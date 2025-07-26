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Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti
Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti
2025-07-26T20:49+0300
2025-07-26T20:53+0300
merkez bankası
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
hayatını kaybetti
ekonomi̇
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Merkez Bankası eski Başkanı ekonomist Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti. Acı haberi ekonomist Selva Demiralp sosyal medya hesabından paylaştı.Demiralp paylaşımında, "Süreyya Serdengeçti 2001 krizi sonrası enflasyonu üç senede tek haneye düşüren ekibin merkez bankası başkanı olarak tarihe geçecektir. Bense onun mütevazi ve babacan kişiliğini bir adım daha yakından tanımış olmanın ayrıcalığı ile onu hep sevgi, saygı ve şükranla hatırlayacağım. Mekanı cennet olsun." dedi.Süreyya Serdengeçti kimdir?Ekonomist Süreyya Serdengeçti Merkez Bankası eski başkanı olarak görev yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda her kademede görev yaptı. Son olarak yürüttüğü başkanlık görevi sırasında ekonomik programın sağlıklı biçimde uygulanmasında ve enflasyonun düşürülmesinde büyük başarı sağladı.1952 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Serdengeçti, 1984-1986 yılları arasında Amerika'nın Tennessee eyaletinde bulunan Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisans yaptı.Türkiye'ye döndükten sonra Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin yönetiminde çalışan Serdengeçti, 1990 yılında Döviz İşlemleri Müdürlüğü, 1992'de Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü ve 1994 yılında Genel Sekreter Yardımcısı olarak, Genel Sekreterlik Basın Sözcülüğü yaptı.Yine 1994'te Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığına atanan Serdengeçti, Ödemeler Dengesi ile Uluslararası Kuruluşlar alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi. Serdengeçti, Mart 2001 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Merkez Bankası'na 21 yıl hizmet verdikten sonra başkanlık görevine getirilen Serdengeçti, bütün Türkiye'yi ekonomide günlük kur veya borsa hareketlerinden uzun vadeli hedeflere bakmaya yöneltti ve Merkez Bankası'nın özerkleşmesinde büyük rolü oldu.Serdengeçti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile çalışan İstikrar Enstitüsü’nün direktörlüğünü yürüttü. Evli ve bir çocuk babası olan Serdengeçti, İngilizce ve Fransızca biliyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/yenifakili-belediye-baskani-musa-sariaslan-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1098135938.html
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süreyya serdengeçti, süreyya serdengeçti kimdir, süreyya serdengeçti merkez bankası
süreyya serdengeçti, süreyya serdengeçti kimdir, süreyya serdengeçti merkez bankası

Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti

20:49 26.07.2025 (güncellendi: 20:53 26.07.2025)
© Twitter Süreyya Serdengeçti
Süreyya Serdengeçti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
© Twitter
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Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti
Merkez Bankası eski Başkanı ekonomist Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti. Acı haberi ekonomist Selva Demiralp sosyal medya hesabından paylaştı.
Demiralp paylaşımında, "Süreyya Serdengeçti 2001 krizi sonrası enflasyonu üç senede tek haneye düşüren ekibin merkez bankası başkanı olarak tarihe geçecektir. Bense onun mütevazi ve babacan kişiliğini bir adım daha yakından tanımış olmanın ayrıcalığı ile onu hep sevgi, saygı ve şükranla hatırlayacağım. Mekanı cennet olsun." dedi.

Süreyya Serdengeçti kimdir?

Ekonomist Süreyya Serdengeçti Merkez Bankası eski başkanı olarak görev yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda her kademede görev yaptı. Son olarak yürüttüğü başkanlık görevi sırasında ekonomik programın sağlıklı biçimde uygulanmasında ve enflasyonun düşürülmesinde büyük başarı sağladı.
1952 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Serdengeçti, 1984-1986 yılları arasında Amerika'nın Tennessee eyaletinde bulunan Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisans yaptı.Türkiye'ye döndükten sonra Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin yönetiminde çalışan Serdengeçti, 1990 yılında Döviz İşlemleri Müdürlüğü, 1992'de Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü ve 1994 yılında Genel Sekreter Yardımcısı olarak, Genel Sekreterlik Basın Sözcülüğü yaptı.
Yine 1994'te Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığına atanan Serdengeçti, Ödemeler Dengesi ile Uluslararası Kuruluşlar alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi. Serdengeçti, Mart 2001 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Merkez Bankası'na 21 yıl hizmet verdikten sonra başkanlık görevine getirilen Serdengeçti, bütün Türkiye'yi ekonomide günlük kur veya borsa hareketlerinden uzun vadeli hedeflere bakmaya yöneltti ve Merkez Bankası'nın özerkleşmesinde büyük rolü oldu.
Serdengeçti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile çalışan İstikrar Enstitüsü’nün direktörlüğünü yürüttü. Evli ve bir çocuk babası olan Serdengeçti, İngilizce ve Fransızca biliyordu.
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Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti
Dün, 11:58
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