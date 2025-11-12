Muazzez Abacı'dan acı haber: Doğum gününde hayatını kaybetti
19:33 12.11.2025 (güncellendi: 19:54 12.11.2025)
© AA / Bülent Doruk
ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Muazzez Abacı'nın menajeri sanatçının 78'inci doğum günü olan 12 Kasım'da vefat ettiğini duyurdu.
Türk sanat müziğinin ünlü ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz haftalarda kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçirmişti.
Sanatçının menajeri Taner Budak, Muazzez Abacı'nın 78'inci doğum günü olan 12 Kasım'da vefat ettiğini duyurdu.
Budak, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak" dedi.
Ölüm haberini Muazzez Abacı'nın menajeri Taner Budak paylaştı
Kültür Bakanlığı: Derin üzüntüyle öğrendik
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Türk sanat müziğinin güçlü sesi, usta yorumcu Muazzez Abacı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik" ifadelerine yer verildi ve eklendi:
Sanatıyla gönüllerde silinmez izler bırakan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.
Muazzez Abacı’nın hayatı ve şarkıları
Hicran Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara'da doğdu.
İlkokula yatılı olarak Ankara Koleji'nde başladı ve liseyi burada tamamladı.
Klasik Türk müziği eğitimi alarak sanat hayatına adım attı.
Müzik kariyerine 1966 yılında Ankara Radyosu'na girerek başladı.
1973'te ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde"yi Kervan Plak etiketiyle çıkardı. Radyo yılları sonrası İstanbul'daki gazinolarda aranan bir assolist oldu.
Klasik ve çok sesli Türk müziğinin popülerleşmesinde önemli rol oynadı. Kervan, As ve Yavuz Plak için pek çok 45'lik ve LP çalışması yaptı.
Özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" şarkılarıyla özdeşleşti. 1990'daki "Vurgun" albümü büyük satış başarısı yakaladı.
1998'de Kültür Bakanlığı'nın önerisiyle Devlet Sanatçısı unvanı aldı. Albümleri arasında Dönüş (1978), Yasemen (1981), Felek (1989), Sensiz Olmadı (1991) ve Hükümlüyüm (2001) gibi eserler yer alır.