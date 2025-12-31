https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/bir-yil-onlarca-facia-2025in-ucak-ve-helikopter-kazalari--1101396698.html

Bir yıl, onlarca facia: 2025’in uçak ve helikopter kazaları

Bir yıl, onlarca facia: 2025'in uçak ve helikopter kazaları

2025, modern havacılığın en karanlık yıllarından biri olarak tarihe geçti. 31.12.2025

2025 yılı, modern havacılık tarihine kazalar, facialar ve peş peşe gelen acı haberlerle damga vurdu. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan uçak kazaları; teknik arızalar, hava sahası ihlalleri ve güvenlik zafiyetleriyle birlikte sivil havacılığın ne denli kırılgan olabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte 2025 boyunca meydana gelen havacılık kazaları ve can kayıplarıyla sonuçlanan faciaların, kronolojik bir çerçevede derlenen karanlık bilançosu…29 Ocak 2025ABD’de uçakla helikopter çarpıştı: 67 ölüWashington D.C.'nin Ronald Reagan Washington National Havalimanı yakınlarında, Potomac Nehri üzerinde meydana gelen bu trajik çarpışma, Amerikan havacılık tarihinin en ölümcül olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.American Eagle Flight 5342 sefer sayılı Bombardier CRJ700 tipi yolcu uçağı, Kansas'tan kalkarak Washington'a doğru uçarken, ABD Ordusu'na ait Sikorsky UH-60L Black Hawk helikopteri ile havada kafa kafaya çarpıştı. Her iki araç da Potomac Nehri'ne düştü.Toplamda 67 kişi hayatını kaybetti ve enkazdan sağ çıkan olmadı. Kurtarma ekipleri, nehirden 28 ceset çıkarırken, tüm kalıntıların çıkarılması 4 Şubat'a kadar sürdü. 29 Ocak 2025Özel uçak evlerin üzerine düştü: 8 ölüABD'nin Philadelphia kentinde özel bir uçak, Northeast Philadelphia Havaalanı'ndan Springfield, Missouri'ye gitmek üzere havalanmıştı.Fakat kalkıştan kısa bir süre sonra, Roosevelt Mall yakınlarında bir mahalleye düşerek çevreye büyük zarar verdi. Olay sırasında 37 yaşındaki Steven Dreuitt adlı ABD vatandaşı o sırada aracında ilerliyordu. Kaza sonucu özel uçakta bulunan 6 kişi anında hayatını kaybederken, araçta ölü bulunan Dreuitt dahil yerden 2 kişi de hayatını kaybetti.6 Şubat 2025Alaska’da kaybolan uçak buzda bulunduBu uçak kazası, ABD'de sekiz gün içinde yaşanan üçüncü büyük havacılık kazası olarak kayıtlara geçti.Alaska eyaletindeki Nome şehrine giden uçak, iki gün sonra deniz buzu üzerinde bulundu ve içindeki 10 kişinin hepsinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.Alaska’da son 25 yılın en ölümcül kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Kazada hayatını kaybedenlerden ikisi, bir yerel sağlık kuruluşu için iş gezisindeydi.Uçağın ani irtifa kaybı yaşadığı bildirilirken, kazanın kesin sebebi halen açıklanmadı.17 Şubat 2025Kanada'da mucize: Uçak takla atarak durduToronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ABD'li Delta Havayolları’na ait yolcu uçağı, iniş sırasında kaza yaptı.Yolculara, görgü tanıklarına ve olay yerinden görüntülere göre, sert bir inişin ardından uçağın sağ kanadı koptu. Uçak pistten aşağı kayarak alevler içinde kaldı ve takla atarak ters döndü.Kazada mucize eseri can kaybı olmazken 20 kişi yaralandı.İnişe geçmeden önce talimatlara uyarak kemerini bağlayan yolculardan Pete Carlson Carlson, uçağı boşaltmak için kemeri çözdüğünde ‘artık zemin olan tavana çarptığını’ söyledi.ABD'li havayolu şirketi Delta, yolculara 30 bin dolar tazminat teklif etti.20 Şubat 2025Helikopter buz tutan göle düştüABD’nin Idaho eyaletindeki Ririe Rezervi’ne düşen Bell 505 tipi helikopterde pilot hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı.Kazada ölen kişinin, bir teknoloji şirketinin CEO’su 59 yaşındaki Bradford Brown olduğu, Brown’ın helikopterin sahibi olduğu belirtildi.FAA’nin (Federal Havacılık İdaresi) ön raporuna göre helikopter, buz üzerine çakılmadan önce bir yüksek gerilim hattına çarptı.17 Mart 2025 Kalkıştan sonra 1 dakika içinde denize düştü Honduraslı havayolu şirketi Lanhsa tarafından işletilen uçak, Roatan Adası’ndan kalkış yaptıktan sonra ‘bir dakika içinde’ denize çakıldı. 17 kişiyi taşıyan uçakta 12 kişi kaza sonucu hayatını kaybetti. Siivil havacılık yetkilisi Carlos Padilla, uçağın ‘pistin sağ tarafına doğru keskin bir dönüş yaptığını ve suya çakıldığını’ söyledi.Ölenler arasında Honduras’ın tanınmış müzisyenlerinden Aurelio Martinez de Suazo da vardı. 10 Nisan 2025 New York'un merkezine helikopter düştüABD'nin New York eyaletinin merkezinde helikopter düştü. Yaşanan kazada helikopterin içinde bulunan teknoloji şirketi Siemens'in CEO'su Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ve 4, 5 ve 11 yaşlarındaki çocukları ve 36 yaşındaki pilot olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti. İspanyol yetkililer, ailenin İspanya'nın Barselona kentinden kalkarak New York'a ziyaret amaçlı geldiğini açıkladı. Flightradar24 verilerine göre yaklaşık 15 dakika havada kalan helikopter, önce Özgürlük Heykeli yönüne, ardından George Washington Köprüsü’ne doğru hareket etti. Tanık Bruce Wall, helikopterin havada parçalandığını ve kuyruk kısmının koptuktan sonra kontrolsüz şekilde düştüğünü söyledi. 11 Nisan 2025Küçük uçak otoyol kenarına düştüABD'nin Florida Eyaleti'nde küçük bir uçak, Boca Raton yakınlarındaki bir otoyolun yanına düşerek üç kişinin ölümüne neden oldu.Yolda bulunan bir kişi de hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Boca Raton Havalimanı yakınında meydana gelirken bir demiryolu hattı ve karayolu ulaşıma kapatıldı.Kaza, bu yıl yerleşim yerlerini de etkileyen uçak kazalarından biri oldu.29 Nisan 2025 ABD uçak gemisi 60 milyon dolarlık F 18'i suya düşürdü Kızıldeniz'de Husilerle çatışmanın odağındaki uçak gemisi USS Harry S. Truman'daki 60 milyon dolar değerindeki F-18 savaş uçağının denize düştüğü açıklandı. 60 milyon dolar değerindeki uçağın denize düştükten sonra kaybolduğunu kaydeden ABD Donanması, olayı soruşturulduğunu belirtti. ABD basını uçak gemisinin sert manevra yaptığı sırada jetin düştüğünü iddia ederken Yemen'deki Husiler, 'ABD ordusunun Kızıldeniz'de bulunan uçak gemisine bir drone ve füze saldırısı düzenlediklerini' öne sürdü. Uçak gemisi yaklaşık 335 metre uzunluğunda ve basına konuşan uzmanlar, geminin roketten kaçarken zikzak çizdiği ve F-18'in bu sırada düştüğü yönünde yorumlarda bulundu.7 Mayıs 2025ABD uçak gemisinden kalkan jet denize düştüKızıldeniz'de bulunan USS Harry S. Truman uçak gemisinden kalkan bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı düştü. Bu, 8 gün içerisinde düşen ikinci ABD savaş uçağı oldu.7 Mayıs 2025 İtalyan Frecce Tricolori ekibine ait 3 uçak havada çarpıştıİtalya’da gerçekleşen hava gösterisinde büyük bir facia ise ucuz atlatıldı. İtalya Hava Kuvvetleri'nin prestijli akrobasi timi Frecce Tricolori'ye ait üç MB-339 tipi eğitim uçağı, Pantelleria Adası üzerinde gerçekleştirdikleri gösteri sırasında havada birbirleriyle çarpıştı.Olay, İtalyan kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, kazadan sonra