti. Gazi Yaşargil"Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 11 Haziran'da 100 yaşında yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Yaşargil, bilim dünyasına yaptığı icatlarla da büyük katkı sağlayan bilim insanıydı. Sabri UganTürk spor basının duayen isimleri arasında yer alan Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti. 29 yaşında aramızdan ayrılan Ugan, akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Nihat GençAkciğer kanseri tanısıyla tedavi gören yazar Nihat Genç, 4 Temmuz'da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Rüçhan Çamay"Para Para Para!", "Ne Haber" ve "Gönlüm Çok Zengin" adlı eserlere imza atan müzisyen ve oyuncu Rüçhan Çamay, 9 Temmuz'da 94 yaşında yaşamını yitirdi.Yiğit BulutCumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci yazar Yiğit Bulut, 11 Temmuz'da kanser tedavisini gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti.Pınar KürYarın Yarın, Asılacak Kadın, Bir Cinayetin Romanı, Bitmeyen Aşk gibi eserleriyle tanınan Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Pınar Kür, 15 Temmuz'da yaşında hayatını kaybetti.Emre TörünOyuncu ve seslendirme sanatçısı Emre Alp Törün, 15 Temmuz'da aramızdan ayrıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Törün, 53 yaşında yaşamını yitirdi. Altan Öymen Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 19 Temmuz'da yaşamını yitiren Öymen, 93 yaşında aramızdan ayrıldı. Süreyya SerdengeçtiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski başkanlarından Süreyya Serdengeçti, 73 yaşında hayatını kaybetti. 26 Temmuz'da yaşamını yitiren Serdengeçti, bir süredir lösemi tedavisi görüyordu. Selçuk AlagözTürk pop müziğinin usta isimlerinden olan Selçuk Alagöz, 5 Ağustos'ta 81 yaşında hayatını kaybetti. Ümit AktanGazeteci, yazar ve spor spikeri Ümit Aktan, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süre hastanede tedavi gördü. 7 Ağustos'ta 76 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Sun"Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi şarkılarla hafızalara kazınan Saadet Sun, 81 yaşında yaşamını yitirdi. 8 Ağustos'ta yaşamını yitiren Sun, 1978’de Sezen Aksu’nun yazdığı “Yeter ki” şarkısıyla büyük çıkış yapmıştı.GüllüArabesk müziğinin usta isimlerinden olan Güllü (Gül Tut), Yalova'da evinin penceresinden düşerek 26 Eylül'de yaşamını yitirdi. Ünlü isim 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Arif Erkin Güzelbeyoğlu"Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu 16 Ekim tarihinde 90 yaşında hayatını kaybetti. Faik ÇetinerTürk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner 25 Ekim'de yaşamını yitirdi. 2023 yılında kalp krizi geçiren ve bypass ameliyatı olan Çetiner, 69 yaşında hayata veda etti. Engin ÇağlarTürk sinemasının usta isimleri arasında yer alan Engin Çağlar, İstanbul'da 1 Kasım'da geçirdiği trafik kazasında 85 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet GülhanTürk tiyatrosunun önemli isimlerinden olan, Mesela Muzaffer ve Şüpheli Şemsettin gibi birçok unutulmaz karaktere can veren usta oyuncu Ahmet Gülhan 3 Kasım'da 85 yaşında hayatını kaybetti.Muazzez Abacı Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Muazzez Abacı da doğum günü olan 12 Kasım'da 78 yaşında hayatını kaybetti. Nermin Abadan UnatMülkiye'nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) ilk kadın asistanı, ilk kadın doçenti ve ilk kadın profesörü olan 'hocaların hocası' olarak bilinen Prof. Dr. Nermin Abadan Unat 12 Aralık'ta yaşamını yitirdi. 104 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Unat siyaset ve iletişim bilimci olarak yaptığı akademik çalışmalarla tanınıyordu.Gülşah DurbayManisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay 14 Aralık'ta hayatını kaybetti. Durbay bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

