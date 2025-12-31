Bir yıl, onlarca facia: 2025’in uçak ve helikopter kazaları
2025'te Yaşanan Uçak ve Helikopter Kazaları
Abone ol
ABD’den Hindistan’a, Türkiye’den Nepal’e: 2025, modern havacılığın en karanlık yıllarından biri olarak tarihe geçti.
2025 yılı, modern havacılık tarihine kazalar, facialar ve peş peşe gelen acı haberlerle damga vurdu. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan uçak kazaları; teknik arızalar, hava sahası ihlalleri ve güvenlik zafiyetleriyle birlikte sivil havacılığın ne denli kırılgan olabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte 2025 boyunca meydana gelen havacılık kazaları ve can kayıplarıyla sonuçlanan faciaların, kronolojik bir çerçevede derlenen karanlık bilançosu…
Ocak
29 Ocak 2025
ABD’de uçakla helikopter çarpıştı: 67 ölü
Washington D.C.'nin Ronald Reagan Washington National Havalimanı yakınlarında, Potomac Nehri üzerinde meydana gelen bu trajik çarpışma, Amerikan havacılık tarihinin en ölümcül olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.
🚨🚨🚨 Korkunç anlar kameraya yansıdı | ABD'deki yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı, kazaya ait soru işaretleri büyüyor pic.twitter.com/weH9WJLjp5— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 30, 2025
American Eagle Flight 5342 sefer sayılı Bombardier CRJ700 tipi yolcu uçağı, Kansas'tan kalkarak Washington'a doğru uçarken, ABD Ordusu'na ait Sikorsky UH-60L Black Hawk helikopteri ile havada kafa kafaya çarpıştı. Her iki araç da Potomac Nehri'ne düştü.
Toplamda 67 kişi hayatını kaybetti ve enkazdan sağ çıkan olmadı. Kurtarma ekipleri, nehirden 28 ceset çıkarırken, tüm kalıntıların çıkarılması 4 Şubat'a kadar sürdü.
29 Ocak 2025
Özel uçak evlerin üzerine düştü: 8 ölü
ABD'nin Philadelphia kentinde özel bir uçak, Northeast Philadelphia Havaalanı'ndan Springfield, Missouri'ye gitmek üzere havalanmıştı.
© Ekran GörüntüsüABD'de tekrar uçak kazası: Philadelphia kentinde düşen uçak çok sayıda evin yanmasına sebep oldu
ABD'de tekrar uçak kazası: Philadelphia kentinde düşen uçak çok sayıda evin yanmasına sebep oldu
© Ekran Görüntüsü
Fakat kalkıştan kısa bir süre sonra, Roosevelt Mall yakınlarında bir mahalleye düşerek çevreye büyük zarar verdi. Olay sırasında 37 yaşındaki Steven Dreuitt adlı ABD vatandaşı o sırada aracında ilerliyordu.
Kaza sonucu özel uçakta bulunan 6 kişi anında hayatını kaybederken, araçta ölü bulunan Dreuitt dahil yerden 2 kişi de hayatını kaybetti.
Şubat
6 Şubat 2025
Alaska’da kaybolan uçak buzda bulundu
Bu uçak kazası, ABD'de sekiz gün içinde yaşanan üçüncü büyük havacılık kazası olarak kayıtlara geçti.
© AP PhotoABD kaybolan uçak
ABD kaybolan uçak
© AP Photo
Alaska eyaletindeki Nome şehrine giden uçak, iki gün sonra deniz buzu üzerinde bulundu ve içindeki 10 kişinin hepsinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
Alaska’da son 25 yılın en ölümcül kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Kazada hayatını kaybedenlerden ikisi, bir yerel sağlık kuruluşu için iş gezisindeydi.
Uçağın ani irtifa kaybı yaşadığı bildirilirken, kazanın kesin sebebi halen açıklanmadı.
