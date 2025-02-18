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'Seyyar Tayyar' rolüyle tanınan oyuncu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti
'Seyyar Tayyar' rolüyle tanınan oyuncu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
‘Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Muhammed Emin Gümüşkaya, 77 yaşında hayatını kaybetti. Akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören usta oyuncunun vefatını Zafer Algöz duyurdu. Muhammed Emin Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında?
2025-02-18T12:23+0300
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yaşam
oyuncu
zafer algöz
birol güven
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emin gümüşkaya
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Uzun yıllar tiyatro sahnelerinde ve televizyon ekranlarında yer alan Muhammed Emin Gümüşkaya, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi, sanat camiasının ünlü isimlerinden Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.Algöz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Emin Gümüşkaya’yı kaybettik. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin."Sanat dünyası, usta oyuncunun kaybıyla derin bir üzüntü yaşarken, sevenleri ve meslektaşları başsağlığı mesajları paylaştı.Muhammed Emin Gümüşkaya kimdir?10 Ocak 1948’de İstanbul’da doğan Muhammed Emin Gümüşkaya, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1964 yılında tiyatroya adım atan usta oyuncu, kariyeri boyunca sayısız tiyatro oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı.Tiyatrodan televizyona uzanan kariyerGümüşkaya, sahneye ilk kez 1964 yılında Bursa Halkevi’nin Oda Tiyatrosu’nda Orhan Asena’nın 'Kapılar' adlı oyununda çıktı. 1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu’na geçti ve burada birçok oyunda oynadı.1996-1998 ve 1999-2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaptı. 2002 yılında Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu.'Seyyar Tayyar' rolüyle tanındı1985 yılında 'Bay Alkide' dizisiyle televizyon kariyerine başlayan Emin Gümüşkaya, 2010 yılında 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Seyyar Tayyar' karakteriyle hafızalara kazındı. Bu rolle geniş kitleler tarafından tanınan Gümüşkaya, halkın sevgisini kazandı.Emin Gümüşkaya, tiyatro ve televizyonun yanı sıra sinema dünyasında da iz bıraktı. 2015 yılında Birol Güven’in yazıp yapımcılığını üstlendiği 'Merdiven Baba' adlı sinema filminde rol aldı.Usta oyuncu, ilk evliliğinden bir çocuk sahibiydi. 12 Şubat 2001 yılında tiyatrocu Belgin Bilgin ile evlendi.
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oyuncu, zafer algöz, birol güven, bursa, devlet tiyatroları, çocuklar duymasın, pendik, emin gümüşkaya
oyuncu, zafer algöz, birol güven, bursa, devlet tiyatroları, çocuklar duymasın, pendik, emin gümüşkaya

'Seyyar Tayyar' rolüyle tanınan oyuncu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

12:23 18.02.2025 (güncellendi: 12:26 18.02.2025)
© AAEmin Gümüşkaya
Emin Gümüşkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Türk tiyatro ve dizi dünyasının sevilen isimlerinden Muhammed Emin Gümüşkaya, 77 yaşında hayatını kaybetti. Akciğer yetmezliği nedeniyle Pendik’te özel bir hastanede tedavi altına alınan usta oyuncudan acı haber geldi. Vefat haberini ünlü oyuncu Zafer Algöz duyurdu.
Uzun yıllar tiyatro sahnelerinde ve televizyon ekranlarında yer alan Muhammed Emin Gümüşkaya, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi, sanat camiasının ünlü isimlerinden Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.
Algöz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Emin Gümüşkaya’yı kaybettik. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin."
Sanat dünyası, usta oyuncunun kaybıyla derin bir üzüntü yaşarken, sevenleri ve meslektaşları başsağlığı mesajları paylaştı.

Muhammed Emin Gümüşkaya kimdir?

10 Ocak 1948’de İstanbul’da doğan Muhammed Emin Gümüşkaya, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1964 yılında tiyatroya adım atan usta oyuncu, kariyeri boyunca sayısız tiyatro oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı.

Tiyatrodan televizyona uzanan kariyer

Gümüşkaya, sahneye ilk kez 1964 yılında Bursa Halkevi’nin Oda Tiyatrosu’nda Orhan Asena’nın 'Kapılar' adlı oyununda çıktı. 1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu’na geçti ve burada birçok oyunda oynadı.
1996-1998 ve 1999-2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaptı. 2002 yılında Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu.

'Seyyar Tayyar' rolüyle tanındı

1985 yılında 'Bay Alkide' dizisiyle televizyon kariyerine başlayan Emin Gümüşkaya, 2010 yılında 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Seyyar Tayyar' karakteriyle hafızalara kazındı. Bu rolle geniş kitleler tarafından tanınan Gümüşkaya, halkın sevgisini kazandı.
Emin Gümüşkaya, tiyatro ve televizyonun yanı sıra sinema dünyasında da iz bıraktı. 2015 yılında Birol Güven’in yazıp yapımcılığını üstlendiği 'Merdiven Baba' adlı sinema filminde rol aldı.
Usta oyuncu, ilk evliliğinden bir çocuk sahibiydi. 12 Şubat 2001 yılında tiyatrocu Belgin Bilgin ile evlendi.
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