uçaklardan biri pist dışına çıktı. Diğer iki uçak ise başarılı bir şekilde acil iniş gerçekleştirdi.Kaza sonrası olay yerine hızla müdahale eden acil durum ekipleri sayesinde iki pilot kazayı yara almadan atlattı. Üçüncü pilot ise çarpışma anında aldığı darbeyle bacak kırığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve kısa sürede taburcu edildi.18 Mayıs 2025İki helikopter havada çarpıştı: 5 ölü Finlandiya’nın güneybatısındaki Eura kentinde iki helikopter Piikajarvi Havaalanı’na yaklaştıkları sırada havada çarpışarak Eura kentindeki bir ormanlık alana düştü. Helikopterlerdeki pilotlar dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Helikopterler, Kokemaki'deki Piikajarvi Uçuş Merkezi'nde düzenlenen bir havacılık etkinliğine gidiyordu.23 Mayıs 2025ABD'de uçak kent merkezine düştü: Müzisyen öldüSan Diego’da özel jetin yerleşim alanına düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Yoğun sis nedeniyle havai hatlara çarptıktan sonra ev ve araçlara çarparak alev alan uçakta ölenler arasında The Devil Wears Prada grubunun eski davulcusu Daniel Williams ve menajer Dave Shapiro'nun da bulunduğu ortaya çıktı.Ünlü müzisyen Williams'ın kalkıştan kısa bir süre önce, uçağın kokpitinden bir fotoğraf paylaşarak California'ya uçacağını belirttiği öğrenildi.3 Haziran 2025 Bilecik'te eğitim uçağı iniş yaparken ters döndü Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan uçağın pilotu, Bilecik'in Dudorga beldesi semalarında seyir halindeyken pilot, zorunlu iniş kararı aldı. Ancak iniş esnasında arazideki tümsekler nedeniyle uçak ters döndü. Bu durumda uçağın içinde sıkışan pilot yaralandı ve kısa bir tedavi sonrası taburcu oldu. 12 Haziran 2025Hindistan’da 787 Dreamliner faciası: 260 ölü, 11A mucizesi2025 yılının en çok konuşulan olaylarından biri, Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın iniş sırasında yaşadığı ağır kazaydı.Londra'ya gitmek Hindistan’ın Ahmedabad havalimanından havalanan uçak, kalkıştan sadece 30 saniye sonra yoğun bir yerleşim bölgesine düştü.242 kişi taşıyan uçaktan sadece 1 kişi kurtuldu, uçağın düştüğü ve kazanın acı bilançosu 260 kişiye yükseldi.İkiye ayrılan gövdeden çıktıKazayı dünya gündemine taşıyan unsur ise basında ‘mucize yolcu’ olarak anılan kişinin sağ kurtuluşuydu. Uçak tamamen durmadan önce gövde ikiye ayrılmış, bu yolcunun oturduğu bölüm neredeyse hiç yapısal hasar almadan dışarı savrulmuştu.Hayatta kalan Vishwashkumar Ramesh, yüzü kanlar içinde ailesine görüntülü arama yaptıktan sonra yanan uçaktan yürüyerek uzaklaştı.Şimdiye kadar sosyal medyada ve seyahat makalelerinde, özellikle acil çıkış kapısı olması nedeniyle de en kötü numara olarak anılan 11A’dan çıkan ‘kişi’ viral oldu. Bazı kullanıcılar "Üzerine makale bile yazıldı, ama sağ kurtulan tek yolcu 11A'da oturuyordu!" yazarken kısa süre içinde "Business Class mı, hayır, 11A numaralı koltuğu istiyorum" yazılı caps'ler yayıldı.2 Temmuz 2025Dünya turuna çıkan Türk pilotun uçağı dağa çakıldıTC-RTO kuyruk tescilli M20J tipi uçağıyla dünya turuna çıkan pilot Mehmet Demirci, Bayburt yakınlarında dağa sert iniş yaptı. Uçakta pilotla birlikte iki yolcu daha bulunuyordu.Tur kapsamında yaklaşık 40 gün boyunca farklı kıtaları geçmesi ve binlerce kilometre uçması hedefleniyordu.Ancak uçuşun ilk gününde, Bayburt yakınlarında yaşanan bilinmeyen bir sebeple uçak irtifa kaybederek dağlık alana sert iniş yaptı.Olay sonrası telsizle yardım çağrısı yapan pilot Demirci'nin, “Kanlar içerisindeyiz, yardım edin” şeklindeki mesajı kayıtlara geçti.Pilot Demirci, kazada hayatını kaybetti.12 Ağustos 2025ABD'de havaalanında iki uçak çarpıştı: 4 ölüABD'nin Montana eyaletinde dört kişiyi taşıyan Socata TBM 700 tipi hafif bir uçağı, Kalispell City Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra başka bir uçakla çarpıştı.Kaza sonucu her iki uçak da alev aldığını bildirdi. Yolcuların hiçbiri sağ kurtulamadı.23 Ağustos 2025Yolcu uçağının kanadı havada parçalandıABD’de, Orlando’dan Teksas’a giden yolcu uçağında korku dolu dakikalar yaşandı. Delta Havayolları’na ait Boeing 737’nin kanadındaki parça binlerce metre yüksekte havada kopunca, yolcular panik yaşadı.62 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak, Austin’e yaklaşırken şiddetli sarsıntılar başladı. Kısa süre sonra kanadın arka kısmındaki flapın yerinden çıktığı fark edildi.Kanattan kopan parça düşseydi, uçağın kuyruğuna çarpma ihtimali bulunuyordu. Bu da ciddi bir kazaya yol açabilirdi. Neyse ki uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve kimse yaralanmadı.3 Eylül 2025 Eğitim uçağı düştü, 31 yaşındaki Berfu Hatipoğlu öldü İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki Cessna-172 tipi eğitim Selçuk Efes Havalimanı'ndan saat 08.30 civarında tek başına eğitim uçuşu için havalandı. Yaklaşık 20 dakika sonra irtifa kaybederek dik bir şekilde (burnu üstü) Kırbaş Mahallesi'ndeki mısır tarlasına düştü. Enkaz, birkaç metre mısır bitkisini biçmiş halde bulundu. Patlama benzeri bir ses duyuldu, ancak yangın veya büyük patlama olmadı.Uçağın düştüğü ana şahit olanlar 'Uçak burnunun üstüne düştü, patlama olabilir diye yanaşmadık' dedi.Olay anında uçağın düştüğü tarlasında olan Ali Çoban, gazetecilere, sabah saatlerinde tarlada çalıştıkları sırada uçağın süzüldüğünü gördüklerini, ardından patlamaya benzer bir ses duyduklarını söyledi. Kazanıyla ilgili soruşturma sürüyor. 19 Eylül 2025Trump'ın helikopterinde panik anlarıDonald Trump’ın başkanlık helikopteri Marine One, İngiltere ziyaretinin bitiminde Londra’daki Stansted Havalimanı’na giderken acil iniş yapmak zorunda kaldı.Hidrolik bir sorununun helikopterde korkuya yol açtığı ortaya çıktı.Trump'ın başkanlık uçağı Air Force One da İngiltere'ye gidiş yolculuğunda New York semalarında bir yolcu uçağı ile tehlikeli bir yakınlaşma yaşamıştı. Durum hava kontrolörlerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştı.24 Eylül 2025‘Sünger şehirler’ mimarını taşıyan uçak ağaca çakıldıDünyanın birçok ülkesinde kullanılan 'sünger şehir' konseptini geliştiren Çinli peyzaj mimarı Yu Kongjian, Brezilya'da geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti.Uçakta ünlü mimarın yanı sıra, uçakta iki Brezilyalı belgesel yapımcısı ve pilot da bulunuyordu.Mimar, iklim değişikliği çağında şehirlerin aşırı hava koşulları ve sellerle başa çıkmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir teknoloji olan 'sünger şehir' fikrini geliştirmişti.Kazanın nedeni, 28 Eylül 2025'te Mato Grosso do Sul eyalet polisi tarafından açıklandı:28 Ekim 2025 Kenya'da turistleri taşıyan uçak düştü: 11 ölüKenya’nın kıyı bölgesi Kwale’de, Maasai Mara Ulusal Parkı’na gitmekte olan küçük bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Mombasa Air Safari havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçakta 8 Macar, 2 Alman yolcu ve Kenyalı pilotun bulunduğu, tümünün yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazanın, Diani hava şeridinden kalkıştan kısa süre sonra, ormanlık ve engebeli bir bölgede