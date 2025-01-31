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Usta sanatçı Sezai Altekin yaşamını yitirdi: 'Şirin baba' onun sesiyle sevildi
Usta sanatçı Sezai Altekin yaşamını yitirdi: 'Şirin baba' onun sesiyle sevildi
Sputnik Türkiye
Türk tiyatrosunun usta ismi Sezai Altekin 79 yaşında yaşamını yitirdi. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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şehir tiyatroları
sezai altekin
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Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden olan usta oyuncu Sezai Altekin hayatını kaybetti. Unutulmaz çizgi film karakterleri Şirin Baba, Bugs Bunny ve Barni Moloztaş'a sesiyle hayat veren ünlü sanatçı Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.Ünlü isim duyurduOyuncu, yapımcı ve yönetmen Nedim Saban, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Altekin'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüye işaret ederek, "Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa. O büyük aktörle Halide Edib'in 'Maske' ve 'Ruh' oyununda çalıştım. O çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incitmesin." ifadelerini kullandı.Şirin baba sesini kaybettiUnutulmaz çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat veren Altekin, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20'ye yakında dizide rol aldı.Sezai Altekin kimdir?Usta oyuncu, 1946'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesine 1966'da katılan sanatçı, emekli oluncaya kadar görevini sürdürdü. Altekin, "Bana Bir Picasso Gerek" adlı oyunda misafir oyuncu olarak Duru Tiyatro ekibine katıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan sanatçı, "Tatar Ramazan" dizisindeki Beyefendi performansıyla da büyük beğeni toplamıştı.Usta oyuncunun beyazperdedeki son performansı ise "Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı" filmi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/sanat-camiasi-yasta-muzik-dunyasinin-efsane-ismi-marianne-faithfull-hayatini-kaybetti-1093224679.html
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Usta sanatçı Sezai Altekin yaşamını yitirdi: 'Şirin baba' onun sesiyle sevildi

11:16 31.01.2025 (güncellendi: 11:21 31.01.2025)
Sezai Altekin
Sezai Altekin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
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Türk tiyatrosunun usta ismi Sezai Altekin 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden olan usta oyuncu Sezai Altekin hayatını kaybetti. Unutulmaz çizgi film karakterleri Şirin Baba, Bugs Bunny ve Barni Moloztaş'a sesiyle hayat veren ünlü sanatçı Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Ünlü isim duyurdu

Oyuncu, yapımcı ve yönetmen Nedim Saban, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Altekin'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüye işaret ederek, "Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa. O büyük aktörle Halide Edib'in 'Maske' ve 'Ruh' oyununda çalıştım. O çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incitmesin." ifadelerini kullandı.

Şirin baba sesini kaybetti

Unutulmaz çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat veren Altekin, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20'ye yakında dizide rol aldı.

Sezai Altekin kimdir?

Usta oyuncu, 1946'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesine 1966'da katılan sanatçı, emekli oluncaya kadar görevini sürdürdü. Altekin, "Bana Bir Picasso Gerek" adlı oyunda misafir oyuncu olarak Duru Tiyatro ekibine katıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan sanatçı, "Tatar Ramazan" dizisindeki Beyefendi performansıyla da büyük beğeni toplamıştı.
Usta oyuncunun beyazperdedeki son performansı ise "Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı" filmi oldu.
Marianne Faithfull - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
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