17 Şubat 2025
Kanada'da mucize: Uçak takla atarak durdu
Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ABD'li Delta Havayolları’na ait yolcu uçağı, iniş sırasında kaza yaptı.
Yolculara, görgü tanıklarına ve olay yerinden görüntülere göre, sert bir inişin ardından uçağın sağ kanadı koptu. Uçak pistten aşağı kayarak alevler içinde kaldı ve takla atarak ters döndü.
Kanada'da mucize: Yolcu uçağı ters dönerek durdu, can kaybı yok— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 18, 2025
Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Havayolları’na ait yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı. Daha sonra piste hızla ilerleyen uçak ters dönerek durdu. Kazada mucize eseri can kaybı olmazken 18… pic.twitter.com/WaQYjnH2B3
Kazada mucize eseri can kaybı olmazken 20 kişi yaralandı.
İnişe geçmeden önce talimatlara uyarak kemerini bağlayan yolculardan Pete Carlson Carlson, uçağı boşaltmak için kemeri çözdüğünde ‘artık zemin olan tavana çarptığını’ söyledi.
ABD'li havayolu şirketi Delta, yolculara 30 bin dolar tazminat teklif etti.
20 Şubat 2025
Helikopter buz tutan göle düştü
ABD’nin Idaho eyaletindeki Ririe Rezervi’ne düşen Bell 505 tipi helikopterde pilot hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı.Kazada ölen kişinin, bir teknoloji şirketinin CEO’su 59 yaşındaki Bradford Brown olduğu, Brown’ın helikopterin sahibi olduğu belirtildi.
Idaho Helikopter Kazası
Idaho Helikopter Kazası
FAA’nin (Federal Havacılık İdaresi) ön raporuna göre helikopter, buz üzerine çakılmadan önce bir yüksek gerilim hattına çarptı.
Mart
17 Mart 2025
Kalkıştan sonra 1 dakika içinde denize düştü
Honduraslı havayolu şirketi Lanhsa tarafından işletilen uçak, Roatan Adası’ndan kalkış yaptıktan sonra ‘bir dakika içinde’ denize çakıldı.
17 kişiyi taşıyan uçakta 12 kişi kaza sonucu hayatını kaybetti. Siivil havacılık yetkilisi Carlos Padilla, uçağın ‘pistin sağ tarafına doğru keskin bir dönüş yaptığını ve suya çakıldığını’ söyledi.
Honduras'ta 18 kişiyi taşıyan küçük bir uçak denize düştü: Kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı pic.twitter.com/z39QaQNjSW— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 18, 2025
Ölenler arasında Honduras’ın tanınmış müzisyenlerinden Aurelio Martinez de Suazo da vardı.
Nisan
10 Nisan 2025
New York'un merkezine helikopter düştü
ABD'nin New York eyaletinin merkezinde helikopter düştü. Yaşanan kazada helikopterin içinde bulunan teknoloji şirketi Siemens'in CEO'su Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ve 4, 5 ve 11 yaşlarındaki çocukları ve 36 yaşındaki pilot olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.
© AA / Kyle MazzaNew York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Helikopterin enkazı olay yerinden kaldırıldı.
New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Helikopterin enkazı olay yerinden kaldırıldı.
© AA / Kyle Mazza
İspanyol yetkililer, ailenin İspanya'nın Barselona kentinden kalkarak New York'a ziyaret amaçlı geldiğini açıkladı.
Flightradar24 verilerine göre yaklaşık 15 dakika havada kalan helikopter, önce Özgürlük Heykeli yönüne, ardından George Washington Köprüsü’ne doğru hareket etti.
Tanık Bruce Wall, helikopterin havada parçalandığını ve kuyruk kısmının koptuktan sonra kontrolsüz şekilde düştüğünü söyledi.
11 Nisan 2025
Küçük uçak otoyol kenarına düştü
ABD'nin Florida Eyaleti'nde küçük bir uçak, Boca Raton yakınlarındaki bir otoyolun yanına düşerek üç kişinin ölümüne neden oldu.
