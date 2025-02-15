https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/kanserle-mucadele-eden-kahtali-mice-hayatini-kaybetti-1093683923.html
Kanserle mücadele eden Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
Kanserle mücadele eden Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Antalya’da bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen ünlü sanatçı Mustafa Kahtalı, 74 yaşında Antalya'da hayata veda... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T09:10+0300
2025-02-15T09:10+0300
2025-02-15T09:10+0300
yaşam
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"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir yıldır Antalya'da kanser tedavisi gören Kahtalı, gece geç saatlerde özel hastanede hayatını kaybetti.Kahtalı'nın cenazesinin bugün memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1951 yılında doğan Mustafa Kahtalı, 57 yıllık sanat yaşamında 19 albüm çıkarmıştı.Mustafa Kahtalı, "Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/unlu-sanatci-gonul-akkor-hayatini-kaybetti-1092196877.html
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kahtalı mıçe, mustafa kahtalı, kahtalı mıçı, antalya
kahtalı mıçe, mustafa kahtalı, kahtalı mıçı, antalya
Kanserle mücadele eden Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
Antalya’da bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen ünlü sanatçı Mustafa Kahtalı, 74 yaşında Antalya'da hayata veda etti.
"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir yıldır Antalya'da kanser tedavisi gören Kahtalı, gece geç saatlerde özel hastanede hayatını kaybetti.
Kahtalı'nın cenazesinin bugün memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1951 yılında doğan Mustafa Kahtalı, 57 yıllık sanat yaşamında 19 albüm çıkarmıştı.
Mustafa Kahtalı, "Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirmişti.