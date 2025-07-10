https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/para-para-para-sarkisiyla-taniniyordu-unlu-sarkici-ruchan-camay-hayatini-kaybetti-1097777393.html

'Para para para' şarkısıyla tanınıyordu: Ünlü şarkıcı Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

'Para para para' şarkısıyla tanınıyordu: Ünlü şarkıcı Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin en çok bilinen şarkılarından biri olan 'Para para para' şarkısıyla ünlenen ünlü şarkıcı Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti. 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T12:18+0300

2025-07-10T12:18+0300

2025-07-10T12:18+0300

yaşam

melike demirağ

hayatını kaybetti

rüchan çamay

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'Para Para Para' ve 'Gönlüm Çok Zengin'in de dönemin birçok hit şarkısını seslendiren ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Rüçhan Çamay'dan acı haber geldi. Çamay'ın kızı ünlü sanatçı Melike Demirağ, annesinin 94 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü isim duyurduTürkiye'nin ilk kadın seslerinden Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti. Çamay'ın ölüm haberini kızı ünlü sanatçı Melike Demirağ, "Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek" sözleriyle duyurdu.Rüçhan Çamay kimdir?Rüçhan Çamay, 30 Mayıs 1931'de İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğunda bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Türkiye'nin ilk kadın spikerlerinden biri olarak çalışan annesi tarafından Ankara'da büyütüldü. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Piyano ve Şan Bölümlerinde eğitim aldı. 12 yaşında konservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde Nedim Otyam'ın yönetimindeki koroda yer aldı. Caz müziğe ilgisi öğrencilik yıllarında başladı ve Ankara Radyosu'nda caz söyledi.Rüçhan Çamay; 'Aşk ve Kin', 'Zorla Evlendik', Yuvamı Yıkamazsın' ve İstanbul Geceleri' adlı sinema filminde oyunculuk yapmıştı.

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