https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/volkan-konak-baba-tarafina-uysak-58de-olduk-demisti-58-yasinda-hayatini-kaybetti-1095108860.html

Volkan Konak, 'Baba tarafına uysak 58'de öldük' demişti: 58 yaşında hayatını kaybetti

Volkan Konak, 'Baba tarafına uysak 58'de öldük' demişti: 58 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta rahatsızlanarak 58 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın yıllar önce söylediği 'baba tarafına uysak 58'de öldük' sözleri... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T16:20+0300

2025-04-03T16:20+0300

2025-04-03T17:11+0300

yaşam

volkan konak

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trabzon

kalp krizi

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Türkiye, Kuzey Kıbrıs'ta sahnede fenalaştıktan sonra hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın üzüntüsünü yaşıyor. Dün toprağa verilen sanatçının, yıllar önce bir konserinde söylediği, "Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. 'Annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor' demiştiHayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın dün büyük bir kalabalığın katıldığı cenaze töreni sonrasında memleketi Maçka'da toprağa verilmişti. Sevenleri ve ailesi Konak'ın ölümüyle ilgili büyük üzüntü yaşarken Almanya'da verdiği bir konserde söylediği "Bu kavgaya ne gerek var. Sanki 500 sene yaşayan mı var? Alt tarafı 20 senem kaldı. Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük" sözleri ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/volkan-konaka-son-veda-vasiyeti-yerine-getirildi-1095062463.html

kuzey kıbrıs

maçka

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