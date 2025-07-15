https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/edebiyatci-pinar-kur-hayatini-kaybetti-1097903560.html

Ünlü yazar edebiyatçı Pınar Kür hayatını kaybetti

Ünlü yazar edebiyatçı Pınar Kür hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Edebiyatçı, çevirmen ve akademisyen Pınar Kür hayatını kaybetti. 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T14:35+0300

2025-07-15T14:35+0300

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yaşam

yekta kopan

hayatını kaybetti

pınar kür

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Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan yazar, çevirmen ve akademisyen Pınar Kür, hayatını kaybetti. Acı haberi Yekta Kopan duyurduPınar Kür'ün ölüm haberini Yekta Kopan duyurdu. Kopan, "Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak." ifadelerini kullandı.Pınar Kür kimdir? Lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlayan Pınar Kür, Sorbonne Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yaptı.İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulunda İngilizce okutmanı oldu. 2013 yılı mayıs ayında Ankara Öykü Günleri kapsamında onur ödülüne layık görüldü. Oyuncu Can Kolukısa ile olan evliliğinden babası gibi oyuncu olan oğlu Emrah Kolukısa dünyaya geldi.Pınar Kür, Yarın Yarın, Küçük Oyuncu, Asılacak Kadın, Bitmeyen Aşk, Bir Cinayet Romanı, Cinayet Fakültesi, Sadık Bey gibi bir çok esere imza attı.

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