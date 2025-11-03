Türkiye
'Gitti ustam' diye duyurdu: Usta oyuncu Ahmet Gülhan yaşamını yitirdi
'Gitti ustam' diye duyurdu: Usta oyuncu Ahmet Gülhan yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Mesela Muzaffer ve Şüpheli Şemsettin gibi birçok unutulmaz karaktere can veren usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti. 03.11.2025, Sputnik Türkiye
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan usta oyuncu Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından 'Gitti ustam' diyerek duyurdu. Gitti ustam diye duyurduDevekuşu Kabare’nin kurucularından, “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi efsane karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçı Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ise oyuncu Umut Oğuz sosyal medyasından, "Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri, Devekuşu Kabare’nin kurucularından, bilgi deryası güçlü yönetmen, beni sahnede izleyip oyuncu eden, hayatıma her dokunuşunda kendimi bulduğum efsane adam, manevi babam Ahmet Gülhan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.
'Gitti ustam' diye duyurdu: Usta oyuncu Ahmet Gülhan yaşamını yitirdi

17:08 03.11.2025 (güncellendi: 17:14 03.11.2025)
Mesela Muzaffer ve Şüpheli Şemsettin gibi birçok unutulmaz karaktere can veren usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti.
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan usta oyuncu Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından 'Gitti ustam' diyerek duyurdu.
Gitti ustam diye duyurdu

Devekuşu Kabare’nin kurucularından, “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi efsane karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçı Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi ise oyuncu Umut Oğuz sosyal medyasından, "Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri, Devekuşu Kabare’nin kurucularından, bilgi deryası güçlü yönetmen, beni sahnede izleyip oyuncu eden, hayatıma her dokunuşunda kendimi bulduğum efsane adam, manevi babam Ahmet Gülhan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.
