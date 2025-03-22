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Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden usta oyuncu Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Zatürre ve enfeksiyon nedeniyle Bodrum'da hastanede... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
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filiz akın
türkiye
yeşilçam
filiz akın neden öldü
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Türk sinemasının unutulmaz filmlerine imza atan ünlü sanatçı Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Filiz Akın'ın ölümü büyük üzüntü yarattı.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir süredir zatürre ve diğer enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi gören Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlığın gönderisinde şu ifadelere yer verildi:Filiz Akın kimdir?2 Ocak 1943'te Ankara'da doğan Filiz Akın, Yeşilçam'a damga vuran isimlerden biridir. 1962 yılında düzenlenen Artist yarışmasını kazanarak sinemaya adım atan Akın'ın gerçek adı, Suna Akın'dır.Yeşilçam'ın en gözde kadın oyuncularından biri olan Filiz Akın, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit ile birlikte 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası'ndan biri olarak tasvir edilir. Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş olan Akın, asil, modern ve zarif yüzüyle sinema tutkunlarının hayranlıkla izlediği kadın oyunculardan biridir.Akın'ın önde gelen filmlerinden bazıları, Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Tatlı Dillim, Acı Hayat. Ankara Ekspresi filminde canlandırdığı Hilda karakteriyle 1971'de Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Akın, 2000'li yıllarda birçok onur ödülüne değer görülmüştür. Filiz Akın ayrıca, 'Türk sinemasının en iyi giyinen oyuncusu' ünvanına sahiptir.Akın, geçtiğimiz Ocak ayında 30 yıldan uzun bir süredir evli olduğu Sönmez Köksal ile yıldönümünü sosyal medya üzerinden kutlamıştı. Filiz Akın'ın duygusal paylaşımında eşine verdiği destek ve anlayış için teşekkür ederek birlikte geçirdikleri yılların önemini vurgulamıştı.
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filiz akın, türkiye, yeşilçam, filiz akın neden öldü, türkan şoray, fatma girik, zatürre, enfeksiyon, suna akın, sağlık bakanlığı, altın portakal, sönmez köksal

Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

15:17 22.03.2025 (güncellendi: 15:56 22.03.2025)
© İHAFiliz Akın
Filiz Akın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© İHA
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Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden usta oyuncu Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Zatürre ve enfeksiyon nedeniyle Bodrum'da hastanede tedavi altında olan Filiz Akın'ın vefatı Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Yeşilçam'ın gözde isimlerinden biri olan Akın, Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi gibi birçok yapıtta yer aldı.
Türk sinemasının unutulmaz filmlerine imza atan ünlü sanatçı Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Filiz Akın'ın ölümü büyük üzüntü yarattı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir süredir zatürre ve diğer enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi gören Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlığın gönderisinde şu ifadelere yer verildi:

Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

Filiz Akın kimdir?

2 Ocak 1943'te Ankara'da doğan Filiz Akın, Yeşilçam'a damga vuran isimlerden biridir. 1962 yılında düzenlenen Artist yarışmasını kazanarak sinemaya adım atan Akın'ın gerçek adı, Suna Akın'dır.
Yeşilçam'ın en gözde kadın oyuncularından biri olan Filiz Akın, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit ile birlikte 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası'ndan biri olarak tasvir edilir. Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş olan Akın, asil, modern ve zarif yüzüyle sinema tutkunlarının hayranlıkla izlediği kadın oyunculardan biridir.
Akın'ın önde gelen filmlerinden bazıları, Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Tatlı Dillim, Acı Hayat. Ankara Ekspresi filminde canlandırdığı Hilda karakteriyle 1971'de Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Akın, 2000'li yıllarda birçok onur ödülüne değer görülmüştür. Filiz Akın ayrıca, 'Türk sinemasının en iyi giyinen oyuncusu' ünvanına sahiptir.
Akın, geçtiğimiz Ocak ayında 30 yıldan uzun bir süredir evli olduğu Sönmez Köksal ile yıldönümünü sosyal medya üzerinden kutlamıştı. Filiz Akın'ın duygusal paylaşımında eşine verdiği destek ve anlayış için teşekkür ederek birlikte geçirdikleri yılların önemini vurgulamıştı.
© Fotoğraf : Filiz Akın sosyal medyaFiliz Akın'ın eşi ile birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım
Filiz Akın'ın eşi ile birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
Filiz Akın'ın eşi ile birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım
© Fotoğraf : Filiz Akın sosyal medya
Usta yönetmen Osman Sınav'ı geçen aylarda dün Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı ve iyi dost olduğu Selçuk Yöntem, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca ile Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
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