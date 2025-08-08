https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/sanatci-saadet-sun-81-yasinda-hayatini-kaybetti-1098450213.html

Sanatçı Saadet Sun 81 yaşında hayatını kaybetti

Sanatçı Saadet Sun 81 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

"Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi şarkılarla hafızalara kazınan Saadet Sun, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Sun, 1978’de Sezen Aksu’nun yazdığı “Yeter... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-08T15:00+0300

2025-08-08T15:00+0300

2025-08-08T15:00+0300

yaşam

şarkı

saadet sun

sezen aksu

i̇stanbul şehir tiyatroları

işıl yücesoy

sun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098450451_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cfbd79831a335bc07600bab80ec4d2e4.jpg

1970’li yıllarda çıkardığı şarkılarla milyonların gönlünde yer edinen Saadet Sun’dan acı haber geldi. Ünlü sanatçının vefatını, yakın dostu Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurdu.Yücesoy, duygularını şu sözlerle paylaştı:"Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun"Saadet Sun kimdir?Gerçek adı Saadet Eliaçık olan sanatçı, 1 Ocak 1944’te İstanbul’da dünyaya geldi. İlk sahne deneyimini İstanbul Şehir Tiyatroları’nda, Mark Twain’in “Tom Sawyer” eserinde Tom’un annesi rolüyle yaşadı.Musahipzade Celal’in “Mum Söndü” operetinde sahnede ilk kez şarkı söyledi. 1967’de Batı Klüp’te profesyonel şarkıcılığa adım atan Sun, Doruk Onatkut Orkestrası eşliğinde “Anıların En Güzeli / Sonsuz Sevgi” adlı ilk plağını kaydetti.Sanatçı, 1978’de Sezen Aksu imzalı “Yeter ki” ile büyük çıkış yakaladı. 1979 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali’nde seslendirdiği “Sevgilim” adlı şarkıyla dördüncü oldu.Sun, müzik kariyerinde “Bilemiyorum” ve “Mükafat” gibi unutulmaz eserlere imza attı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/acik-bufe-ve-serpme-kahvaltiya-duzenleme-geliyor-1098448527.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

saadet sun, saadet sun öldü, saadet sun kimdir, saadet sun hayatı, saadet sun şarkıları, saadet sun biyografi, saadet sun kaç yaşında, saadet sun neden öldü, saadet sun ölüm sebebi, saadet sun sevgilim, saadet sun bilemiyorum, saadet sun mükafat, saadet sun yeter ki, saadet sun eurovision, saadet sun sezen aksu, saadet sun kaç yaşında öldü, saadet sun nereli