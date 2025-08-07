https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/unlu-gazeteci-ve-spor-spikeri-umit-aktan-hayatini-kaybetti-1098413956.html
Ünlü gazeteci ve spor spikeri Ümit Aktan hayatını kaybetti
Ünlü gazeteci ve spor spikeri Ümit Aktan hayatını kaybetti
Eski futbolcu, Türk spor basınının ünlü ismi Ümit Aktan hayatını kaybetti. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın eski futbolcusu, ve spiker Ümit Aktan hayatını kaybetti.Galatasaray'da Ümit Aktan açıklamasıSarı-kırmızılı kulüp, Aktan için taziye mesajı yayımladı:Ümit Aktan kimdir?1949 yılında Aydın Nazilli'de doğmuştur. Lise yıllarından itibaren futbola başlamış ve Galatasaray altyapısına girmiştir. Burada yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu futbolu bırakmak zorunda kalmıştır.1972 yılında TRT'de spor spikerliğine başlayan Aktan aynı dönemler içinde çeşitli spor programlarında sunuculuk yapmıştır.1975 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne üye olan Ümit Aktan yine bu dönemlerde Son Havadis gazetesinin spor servisinde çalışmıştır. TGRT'nin kuruluşunda görev almış ve aynı kanalda maç yayınlarını anlatmıştır. Sonrasında TGRT'de spor ve yarışma programları sunmuştur. Daha sonrasında TGRT'den ayrılmış ve Kanal 6'da Haydi Maça adlı programı sunmaya başlamıştır.Haydi Maça'yı Kanal A'da sürdürmüş ve 2009'da yayınını bitirmiştir. TGRT Haber'de yayımlanan Futbol Gecesi adlı programda da yorumculuk yapmıştır.Ayrıca Tercüman,Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır.
10:07 07.08.2025 (güncellendi: 10:46 07.08.2025)
Eski futbolcu, Türk spor basınının ünlü ismi Ümit Aktan hayatını kaybetti.
Galatasaray'ın eski futbolcusu, ve spiker Ümit Aktan hayatını kaybetti.
Galatasaray'da Ümit Aktan açıklaması
Sarı-kırmızılı kulüp, Aktan için taziye mesajı yayımladı:
"Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz."
1949 yılında Aydın Nazilli'de doğmuştur. Lise yıllarından itibaren futbola başlamış ve Galatasaray altyapısına girmiştir. Burada yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu futbolu bırakmak zorunda kalmıştır.
1972 yılında TRT'de spor spikerliğine başlayan Aktan aynı dönemler içinde çeşitli spor programlarında sunuculuk yapmıştır.
1975 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne üye olan Ümit Aktan yine bu dönemlerde Son Havadis gazetesinin spor servisinde çalışmıştır. TGRT'nin kuruluşunda görev almış ve aynı kanalda maç yayınlarını anlatmıştır. Sonrasında TGRT'de spor ve yarışma programları sunmuştur. Daha sonrasında TGRT'den ayrılmış ve Kanal 6'da Haydi Maça adlı programı sunmaya başlamıştır.
Haydi Maça'yı Kanal A'da sürdürmüş ve 2009'da yayınını bitirmiştir. TGRT Haber'de yayımlanan Futbol Gecesi adlı programda da yorumculuk yapmıştır.
Ayrıca Tercüman,Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır.