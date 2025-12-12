Türkiye
'Hocaların hocası'na veda: Prof. Dr. Nermin Abadan Unat hayatını kaybetti
'Hocaların hocası'na veda: Prof. Dr. Nermin Abadan Unat hayatını kaybetti
Siyaset ve iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 104 yaşında hayatını kaybetti.
Mülkiye'nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) ilk kadın asistanı, ilk kadın doçenti ve ilk kadın profesörü olan 'hocaların hocası' olarak bilinen Prof. Dr. Nermin Abadan Unat yaşamını yitirdi. 104 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Unat siyaset ve iletişim bilimci olarak yaptığı akademik çalışmalarla tanınıyordu. Nermin Abadan Unat kimdir?1921 Viyana doğumlu olan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kazandığı bir bursla Amerika'ya giden Unat, Minnesota Üniversitesi'nde aldığı lisansüstü eğitimden sonra 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı. Fakültenin ilk kadın asistanı oldu. Beş yıl sonra doçent, 1966 yılında da profesör oldu. SBF’de Siyasal Davranış Enstitüsünü kuran Abadan Unat, yurt dışında birçok yerde çalışmalar yaptı. Yurt dışındaki göçmen Türk işçiler ve kadın sorunları konularıyla ağırlıklı olarak ilgilendi. Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek için yıllarca mücadele etti; Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil ederek kadın–erkek eşitliği üzerine çalışmalar yürüttü.Kamuoyu sözcüğünü Türkçe'ye kazandırmıştıUluslararası Siyasi İlimler Derneği (IPSA) başkan yardımcılığı, Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı, ve 1978’den itibaren Avrupa Konseyi’nin Kadın - Erkek Eşitlik Komisyonu başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yaptı. İletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerden olan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, “kamuoyu” sözcüğünü Türkçe'ye kazandırdı. Sonradan “halkla ilişkiler” olan “Halkla Münasebetler” sözcüğünü literatürde ilk kez kullanan kişi oldu.
Siyaset ve iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 104 yaşında hayatını kaybetti.
Mülkiye'nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) ilk kadın asistanı, ilk kadın doçenti ve ilk kadın profesörü olan 'hocaların hocası' olarak bilinen Prof. Dr. Nermin Abadan Unat yaşamını yitirdi. 104 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Unat siyaset ve iletişim bilimci olarak yaptığı akademik çalışmalarla tanınıyordu.

Nermin Abadan Unat kimdir?

1921 Viyana doğumlu olan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kazandığı bir bursla Amerika'ya giden Unat, Minnesota Üniversitesi'nde aldığı lisansüstü eğitimden sonra 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı. Fakültenin ilk kadın asistanı oldu. Beş yıl sonra doçent, 1966 yılında da profesör oldu. SBF’de Siyasal Davranış Enstitüsünü kuran Abadan Unat, yurt dışında birçok yerde çalışmalar yaptı. Yurt dışındaki göçmen Türk işçiler ve kadın sorunları konularıyla ağırlıklı olarak ilgilendi. Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek için yıllarca mücadele etti; Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil ederek kadın–erkek eşitliği üzerine çalışmalar yürüttü.

Kamuoyu sözcüğünü Türkçe'ye kazandırmıştı

Uluslararası Siyasi İlimler Derneği (IPSA) başkan yardımcılığı, Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı, ve 1978’den itibaren Avrupa Konseyi’nin Kadın - Erkek Eşitlik Komisyonu başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yaptı. İletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerden olan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, “kamuoyu” sözcüğünü Türkçe'ye kazandırdı. Sonradan “halkla ilişkiler” olan “Halkla Münasebetler” sözcüğünü literatürde ilk kez kullanan kişi oldu.
