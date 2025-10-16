https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/yabanci-damatin-memik-dedesi-arif-erkin-guzelbeyoglu-hayatini-kaybetti-1100233663.html

‘Yabancı Damat’ın ‘Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

‘Yabancı Damat’ın ‘Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun duayen isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti. ‘Yabancı Damat’ dizisindeki ‘Memik Dede’ rolüyle... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-16T12:58+0300

2025-10-16T12:58+0300

2025-10-16T13:22+0300

yaşam

arif erkin güzelbeyoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100233768_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9699b4500dba091e64c7a8117694dff4.jpg

Bir dönemin unutulmaz dizisi ‘Yabancı Damat’ta canlandırdığı ‘Memik Dede’ karakteriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay 90’ıncı yaşını kutlayan sanatçı, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.Sanat camiası, hem tiyatro hem de müzik alanında derin izler bırakan Güzelbeyoğlu’nun vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir?Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935’te Gaziantep’te doğdu. Mimar, müzisyen, oyuncu ve bürokrat kimlikleriyle çok yönlü bir sanat yaşamına sahipti. Sanata olan ilgisi, Gaziantep Lisesi’nde öğrenciyken oynadığı Molière’in “Hastalık Hastası” oyunundaki başrolle başladı.Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamlayan Güzelbeyoğlu, ardından Devlet Opera ve Balesi’nin Opera Dershanesi’nde müzik eğitimi aldı.Bir süre İstanbul Radyosu’nda solist ve korist olarak görev yaptı.Tiyatrodan televizyona uzanan bir kariyerTiyatro sahnelerine Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu ile adım atan Güzelbeyoğlu, aynı zamanda Haldun Taner’in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban oyunlarının müziklerini besteledi.Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer aldı ve ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı.Sahne çalışmalarının yanı sıra, televizyon ve sinemada da güçlü performanslarıyla tanındı.Televizyon izleyicisinin gönlünde ise ‘İkinci Bahar’ dizisindeki ‘Zülfikar Ağa’ ve ‘Yabancı Damat’taki ‘Memik Dede’ rolleriyle özel bir yer edindi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arif erkin güzelbeyoğlu, arif erkin güzelbeyoğlu kimdir, arif erkin güzelbeyoğlu öldü mü, arif erkin güzelbeyoğlu hayatını kaybetti, arif erkin güzelbeyoğlu kaç yaşında, arif erkin güzelbeyoğlu neden öldü, yabancı damat memik dede, memik dede kimdir, memik dede hayatını kaybetti