https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrek-hayatini-kaybetti-1096888178.html
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği açıklandı. Görev başındaki Zeyrek’in elektrik çarpması sonrası gelen vefat haberi... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T17:46+0300
2025-06-09T17:46+0300
2025-06-09T17:53+0300
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/mhp-lideri-bahceli-ozeli-arayarak-ferdi-zeyrek-icin-gecmis-olsun-dileklerinde-bulundu-1096871680.html
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ferdi zeyrek öldü, ferdi zeyrek neden öldü, manisa seçim olacak mı
ferdi zeyrek öldü, ferdi zeyrek neden öldü, manisa seçim olacak mı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
17:46 09.06.2025 (güncellendi: 17:53 09.06.2025)
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği açıklandı. Görev başındaki Zeyrek’in elektrik çarpması sonrası gelen vefat haberi şehirde büyük üzüntüyle karşılandı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.