'Gitti ustam' diye duyurdu: Usta oyuncu Ahmet Gülhan yaşamını yitirdi
'Gitti ustam' diye duyurdu: Usta oyuncu Ahmet Gülhan yaşamını yitirdi
Mesela Muzaffer ve Şüpheli Şemsettin gibi birçok unutulmaz karaktere can veren usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti. 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T17:08+0300
2025-11-03T17:08+0300
2025-11-03T17:14+0300
yaşam
umut oğuz
hayatını kaybetti
ahmet gülhan
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan usta oyuncu Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından 'Gitti ustam' diyerek duyurdu. Gitti ustam diye duyurduDevekuşu Kabare’nin kurucularından, “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi efsane karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçı Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ise oyuncu Umut Oğuz sosyal medyasından, "Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri, Devekuşu Kabare’nin kurucularından, bilgi deryası güçlü yönetmen, beni sahnede izleyip oyuncu eden, hayatıma her dokunuşunda kendimi bulduğum efsane adam, manevi babam Ahmet Gülhan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.
2025
umut oğuz, hayatını kaybetti, ahmet gülhan
17:08 03.11.2025 (güncellendi: 17:14 03.11.2025)
