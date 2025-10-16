https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/yabanci-damatin-memik-dedesi-arif-erkin-guzelbeyoglu-hayatini-kaybetti-1100233663.html
'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun duayen isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti. 'Yabancı Damat' dizisindeki 'Memik Dede' rolüyle...
‘Yabancı Damat’ın ‘Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
12:58 16.10.2025 (güncellendi: 13:22 16.10.2025)
Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun duayen isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti. ‘Yabancı Damat’ dizisindeki ‘Memik Dede’ rolüyle hafızalara kazınan sanatçı, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Bir dönemin unutulmaz dizisi ‘Yabancı Damat’ta canlandırdığı ‘Memik Dede’ karakteriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay 90’ıncı yaşını kutlayan sanatçı, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Sanat camiası, hem tiyatro hem de müzik alanında derin izler bırakan Güzelbeyoğlu’nun vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir?
Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935’te Gaziantep’te doğdu. Mimar, müzisyen, oyuncu ve bürokrat kimlikleriyle çok yönlü bir sanat yaşamına sahipti. Sanata olan ilgisi, Gaziantep Lisesi’nde öğrenciyken oynadığı Molière’in “Hastalık Hastası” oyunundaki başrolle başladı.
Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamlayan Güzelbeyoğlu, ardından Devlet Opera ve Balesi’nin Opera Dershanesi’nde müzik eğitimi aldı.
Bir süre İstanbul Radyosu’nda solist ve korist olarak görev yaptı.
Tiyatrodan televizyona uzanan bir kariyer
Tiyatro sahnelerine Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu ile adım atan Güzelbeyoğlu, aynı zamanda Haldun Taner’in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban oyunlarının müziklerini besteledi.
Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer aldı ve ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı.
Sahne çalışmalarının yanı sıra, televizyon ve sinemada da güçlü performanslarıyla tanındı.
Televizyon izleyicisinin gönlünde ise ‘İkinci Bahar’ dizisindeki ‘Zülfikar Ağa’ ve ‘Yabancı Damat’taki ‘Memik Dede’ rolleriyle özel bir yer edindi.