meydana geldiği bildirildi.Kenya’nın batısındaki Maasai Mara Ulusal Parkı, Serengeti’den gelen yıllık büyük göçüyle dünya çapında tanınıyor ve her yıl binlerce turist çekiyor. Diani sahil kasabasından bölgeye yaklaşık iki saatlik bir uçuş mesafesinde bulunuyor.29 Ekim 2025Everest’te kurtarma helikopteri karlara gömüldüNepal ve Tibet’te mevsim dışı yoğun kar yağışı, Everest bölgesini felç etti. Trekking rotaları kapatıldı, yüzlerce turist mahsur kaldı.Nepal Sivil Havacılık Kurumu, Lobuche yakınlarında mahsur kalan turistleri kurtarmak üzere gönderilen özel bir helikopterin iniş sırasında yoğun karda kayarak devrildiğini açıkladı.Helikopterin pilotu sağ kurtarıldı ve turistler sağ kurtarıldı. 8 Kasım 2025Dağıstan'da helikopter düştü: 5 kişi hayatını kaybettiRusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Dağıstan Müdürlüğü verilerine göre, Karabudakhkent bölgesinde özel bir helikopter, boş bir eve düşerek yangına neden oldu.Dağıstan Sağlık Bakanlığı, dört kişinin olay yerinde öldüğünü, bir kişinin ise İzberbaş Merkez Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini bildirdi.Bölge Valiliği Basın Servisi’nin bildirdiğine göre, Dağıstan’da düşen helikopteri test pilotu Vladimir Andreyev kullanıyordu.11 Kasım 2025TSK’ya ait C-130 tipi askeri kargo uçağı düştüAzerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesinde düştü.MSB, düşen askeri kargo uçağının enkazına 11 Kasım'da 17.00 civarında ulaşıldığını duyurdu.Uçakta bulunan 20 askeri personel şehit oldu.Milli Savunma Bakanlığı, 24 Kasım'da Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazındaki incelemelerin tamamlandığını ve ekibin Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.13 Kasım 2024Karelya’da Su-30 savaş uçağı düştüRusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu’na bağlı Karelya Cumhuriyeti’nde eğitim uçuşu yapan bir Su-30 savaş uçağının düştüğünü duyurdu.Bakanlığın açıklamasında “Bugün Moskova saatiyle 19.00 civarında planlı bir eğitim uçuşu sırasında Su-30 uçağı kaza yaptı. Uçak, ıssız bir bölgeye düştü ve uçuş, mühimmatsız gerçekleştiriliyordu” denildi.18 Aralık 2025ABD'de özel jet iniş sırasında düştü: 7 can kaybıABD'nin Kuzey Karolina Eyaleti'nde bir havaalanında altı kişinin bulunduğu özel jet iniş sırasında düşerek alev aldı. Küçük uçakta bulunan 7 kişi de hayatını kaybetti.Kazaya tanıklık edenler, uçağın olağan dışı şekilde alçaktan uçtuğunu ve enkaz parçalarının golf sahasına saçıldığını belirtti.23 Aralık 2025 Meksika donanmasına ait küçük uçak ABD'de düştüUçağın Texas'ın Galveston şehri kıyılarında düştüğü ve kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Meksika donanması düşen uçağın ‘özel tıbbi nakil odaklı insani yardım görevi" için havalandığı kaydederken, tıbbi tedavi için nakledilen hastanın da ölenler arasında yer aldığını bildirdi.23 Aralık 2025 Libya uçağı Ankara’da düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 8 kişi öldü Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düştü. Uçağın saat 20.32’de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirdiği kaydedilirken, uçakla irtibatın ise saat 20.52’de kesildiği aktarıldı. Olay yerine 22.00’de ulaşan ekipler uçağın enkazına ulaştı. Libya askeri heyeti Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun daveti üzerine Ankara’da bulunuyordu. Uçakta bulunan üç kişilik mürettabat ve Genelkurmay Başkanı Al Haddad ile beraberindeki heyet dahil toplamda sekiz kişi hayatını kaybetti. Libya’da 3 gün milli yas ilan edildi.