© AP PhotoUçak Kazası
Uçak Kazası
© AP Photo
Yolda bulunan bir kişi de hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Boca Raton Havalimanı yakınında meydana gelirken bir demiryolu hattı ve karayolu ulaşıma kapatıldı.
Kaza, bu yıl yerleşim yerlerini de etkileyen uçak kazalarından biri oldu.
29 Nisan 2025
ABD uçak gemisi 60 milyon dolarlık F 18'i suya düşürdü
Kızıldeniz'de Husilerle çatışmanın odağındaki uçak gemisi USS Harry S. Truman'daki 60 milyon dolar değerindeki F-18 savaş uçağının denize düştüğü açıklandı.
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class J. M. TolbertABD'nin uçak gemisi 60 milyon dolarlık F 18'i suya düşürüp kaybetti
ABD'nin uçak gemisi 60 milyon dolarlık F 18'i suya düşürüp kaybetti
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class J. M. Tolbert
60 milyon dolar değerindeki uçağın denize düştükten sonra kaybolduğunu kaydeden ABD Donanması, olayı soruşturulduğunu belirtti.
ABD basını uçak gemisinin sert manevra yaptığı sırada jetin düştüğünü iddia ederken Yemen'deki Husiler, 'ABD ordusunun Kızıldeniz'de bulunan uçak gemisine bir drone ve füze saldırısı düzenlediklerini' öne sürdü.
Uçak gemisi yaklaşık 335 metre uzunluğunda ve basına konuşan uzmanlar, geminin roketten kaçarken zikzak çizdiği ve F-18'in bu sırada düştüğü yönünde yorumlarda bulundu.
Mayıs
7 Mayıs 2025
ABD uçak gemisinden kalkan jet denize düştü
© U.S. Navy / Multimedya arşivine gidinThe aircraft carrier group of the United States Navy led by USS Harry S. Truman, front, and a ship escort are seen leaving the port of Norfolk heading for the Middle East
The aircraft carrier group of the United States Navy led by USS Harry S. Truman, front, and a ship escort are seen leaving the port of Norfolk heading for the Middle East
© U.S. Navy/
Kızıldeniz'de bulunan USS Harry S. Truman uçak gemisinden kalkan bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı düştü. Bu, 8 gün içerisinde düşen ikinci ABD savaş uçağı oldu.
7 Mayıs 2025
İtalyan Frecce Tricolori ekibine ait 3 uçak havada çarpıştı
İtalya’da gerçekleşen hava gösterisinde büyük bir facia ise ucuz atlatıldı.
İtalya Hava Kuvvetleri'nin prestijli akrobasi timi Frecce Tricolori'ye ait üç MB-339 tipi eğitim uçağı, Pantelleria Adası üzerinde gerçekleştirdikleri gösteri sırasında havada birbirleriyle çarpıştı.
© AP Photo / Kamran Jebreili2023 Dubai Havacılık Forumu
2023 Dubai Havacılık Forumu
© AP Photo / Kamran Jebreili
Olay, İtalyan kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, kazadan sonra uçaklardan biri pist dışına çıktı. Diğer iki uçak ise başarılı bir şekilde acil iniş gerçekleştirdi.
Kaza sonrası olay yerine hızla müdahale eden acil durum ekipleri sayesinde iki pilot kazayı yara almadan atlattı. Üçüncü pilot ise çarpışma anında aldığı darbeyle bacak kırığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve kısa sürede taburcu edildi.
18 Mayıs 2025
İki helikopter havada çarpıştı: 5 ölü
Finlandiya’nın güneybatısındaki Eura kentinde iki helikopter Piikajarvi Havaalanı’na yaklaştıkları sırada havada çarpışarak Eura kentindeki bir ormanlık alana düştü.
