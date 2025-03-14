https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/sinasi-yurtseverin-24-gun-onceki-paylasimi-ortaya-cikti-buyuk-hilmi-hastaligini-sakladi-neden-1094508182.html
Şinasi Yurtsever’in 24 gün önceki paylaşımı ortaya çıktı: Büyük Hilmi hastalığını sakladı, neden hayatını kaybetti?
Şinasi Yurtsever’in 24 gün önceki paylaşımı ortaya çıktı: Büyük Hilmi hastalığını sakladı, neden hayatını kaybetti?
Sputnik Türkiye
İşler Güçler ve Kardeş Payı dizileriyle tanınan Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybetti. Hastalığını uzun süre annesinden... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T11:08+0300
2025-03-14T11:08+0300
2025-03-14T11:08+0300
yaşam
şi̇nasi yurtsever
oyuncu
kanser
kardeş payı
zatürre
ferihan yurtsever
zafer algöz
cengiz bozkurt
avrupa yakası
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Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Şinasi Yurtsever, mide kanseriyle verdiği uzun mücadeleyi kaybederek 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi, usta oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.Hastalık sürecini annesinden sakladığı öne sürülen Yurtsever’in, mide kanserini yendiği ancak kısa süre önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavi süreci devam ederken durumu ağırlaşan oyuncu, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.Zafer Algöz: Şinasi mide kanseriydiÜnlü oyuncunun vefat haberini duyuran Zafer Algöz, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:“Şinasi mide kanseriydi. Bir ara tedavi için Ukrayna’ya da gitmişti. Vefatını öğrenince şoke olduk, çok üzüldük.”Geçen yıl mide kanseri teşhisi konan Şinasi Yurtsever’in, gördüğü tedaviyle iyileştiği ancak 2 hafta önce zatürreye yakalanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Hastalığını uzun süre annesinden sakladığı da gelen iddialar arasında.Son paylaşımı duygulandırdıVefatından 24 gün önce yaptığı son paylaşım, sevenlerini derinden etkiledi. Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Yurtsever, o kareye "Güzel Dostluklar" notunu düşmüştü.Bu paylaşım, ölümünün ardından hayranları tarafından tekrar gündeme getirildi ve oyuncuya duygusal mesajlar yağdı.Evlilik yıl dönümünde duygusal mesajEvli olduğu Ferihan Yurtsever ile 18. evlilik yıl dönümünü geçtiğimiz aylarda kutlayan usta oyuncu, şu duygusal mesajı paylaşmıştı:“Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım.”Şinasi Yurtsever kimdir?1997-2000 yılları arasında Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı.Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Kınalı Kar, Bir Bulut Olsam, Aşk ve Ceza gibi birçok dizide rol aldı.İşler Güçler’de yapımcı Hakkı, Kardeş Payı’nda Hilmi karakteriyle hafızalara kazındı.Düğün Dernek, Hokkabaz, Çalgı Çengi gibi sinema filmlerinde oynadı.Son olarak 'Yüzde İki' dizisinin ikinci sezon çekimlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/sinasi-yurtseverin-hayatini-kaybettigini-zafer-algoz-duyurdu-sonra-apar-topar-paylasimi-sildi-olumu-1094501611.html
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Şinasi Yurtsever’in 24 gün önceki paylaşımı ortaya çıktı: Büyük Hilmi hastalığını sakladı, neden hayatını kaybetti?
İşler Güçler ve Kardeş Payı dizileriyle tanınan Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybetti. Hastalığını uzun süre annesinden gizleyen usta oyuncu, son olarak zatürreye yakalandı ve dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yurtsever'in son paylaşımı ise 24 gün önce...
Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Şinasi Yurtsever, mide kanseriyle verdiği uzun mücadeleyi kaybederek 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi, usta oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.
Hastalık sürecini annesinden sakladığı öne sürülen Yurtsever’in, mide kanserini yendiği ancak kısa süre önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavi süreci devam ederken durumu ağırlaşan oyuncu, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Zafer Algöz: Şinasi mide kanseriydi
Ünlü oyuncunun vefat haberini duyuran Zafer Algöz, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:
“Şinasi mide kanseriydi. Bir ara tedavi için Ukrayna’ya da gitmişti. Vefatını öğrenince şoke olduk, çok üzüldük.”
Geçen yıl mide kanseri teşhisi konan Şinasi Yurtsever’in, gördüğü tedaviyle iyileştiği ancak 2 hafta önce zatürreye yakalanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Hastalığını uzun süre annesinden sakladığı da gelen iddialar arasında.
Son paylaşımı duygulandırdı
Vefatından 24 gün önce yaptığı son paylaşım, sevenlerini derinden etkiledi. Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Yurtsever, o kareye "Güzel Dostluklar" notunu düşmüştü.
Bu paylaşım, ölümünün ardından hayranları tarafından tekrar gündeme getirildi ve oyuncuya duygusal mesajlar yağdı.
Evlilik yıl dönümünde duygusal mesaj
Evli olduğu Ferihan Yurtsever ile 18. evlilik yıl dönümünü geçtiğimiz aylarda kutlayan usta oyuncu, şu duygusal mesajı paylaşmıştı:
“Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım.”
1997-2000 yılları arasında Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı.
Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Kınalı Kar, Bir Bulut Olsam, Aşk ve Ceza gibi birçok dizide rol aldı.
İşler Güçler’de yapımcı Hakkı, Kardeş Payı’nda Hilmi karakteriyle hafızalara kazındı.
Düğün Dernek, Hokkabaz, Çalgı Çengi gibi sinema filmlerinde oynadı.
Son olarak 'Yüzde İki' dizisinin ikinci sezon çekimlerini tamamladı.