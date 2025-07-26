https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/eski-merkez-bankasi-baskani-sureyya-serdengecti-hayatini-kaybetti-1098163497.html

Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti

Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti

2025-07-26T20:49+0300

2025-07-26T20:49+0300

2025-07-26T20:53+0300

merkez bankası

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

hayatını kaybetti

ekonomi̇

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/16/1051027908_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_e1bda09089f1b98ce2f15159e16f7217.jpg

Merkez Bankası eski Başkanı ekonomist Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti. Acı haberi ekonomist Selva Demiralp sosyal medya hesabından paylaştı.Demiralp paylaşımında, "Süreyya Serdengeçti 2001 krizi sonrası enflasyonu üç senede tek haneye düşüren ekibin merkez bankası başkanı olarak tarihe geçecektir. Bense onun mütevazi ve babacan kişiliğini bir adım daha yakından tanımış olmanın ayrıcalığı ile onu hep sevgi, saygı ve şükranla hatırlayacağım. Mekanı cennet olsun." dedi.Süreyya Serdengeçti kimdir?Ekonomist Süreyya Serdengeçti Merkez Bankası eski başkanı olarak görev yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda her kademede görev yaptı. Son olarak yürüttüğü başkanlık görevi sırasında ekonomik programın sağlıklı biçimde uygulanmasında ve enflasyonun düşürülmesinde büyük başarı sağladı.1952 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Serdengeçti, 1984-1986 yılları arasında Amerika'nın Tennessee eyaletinde bulunan Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisans yaptı.Türkiye'ye döndükten sonra Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin yönetiminde çalışan Serdengeçti, 1990 yılında Döviz İşlemleri Müdürlüğü, 1992'de Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü ve 1994 yılında Genel Sekreter Yardımcısı olarak, Genel Sekreterlik Basın Sözcülüğü yaptı.Yine 1994'te Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığına atanan Serdengeçti, Ödemeler Dengesi ile Uluslararası Kuruluşlar alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi. Serdengeçti, Mart 2001 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Merkez Bankası'na 21 yıl hizmet verdikten sonra başkanlık görevine getirilen Serdengeçti, bütün Türkiye'yi ekonomide günlük kur veya borsa hareketlerinden uzun vadeli hedeflere bakmaya yöneltti ve Merkez Bankası'nın özerkleşmesinde büyük rolü oldu.Serdengeçti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile çalışan İstikrar Enstitüsü’nün direktörlüğünü yürüttü. Evli ve bir çocuk babası olan Serdengeçti, İngilizce ve Fransızca biliyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/yenifakili-belediye-baskani-musa-sariaslan-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1098135938.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süreyya serdengeçti, süreyya serdengeçti kimdir, süreyya serdengeçti merkez bankası