Finlandiya'da iki helikopter kafa kafaya çarpışarak düştü
Finlandiya'da iki helikopter kafa kafaya çarpışarak düştü
Helikopterlerdeki pilotlar dahil 5 kişi hayatını kaybetti.
Helikopterler, Kokemaki'deki Piikajarvi Uçuş Merkezi'nde düzenlenen bir havacılık etkinliğine gidiyordu.
23 Mayıs 2025
ABD'de uçak kent merkezine düştü: Müzisyen öldü
San Diego’da özel jetin yerleşim alanına düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Daniel Williams
Daniel Williams
Yoğun sis nedeniyle havai hatlara çarptıktan sonra ev ve araçlara çarparak alev alan uçakta ölenler arasında The Devil Wears Prada grubunun eski davulcusu Daniel Williams ve menajer Dave Shapiro'nun da bulunduğu ortaya çıktı.
Ünlü müzisyen Williams'ın kalkıştan kısa bir süre önce, uçağın kokpitinden bir fotoğraf paylaşarak California'ya uçacağını belirttiği öğrenildi.
Haziran
3 Haziran 2025
Bilecik'te eğitim uçağı iniş yaparken ters döndü
Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan uçağın pilotu, Bilecik'in Dudorga beldesi semalarında seyir halindeyken pilot, zorunlu iniş kararı aldı.
© AA / Bozüyük BelediyesiBilecik'te Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Yaralı Kurtarıldı
Bilecik'te Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Yaralı Kurtarıldı
© AA / Bozüyük Belediyesi
Ancak iniş esnasında arazideki tümsekler nedeniyle uçak ters döndü. Bu durumda uçağın içinde sıkışan pilot yaralandı ve kısa bir tedavi sonrası taburcu oldu.
12 Haziran 2025
Hindistan’da 787 Dreamliner faciası: 260 ölü, 11A mucizesi
2025 yılının en çok konuşulan olaylarından biri, Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın iniş sırasında yaşadığı ağır kazaydı.
Londra'ya gitmek Hindistan’ın Ahmedabad havalimanından havalanan uçak, kalkıştan sadece 30 saniye sonra yoğun bir yerleşim bölgesine düştü.
242 kişi taşıyan uçaktan sadece 1 kişi kurtuldu, uçağın düştüğü ve kazanın acı bilançosu 260 kişiye yükseldi.
© AP Photo / Ajit SolankiHindistan yerleşim yerine düşen uçak
Hindistan yerleşim yerine düşen uçak
© AP Photo / Ajit Solanki
İkiye ayrılan gövdeden çıktı
Kazayı dünya gündemine taşıyan unsur ise basında ‘mucize yolcu’ olarak anılan kişinin sağ kurtuluşuydu. Uçak tamamen durmadan önce gövde ikiye ayrılmış, bu yolcunun oturduğu bölüm neredeyse hiç yapısal hasar almadan dışarı savrulmuştu.
Air India uçağından kurtulan 11 A yolcusu
Air India uçağından kurtulan 11 A yolcusu
Hayatta kalan Vishwashkumar Ramesh, yüzü kanlar içinde ailesine görüntülü arama yaptıktan sonra yanan uçaktan yürüyerek uzaklaştı.
Şimdiye kadar sosyal medyada ve seyahat makalelerinde, özellikle acil çıkış kapısı olması nedeniyle de en kötü numara olarak anılan 11A’dan çıkan ‘kişi’ viral oldu.
Bazı kullanıcılar "Üzerine makale bile yazıldı, ama sağ kurtulan tek yolcu 11A'da oturuyordu!" yazarken kısa süre içinde "Business Class mı, hayır, 11A numaralı koltuğu istiyorum" yazılı caps'ler yayıldı.
Temmuz
2 Temmuz 2025
Dünya turuna çıkan Türk pilotun uçağı dağa çakıldı
TC-RTO kuyruk tescilli M20J tipi uçağıyla dünya turuna çıkan pilot Mehmet Demirci, Bayburt yakınlarında dağa sert iniş yaptı. Uçakta pilotla birlikte iki yolcu daha bulunuyordu.
