https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/usta-gazeteci-deniz-arman-hayatini-kaybetti-1093013248.html

Usta gazeteci ve televizyoncu Deniz Arman hayatını kaybetti

Usta gazeteci ve televizyoncu Deniz Arman hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ünlü gazeteci ve televizyoncu Deniz Arman hayatını kaybetti. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T12:42+0300

2025-01-24T12:42+0300

2025-01-24T13:03+0300

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Televizyoncu ve gazeteci Deniz Arman yaşamını yitirdi. Arman'ın vefat haberini gazeteci Özay Erad paylaştı. Deniz Arman'ın cenazesi 25 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş Vişnezade Camisinde öğle namazının ardından toprağa verilecek.Akciğer kanseri tedavisi görüyorduUsta gazeteci 63 yaşındaki Arman'ın yaklaşık iki aydır Çam ve Sakura Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Ve medyadan bir yıldız daha kaydıÖzay Erad'ın sosyal medyadaki paylaşımı şöyleydi:Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı."Kum saati" durdu.İyi bir insanİyi bir gazeteciyiİyi bir beşiktaşlıDeniz Arman'ı kaybettik.Deniz Arman kimdir?Deniz Arman, 2 Mayıs 1961 doğumlu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Arman, 1985 yılında Genel Yayın Yönetmeni olan Çetin Emeç olan Milliyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak gazeteciliğe başladı. Arkasından da Milliyet dış haber servisinde Mehmet Ali Birand'ın yanında görev yaptı. 1992 yılında Show TV’de çalışmaya başladı. Show TV’de 1992 yılında Mehmet Ali Birand’ın “32. Gün” ekibi ile beraber çalıştı.1996 yılında Gülgün Feyman'la birlikte Star TV'ye geçti. 1997 yılında Star Haber’de haber müdürlüğü yaparken, sunucu işten ayrılınca haber sunmaya başladı. Arman Show Tv, Akşam Gazetesi, Habertürk ve Vatan Gazetelerinde çalıştı. Daha sonra yeniden televizyonculuğa dönen Arman, Star Tv ve Kanal D'de haber sunuculuğu yaptı. Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmenliği de yapan Arman, evli ve bir çocuk babasıydı.

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