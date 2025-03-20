https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/kurtlar-vadisinin-yonetmeni-osman-sinav-hayatini-kaybetti-1094702216.html

Süper Baba, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek ve niceleri: Usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav hayatını kaybetti

Süper Baba, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek ve niceleri: Usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav’dan sevenlerini üzen haber geldi. Peki, Osman Sınav neden öldü, hastalığı neydi? Osman Sınav kimdir?

2025-03-20T16:52+0300

2025-03-20T16:52+0300

2025-03-20T17:12+0300

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son dakika

osman sınav

kurtlar vadisi

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Bir süredir kanserle mücadele eden usta yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca bir çok projeye imza atan Sınav, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat gibi yapımlarıyla biliniyor.Osman Sınav'ı geçtiğimiz aralık ayında Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Mehmet Aslantuğ evinde ziyaret etmişti.Osman Sınav kimdir?1956 doğumlu Osman Sınav, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü‘nde de eğitim gördü.1984 yılında Sinegraf Film Yapım’ı kuran Sınav, Bir Muharririn Ölümü, Hünkarın Bir Günü, Yalancı Şafak, Küçük Dünya yapımların yönetmenliğini üstlendi. 1993 yılında çektiği Süper Baba ve Kurtlar Vadisi gibi yapımlarla hafızalara kazınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/tanyeli-hayatini-kaybetti--1094595935.html

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