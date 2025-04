https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/usta-oyuncu-leyla-okay-62-yasinda-hayatini-kaybetti-1095598430.html

Usta oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti. 23.04.2025

Teşkilat dizisinde rol alan usta oyuncu ve tiyatro sanatçısı Leyla Okay, 62 yaşında vefat etti.Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Leyla Okay’dan acı haber geldi. Uzun yıllardır sahnelerde ve ekranlarda başarılı performanslara imza atan Okay, 62 yaşında hayata veda etti. Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular ve Teşkilat gibi izleyicilerin hafızasına kazınan dizilerde rol alan usta oyuncunun vefatını, bağlı bulunduğu Düşkapanı Sanat Merkezi duyurdu.Sanat merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Tiyatromuzun kıymetlisi, sevgili Leyla Okay hayatını kaybetmiştir. Acısı çok büyük… Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz” ifadeleri yer aldı. Leyla Okay’ın cenazesi 23 Nisan Salı günü öğle namazını takiben Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

