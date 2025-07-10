Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/para-para-para-sarkisiyla-taniniyordu-unlu-sarkici-ruchan-camay-hayatini-kaybetti-1097777393.html
'Para para para' şarkısıyla tanınıyordu: Ünlü şarkıcı Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
'Para para para' şarkısıyla tanınıyordu: Ünlü şarkıcı Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin en çok bilinen şarkılarından biri olan 'Para para para' şarkısıyla ünlenen ünlü şarkıcı Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T12:18+0300
2025-07-10T12:18+0300
yaşam
melike demirağ
hayatını kaybetti
rüchan çamay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097777233_0:28:2048:1180_1920x0_80_0_0_68f61cb213703920cf37df9d1ceeb82a.jpg
'Para Para Para' ve 'Gönlüm Çok Zengin'in de dönemin birçok hit şarkısını seslendiren ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Rüçhan Çamay'dan acı haber geldi. Çamay'ın kızı ünlü sanatçı Melike Demirağ, annesinin 94 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü isim duyurduTürkiye'nin ilk kadın seslerinden Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti. Çamay'ın ölüm haberini kızı ünlü sanatçı Melike Demirağ, "Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek" sözleriyle duyurdu.Rüçhan Çamay kimdir?Rüçhan Çamay, 30 Mayıs 1931'de İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğunda bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Türkiye'nin ilk kadın spikerlerinden biri olarak çalışan annesi tarafından Ankara'da büyütüldü. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Piyano ve Şan Bölümlerinde eğitim aldı. 12 yaşında konservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde Nedim Otyam'ın yönetimindeki koroda yer aldı. Caz müziğe ilgisi öğrencilik yıllarında başladı ve Ankara Radyosu'nda caz söyledi.Rüçhan Çamay; 'Aşk ve Kin', 'Zorla Evlendik', Yuvamı Yıkamazsın' ve İstanbul Geceleri' adlı sinema filminde oyunculuk yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/turk-basinin-usta-ismi-hikmet-cetinkaya-hayatini-kaybetti-1097660109.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097777233_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_a1199abaf3318c4cd9d19c3fa24337aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rüchan çamay, rüçhan çamay kimdir, rüçhan çamay kimin annesi, rüçhan çamay kaç yaşında, rüçhan çamay para para para
rüchan çamay, rüçhan çamay kimdir, rüçhan çamay kimin annesi, rüçhan çamay kaç yaşında, rüçhan çamay para para para

'Para para para' şarkısıyla tanınıyordu: Ünlü şarkıcı Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

12:18 10.07.2025
Melike Demirağ sosyal medya
Melike Demirağ sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
Abone ol
Türk müziğinin en çok bilinen şarkılarından biri olan 'Para para para' şarkısıyla ünlenen ünlü şarkıcı Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti.
'Para Para Para' ve 'Gönlüm Çok Zengin'in de dönemin birçok hit şarkısını seslendiren ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Rüçhan Çamay'dan acı haber geldi. Çamay'ın kızı ünlü sanatçı Melike Demirağ, annesinin 94 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ünlü isim duyurdu

Türkiye'nin ilk kadın seslerinden Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti. Çamay'ın ölüm haberini kızı ünlü sanatçı Melike Demirağ, "Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek" sözleriyle duyurdu.

Rüçhan Çamay kimdir?

Rüçhan Çamay, 30 Mayıs 1931'de İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğunda bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Türkiye'nin ilk kadın spikerlerinden biri olarak çalışan annesi tarafından Ankara'da büyütüldü. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Piyano ve Şan Bölümlerinde eğitim aldı. 12 yaşında konservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde Nedim Otyam'ın yönetimindeki koroda yer aldı. Caz müziğe ilgisi öğrencilik yıllarında başladı ve Ankara Radyosu'nda caz söyledi.
Rüçhan Çamay; 'Aşk ve Kin', 'Zorla Evlendik', Yuvamı Yıkamazsın' ve İstanbul Geceleri' adlı sinema filminde oyunculuk yapmıştı.
Hikmet Çetinkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
YAŞAM
Türk basınının usta ismi Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti
7 Temmuz, 12:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала