https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/chp-eski-genel-baskani-altan-oymen-hayatini-kaybetti-1098006143.html
CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti. Akciğer kanseri tedavisi gören Öymen, çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı mesajı yayımladı.
2025-07-19T15:18+0300
2025-07-19T15:18+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Öymen’in, dün öğle saatlerinde, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınarak entübe edildiği öğrenilmişti.İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Öymen'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Hastane, Öymen'in 6 hafta önce akciğer kanseri tanısının ardından başarılı bir akciğer operasyonu geçirdiğini ve 1 hafta sonrasında taburcu olduğunu aktardı.Öymen'in yaklaşık 15 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatışının gerçekleştirildiği, 3 gündür yoğun bakım ünitesinde takip edildiği aktarıldı.Erdoğan'dan başsağlığı mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:Özel: Altan Öymen'in yeri nasıl doldurulur bilmiyorum, başımız sağ olsunTrabzon'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Altan Öymen hakkında şu ifadeleri kullandı:Altan Öymen kimdir?1932 yılında İstanbul’da doğan Altan Öymen, gazetecilik mesleğine 1950 yılında Ulus Gazetesi’nde başladı. Yarım asrı aşan gazetecilik kariyerinde birçok önemli medya kuruluşunda yazar ve yönetici olarak görev aldı; ayrıca çok sayıda kitap kaleme aldı.Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) devam eden Öymen, 1977 ve 1995 seçimlerinde milletvekili seçilerek meclise girdi. Bülent Ecevit hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev yaptı. 1999 yılında Deniz Baykal’ın istifasının ardından CHP Genel Başkanlığı’na seçildi, ancak 2000 yılında yapılan kurultayda görevi yeniden Baykal’a devretti.Altan Öymen, hem gazetecilik hem de siyasetteki tecrübeleriyle Türkiye’nin yakın tarihine tanıklık eden önemli isimlerden biri olarak anılıyor.
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CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
15:18 19.07.2025 (güncellendi: 16:23 19.07.2025)
CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılan Öymen, dün entübe edilmişti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Öymen’in, dün öğle saatlerinde, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınarak entübe edildiği öğrenilmişti.
İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Öymen'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Hastane, Öymen'in 6 hafta önce akciğer kanseri tanısının ardından başarılı bir akciğer operasyonu geçirdiğini ve 1 hafta sonrasında taburcu olduğunu aktardı.
Öymen'in yaklaşık 15 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatışının gerçekleştirildiği, 3 gündür yoğun bakım ünitesinde takip edildiği aktarıldı.
Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen'e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum.
Özel: Altan Öymen'in yeri nasıl doldurulur bilmiyorum, başımız sağ olsun
Trabzon'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Altan Öymen hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Bu sene 75’inci üyelik yıldönümünde konuştuk. CHP tek başına iktidarı Demokrat Parti’ye kaybettiği gün, genç yaşında 'Şimdi partiye sahip çıkma zamanıdır' deyip, partiye kaydolmuş, en zor zamanda CHP bayrağını yere bırakmamıştı.
Kendisinden nezaket öğrendik, siyasette çok şey öğrendik yerini nasıl doldurulur, bilmiyorum. Cenaze töreni düzenlenecek, bizler de orada olacağız.
Günlerdir de yoğun bakımdaydı ve maalesef acı haberi aldık. Tüm partililerimizin ve Türkiye’nin başı sağ olsun.”
1932 yılında İstanbul’da doğan Altan Öymen, gazetecilik mesleğine 1950 yılında Ulus Gazetesi’nde başladı. Yarım asrı aşan gazetecilik kariyerinde birçok önemli medya kuruluşunda yazar ve yönetici olarak görev aldı; ayrıca çok sayıda kitap kaleme aldı.
Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) devam eden Öymen, 1977 ve 1995 seçimlerinde milletvekili seçilerek meclise girdi. Bülent Ecevit hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev yaptı. 1999 yılında Deniz Baykal’ın istifasının ardından CHP Genel Başkanlığı’na seçildi, ancak 2000 yılında yapılan kurultayda görevi yeniden Baykal’a devretti.
Altan Öymen, hem gazetecilik hem de siyasetteki tecrübeleriyle Türkiye’nin yakın tarihine tanıklık eden önemli isimlerden biri olarak anılıyor.