Tur kapsamında yaklaşık 40 gün boyunca farklı kıtaları geçmesi ve binlerce kilometre uçması hedefleniyordu.
© AA / İçişleri BakanlığıDüşen Uçak
Düşen Uçak
© AA / İçişleri Bakanlığı
Ancak uçuşun ilk gününde, Bayburt yakınlarında yaşanan bilinmeyen bir sebeple uçak irtifa kaybederek dağlık alana sert iniş yaptı.
Olay sonrası telsizle yardım çağrısı yapan pilot Demirci'nin, “Kanlar içerisindeyiz, yardım edin” şeklindeki mesajı kayıtlara geçti.
© AA / Yavuz Emrah SeverDüşen Uçak
Düşen Uçak
© AA / Yavuz Emrah Sever
Pilot Demirci, kazada hayatını kaybetti.
Ağustos
12 Ağustos 2025
ABD'de havaalanında iki uçak çarpıştı: 4 ölü
ABD'nin Montana eyaletinde dört kişiyi taşıyan Socata TBM 700 tipi hafif bir uçağı, Kalispell City Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra başka bir uçakla çarpıştı.
© Ekran GörüntüsüABD'de havaalanında iki uçak çarpıştı: 4 ölü
ABD'de havaalanında iki uçak çarpıştı: 4 ölü
© Ekran Görüntüsü
Kaza sonucu her iki uçak da alev aldığını bildirdi. Yolcuların hiçbiri sağ kurtulamadı.
23 Ağustos 2025
Yolcu uçağının kanadı havada parçalandı
ABD’de, Orlando’dan Teksas’a giden yolcu uçağında korku dolu dakikalar yaşandı. Delta Havayolları’na ait Boeing 737’nin kanadındaki parça binlerce metre yüksekte havada kopunca, yolcular panik yaşadı.
Boeing 737 kanadı havada parçalandı
Boeing 737 kanadı havada parçalandı
62 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak, Austin’e yaklaşırken şiddetli sarsıntılar başladı. Kısa süre sonra kanadın arka kısmındaki flapın yerinden çıktığı fark edildi.
Kanattan kopan parça düşseydi, uçağın kuyruğuna çarpma ihtimali bulunuyordu. Bu da ciddi bir kazaya yol açabilirdi. Neyse ki uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve kimse yaralanmadı.
Eylül
3 Eylül 2025
Eğitim uçağı düştü, 31 yaşındaki Berfu Hatipoğlu öldü
İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki Cessna-172 tipi eğitim Selçuk Efes Havalimanı'ndan saat 08.30 civarında tek başına eğitim uçuşu için havalandı.
Yaklaşık 20 dakika sonra irtifa kaybederek dik bir şekilde (burnu üstü) Kırbaş Mahallesi'ndeki mısır tarlasına düştü. Enkaz, birkaç metre mısır bitkisini biçmiş halde bulundu. Patlama benzeri bir ses duyuldu, ancak yangın veya büyük patlama olmadı.
Berfu Hatipoğlu ve kaza yeri
Berfu Hatipoğlu ve kaza yeri
Uçağın düştüğü ana şahit olanlar 'Uçak burnunun üstüne düştü, patlama olabilir diye yanaşmadık' dedi.
Olay anında uçağın düştüğü tarlasında olan Ali Çoban, gazetecilere, sabah saatlerinde tarlada çalıştıkları sırada uçağın süzüldüğünü gördüklerini, ardından patlamaya benzer bir ses duyduklarını söyledi. Kazanıyla ilgili soruşturma sürüyor.
