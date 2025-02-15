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Kanserle mücadele eden Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
Kanserle mücadele eden Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Antalya’da bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen ünlü sanatçı Mustafa Kahtalı, 74 yaşında Antalya'da hayata veda... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T09:10+0300
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"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir yıldır Antalya'da kanser tedavisi gören Kahtalı, gece geç saatlerde özel hastanede hayatını kaybetti.Kahtalı'nın cenazesinin bugün memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1951 yılında doğan Mustafa Kahtalı, 57 yıllık sanat yaşamında 19 albüm çıkarmıştı.Mustafa Kahtalı, "Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirmişti.
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kahtalı mıçe, mustafa kahtalı, kahtalı mıçı, antalya
kahtalı mıçe, mustafa kahtalı, kahtalı mıçı, antalya

Kanserle mücadele eden Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

09:10 15.02.2025
© FotoğrafKanserle mücadele eden Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
Kanserle mücadele eden Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© Fotoğraf
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Antalya’da bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen ünlü sanatçı Mustafa Kahtalı, 74 yaşında Antalya'da hayata veda etti.
"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir yıldır Antalya'da kanser tedavisi gören Kahtalı, gece geç saatlerde özel hastanede hayatını kaybetti.
Kahtalı'nın cenazesinin bugün memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1951 yılında doğan Mustafa Kahtalı, 57 yıllık sanat yaşamında 19 albüm çıkarmıştı.
Mustafa Kahtalı, "Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirmişti.
Gönül Akkor- Kamuran Akkor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
YAŞAM
Ünlü sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti
31 Aralık 2024, 00:36
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