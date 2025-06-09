https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrek-hayatini-kaybetti-1096888178.html

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği açıklandı. Görev başındaki Zeyrek’in elektrik çarpması sonrası gelen vefat haberi... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T17:46+0300

2025-06-09T17:46+0300

2025-06-09T17:53+0300

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/mhp-lideri-bahceli-ozeli-arayarak-ferdi-zeyrek-icin-gecmis-olsun-dileklerinde-bulundu-1096871680.html

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ferdi zeyrek öldü, ferdi zeyrek neden öldü, manisa seçim olacak mı