19 Eylül 2025
Trump'ın helikopterinde panik anları
© AP PhotoMarine One, Trump ve Melania Trump
Marine One, Trump ve Melania Trump
© AP Photo
Donald Trump’ın başkanlık helikopteri Marine One, İngiltere ziyaretinin bitiminde Londra’daki Stansted Havalimanı’na giderken acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Hidrolik bir sorununun helikopterde korkuya yol açtığı ortaya çıktı.
Trump'ın başkanlık uçağı Air Force One da İngiltere'ye gidiş yolculuğunda New York semalarında bir yolcu uçağı ile tehlikeli bir yakınlaşma yaşamıştı.
Durum hava kontrolörlerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştı.
24 Eylül 2025
‘Sünger şehirler’ mimarını taşıyan uçak ağaca çakıldı
Dünyanın birçok ülkesinde kullanılan 'sünger şehir' konseptini geliştiren Çinli peyzaj mimarı Yu Kongjian, Brezilya'da geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti.
Uçakta ünlü mimarın yanı sıra, uçakta iki Brezilyalı belgesel yapımcısı ve pilot da bulunuyordu.
Yu Kongjian
Yu Kongjian
Mimar, iklim değişikliği çağında şehirlerin aşırı hava koşulları ve sellerle başa çıkmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir teknoloji olan 'sünger şehir' fikrini geliştirmişti.
Kazanın nedeni, 28 Eylül 2025'te Mato Grosso do Sul eyalet polisi tarafından açıklandı:
Uçak, Aquidauana kırsalındaki Fazenda Barra Mansa'ya iniş sırasında yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki bir ağacın tepesine çarptı. Bu çarpışma sonrası uçak irtifa kaybetti, yere çakıldı ve patlama meydana geldi.
Ekim
28 Ekim 2025
Kenya'da turistleri taşıyan uçak düştü: 11 ölü
Kenya’nın kıyı bölgesi Kwale’de, Maasai Mara Ulusal Parkı’na gitmekte olan küçük bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
© AP PhotoKenya'da turist uçağı düştü
Kenya'da turist uçağı düştü
© AP Photo
Mombasa Air Safari havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçakta 8 Macar, 2 Alman yolcu ve Kenyalı pilotun bulunduğu, tümünün yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kazanın, Diani hava şeridinden kalkıştan kısa süre sonra, ormanlık ve engebeli bir bölgede meydana geldiği bildirildi.
Kenya’nın batısındaki Maasai Mara Ulusal Parkı, Serengeti’den gelen yıllık büyük göçüyle dünya çapında tanınıyor ve her yıl binlerce turist çekiyor. Diani sahil kasabasından bölgeye yaklaşık iki saatlik bir uçuş mesafesinde bulunuyor.
29 Ekim 2025
Everest’te kurtarma helikopteri karlara gömüldü
Nepal ve Tibet’te mevsim dışı yoğun kar yağışı, Everest bölgesini felç etti. Trekking rotaları kapatıldı, yüzlerce turist mahsur kaldı.
© AP Photo / Tashi Tsering/XinhuaIn this photo released by Xinhua News Agency, members of a Chinese surveying team head for the summit of Mount Everest, also known locally as Mt. Qomolangma, Wednesday, May 27, 2020. The Chinese government-backed team plans to summit Mount Everest this week at a time when the world's tallest peak has been closed to commercial climbers.
In this photo released by Xinhua News Agency, members of a Chinese surveying team head for the summit of Mount Everest, also known locally as Mt. Qomolangma, Wednesday, May 27, 2020. The Chinese government-backed team plans to summit Mount Everest this week at a time when the world's tallest peak has been closed to commercial climbers.
© AP Photo / Tashi Tsering/Xinhua
Nepal Sivil Havacılık Kurumu, Lobuche yakınlarında mahsur kalan turistleri kurtarmak üzere gönderilen özel bir helikopterin iniş sırasında yoğun karda kayarak devrildiğini açıkladı.
Helikopterin pilotu sağ kurtarıldı ve turistler sağ kurtarıldı.
