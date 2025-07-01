https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/unlu-spiker-sabri-ugan-son-yolculuguna-ugurlandi-1097501670.html

Ünlü spiker Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü spiker Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

Kanser tedavisi gördüğü İstanbul’daki hastanede hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan, memleketi Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı. TSYD’de düzenlenen... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T18:20+0300

2025-07-01T18:20+0300

2025-07-01T18:20+0300

türki̇ye

sabri ugan

i̇stanbul

sakarya

tsyd

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Spor spikeri Sabri Ugan, İstanbul’da hayatını kaybettikten sonra memleketi Sakarya’da düzenlenen törenle toprağa verildi.Spor basınının sevilen isimlerinden Sabri Ugan, kanser tedavisi gördüğü İstanbul’daki hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. İki gün önce Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde yaşamını yitiren Ugan için önce Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) merkezinde bir veda töreni düzenlendi. Ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından naaşı memleketi Sakarya’ya uğurlandı.Sabri Ugan’ın cenazesi, Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi’ne getirildi. Burada ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ugan, Emirdağ Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/spor-spikeri-sabri-ugan-hayatini-kaybetti-1097438522.html

türki̇ye

i̇stanbul

sakarya

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sabri ugan, i̇stanbul, sakarya, tsyd, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cenaze nakil aracı