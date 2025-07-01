https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/unlu-spiker-sabri-ugan-son-yolculuguna-ugurlandi-1097501670.html
Ünlü spiker Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü spiker Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Kanser tedavisi gördüğü İstanbul’daki hastanede hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan, memleketi Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı. TSYD’de düzenlenen... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T18:20+0300
2025-07-01T18:20+0300
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Spor spikeri Sabri Ugan, İstanbul’da hayatını kaybettikten sonra memleketi Sakarya’da düzenlenen törenle toprağa verildi.Spor basınının sevilen isimlerinden Sabri Ugan, kanser tedavisi gördüğü İstanbul’daki hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. İki gün önce Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde yaşamını yitiren Ugan için önce Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) merkezinde bir veda töreni düzenlendi. Ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından naaşı memleketi Sakarya’ya uğurlandı.Sabri Ugan’ın cenazesi, Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi’ne getirildi. Burada ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ugan, Emirdağ Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/spor-spikeri-sabri-ugan-hayatini-kaybetti-1097438522.html
türki̇ye
i̇stanbul
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sabri ugan, i̇stanbul, sakarya, tsyd, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cenaze nakil aracı
sabri ugan, i̇stanbul, sakarya, tsyd, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cenaze nakil aracı
Ünlü spiker Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlandı
Kanser tedavisi gördüğü İstanbul’daki hastanede hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan, memleketi Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı. TSYD’de düzenlenen törenin ardından Sakarya’ya getirilen Ugan’ın cenazesi, Orhan Camisi’nde kılınan namaz sonrası Emirdağ Aile Mezarlığı’na defnedildi.
Spor spikeri Sabri Ugan, İstanbul’da hayatını kaybettikten sonra memleketi Sakarya’da düzenlenen törenle toprağa verildi.
Spor basınının sevilen isimlerinden Sabri Ugan, kanser tedavisi gördüğü İstanbul’daki hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. İki gün önce Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde yaşamını yitiren Ugan için önce Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) merkezinde bir veda töreni düzenlendi. Ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından naaşı memleketi Sakarya’ya uğurlandı.
Sabri Ugan’ın cenazesi, Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi’ne getirildi. Burada ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ugan, Emirdağ Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.