Kasım
8 Kasım 2025
Dağıstan'da helikopter düştü: 5 kişi hayatını kaybetti
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Dağıstan Müdürlüğü verilerine göre, Karabudakhkent bölgesinde özel bir helikopter, boş bir eve düşerek yangına neden oldu.
Крушение вертолета в Дагестане
© Sputnik / МЧС РФ/
Dağıstan Sağlık Bakanlığı, dört kişinin olay yerinde öldüğünü, bir kişinin ise İzberbaş Merkez Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bölge Valiliği Basın Servisi’nin bildirdiğine göre, Dağıstan’da düşen helikopteri test pilotu Vladimir Andreyev kullanıyordu.
11 Kasım 2025
TSK’ya ait C-130 tipi askeri kargo uçağı düştü
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesinde düştü.
© FotoğrafTürk askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü
Türk askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü
© Fotoğraf
MSB, düşen askeri kargo uçağının enkazına 11 Kasım'da 17.00 civarında ulaşıldığını duyurdu.
Uçakta bulunan 20 askeri personel şehit oldu.
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeTürk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri kargo uçağı düştü
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri kargo uçağı düştü
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Milli Savunma Bakanlığı, 24 Kasım'da Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazındaki incelemelerin tamamlandığını ve ekibin Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.
13 Kasım 2024
Karelya’da Su-30 savaş uçağı düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu’na bağlı Karelya Cumhuriyeti’nde eğitim uçuşu yapan bir Su-30 savaş uçağının düştüğünü duyurdu.
© SputnikRusya Su-25 savaş uçak
Rusya Su-25 savaş uçak
© Sputnik
Bakanlığın açıklamasında “Bugün Moskova saatiyle 19.00 civarında planlı bir eğitim uçuşu sırasında Su-30 uçağı kaza yaptı. Uçak, ıssız bir bölgeye düştü ve uçuş, mühimmatsız gerçekleştiriliyordu” denildi.
Aralık
18 Aralık 2025
ABD'de özel jet iniş sırasında düştü: 7 can kaybı
ABD'nin Kuzey Karolina Eyaleti'nde bir havaalanında altı kişinin bulunduğu özel jet iniş sırasında düşerek alev aldı. Küçük uçakta bulunan 7 kişi de hayatını kaybetti.
© AP PhotoUçak kazası
Uçak kazası
© AP Photo
Kazaya tanıklık edenler, uçağın olağan dışı şekilde alçaktan uçtuğunu ve enkaz parçalarının golf sahasına saçıldığını belirtti.
23 Aralık 2025
Meksika donanmasına ait küçük uçak ABD'de düştü
Uçağın Texas'ın Galveston şehri kıyılarında düştüğü ve kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
© Sky Decker Jr.Meksika donanmasına ait uçak Teksas yakınlarında düştü
Meksika donanmasına ait uçak Teksas yakınlarında düştü
© Sky Decker Jr.
Meksika donanması düşen uçağın ‘özel tıbbi nakil odaklı insani yardım görevi" için havalandığı kaydederken, tıbbi tedavi için nakledilen hastanın da ölenler arasında yer aldığını bildirdi.
23 Aralık 2025
Libya uçağı Ankara’da düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 8 kişi öldü
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düştü.
Uçağın saat 20.32’de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirdiği kaydedilirken, uçakla irtibatın ise saat 20.52’de kesildiği aktarıldı.
© AA / Enes YıldırımDüşen Libya uçağı
Düşen Libya uçağı
© AA / Enes Yıldırım
Olay yerine 22.00’de ulaşan ekipler uçağın enkazına ulaştı.
Libya askeri heyeti Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun daveti üzerine Ankara’da bulunuyordu.
Uçakta bulunan üç kişilik mürettabat ve Genelkurmay Başkanı Al Haddad ile beraberindeki heyet dahil toplamda sekiz kişi hayatını kaybetti.
Libya’da 3 gün milli yas ilan edildi.