https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/kurtlar-vadisinin-yonetmeni-osman-sinav-hayatini-kaybetti-1094702216.html
Süper Baba, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek ve niceleri: Usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav hayatını kaybetti
Süper Baba, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek ve niceleri: Usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav’dan sevenlerini üzen haber geldi. Peki, Osman Sınav neden öldü, hastalığı neydi? Osman Sınav kimdir?
2025-03-20T16:52+0300
2025-03-20T16:52+0300
2025-03-20T17:12+0300
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osman sınav
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Bir süredir kanserle mücadele eden usta yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca bir çok projeye imza atan Sınav, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat gibi yapımlarıyla biliniyor.Osman Sınav'ı geçtiğimiz aralık ayında Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Mehmet Aslantuğ evinde ziyaret etmişti.Osman Sınav kimdir?1956 doğumlu Osman Sınav, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü‘nde de eğitim gördü.1984 yılında Sinegraf Film Yapım’ı kuran Sınav, Bir Muharririn Ölümü, Hünkarın Bir Günü, Yalancı Şafak, Küçük Dünya yapımların yönetmenliğini üstlendi. 1993 yılında çektiği Süper Baba ve Kurtlar Vadisi gibi yapımlarla hafızalara kazınmıştı.
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Süper Baba, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek ve niceleri: Usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav hayatını kaybetti
16:52 20.03.2025 (güncellendi: 17:12 20.03.2025)
Türk televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerinden, yönetmen ve yapımcı Osman Sınav 69 yaşında hayatını kaybetti. Osman Sınav; Süper Baba, Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi, Sakarya-Fırat, Aşk Kırmızı, Uzun Hikaye, Deli Yürek, Pars:Kiraz Operasyonu gibi birçok dizi ve filmle hafızalara kazındı.
Bir süredir kanserle mücadele eden usta yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca bir çok projeye imza atan Sınav, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat gibi yapımlarıyla biliniyor.
Osman Sınav'ı geçtiğimiz aralık ayında Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Mehmet Aslantuğ evinde ziyaret etmişti.
1956 doğumlu Osman Sınav, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü‘nde de eğitim gördü.
1984 yılında Sinegraf Film Yapım’ı kuran Sınav, Bir Muharririn Ölümü, Hünkarın Bir Günü, Yalancı Şafak, Küçük Dünya yapımların yönetmenliğini üstlendi.
1993 yılında çektiği Süper Baba ve Kurtlar Vadisi gibi yapımlarla hafızalara kazınmıştı.
Osman Sınav'ın öne çıkan yapımları:
Süper Baba, Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi, Sakarya-Fırat, Aşk Kırmızı, Uzun Hikaye, Deli Yürek, Pars:Kiraz Operasyonu