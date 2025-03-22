https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/turk-sinema-tarihinin-efsane-ismi-filiz-akin-hayatini-kaybetti-1094764566.html

Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden usta oyuncu Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Zatürre ve enfeksiyon nedeniyle Bodrum'da hastanede... 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T15:17+0300

2025-03-22T15:17+0300

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yaşam

filiz akın

türkiye

yeşilçam

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türkan şoray

fatma girik

zatürre

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suna akın

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Türk sinemasının unutulmaz filmlerine imza atan ünlü sanatçı Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Filiz Akın'ın ölümü büyük üzüntü yarattı.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir süredir zatürre ve diğer enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi gören Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlığın gönderisinde şu ifadelere yer verildi:Filiz Akın kimdir?2 Ocak 1943'te Ankara'da doğan Filiz Akın, Yeşilçam'a damga vuran isimlerden biridir. 1962 yılında düzenlenen Artist yarışmasını kazanarak sinemaya adım atan Akın'ın gerçek adı, Suna Akın'dır.Yeşilçam'ın en gözde kadın oyuncularından biri olan Filiz Akın, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit ile birlikte 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası'ndan biri olarak tasvir edilir. Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş olan Akın, asil, modern ve zarif yüzüyle sinema tutkunlarının hayranlıkla izlediği kadın oyunculardan biridir.Akın'ın önde gelen filmlerinden bazıları, Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Tatlı Dillim, Acı Hayat. Ankara Ekspresi filminde canlandırdığı Hilda karakteriyle 1971'de Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Akın, 2000'li yıllarda birçok onur ödülüne değer görülmüştür. Filiz Akın ayrıca, 'Türk sinemasının en iyi giyinen oyuncusu' ünvanına sahiptir.Akın, geçtiğimiz Ocak ayında 30 yıldan uzun bir süredir evli olduğu Sönmez Köksal ile yıldönümünü sosyal medya üzerinden kutlamıştı. Filiz Akın'ın duygusal paylaşımında eşine verdiği destek ve anlayış için teşekkür ederek birlikte geçirdikleri yılların önemini vurgulamıştı.

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