https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/kanserle-mucadele-eden-kahtali-mice-hayatini-kaybetti-1093683923.html

Kanserle mücadele eden Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Kanserle mücadele eden Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Antalya’da bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen ünlü sanatçı Mustafa Kahtalı, 74 yaşında Antalya'da hayata veda... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T09:10+0300

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yaşam

kahtalı mıçe

mustafa kahtalı

kahtalı mıçı

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"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir yıldır Antalya'da kanser tedavisi gören Kahtalı, gece geç saatlerde özel hastanede hayatını kaybetti.Kahtalı'nın cenazesinin bugün memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1951 yılında doğan Mustafa Kahtalı, 57 yıllık sanat yaşamında 19 albüm çıkarmıştı.Mustafa Kahtalı, "Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/unlu-sanatci-gonul-akkor-hayatini-kaybetti-1092196877.html

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kahtalı mıçe, mustafa kahtalı, kahtalı mıçı, antalya