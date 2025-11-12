https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/muazzez-abacidan-aci-haber-dogum-gununde-hayatini-kaybetti-1100946716.html

Muazzez Abacı'dan acı haber: Doğum gününde hayatını kaybetti

Muazzez Abacı'dan acı haber: Doğum gününde hayatını kaybetti

ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Muazzez Abacı'nın menajeri sanatçının 78'inci doğum günü olan 12 Kasım'da vefat ettiğini duyurdu.

Türk sanat müziğinin ünlü ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz haftalarda kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçirmişti. Sanatçının menajeri Taner Budak, Muazzez Abacı'nın 78'inci doğum günü olan 12 Kasım'da vefat ettiğini duyurdu.Budak, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak" dedi.Kültür Bakanlığı: Derin üzüntüyle öğrendikKültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Türk sanat müziğinin güçlü sesi, usta yorumcu Muazzez Abacı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik" ifadelerine yer verildi ve eklendi: Muazzez Abacı’nın hayatı ve şarkıları

