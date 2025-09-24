Türkiye
Dünya
Brezilya'da uçak kazası: 'Sünger şehir' konseptini geliştiren Çinli mimar hayatını kaybetti
Brezilya'da uçak kazası: 'Sünger şehir' konseptini geliştiren Çinli mimar hayatını kaybetti
Brezilya'da meydana gelen uçak kazasında 'sünger şehir' konseptini geliştiren Çinli mimarın da aralarında bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Dünyanın birçok ülkesinde kullanılan 'sünger şehir' konseptini geliştiren Çinli peyzaj mimarı Yu Kongjian, Brezilya'da geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti.Yerel medyanın aktardığına göre, Brezilya'nın Mato Grosso do Sul eyaletine bağlı Pantanal kırsalında meydana gelen küçük uçak kazasında 62 yaşındaki mimarın da aralarında bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti.İtfaiye ve polis, tüm kurbanların kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Mimarın yanı sıra, uçakta iki Brezilyalı belgesel yapımcısı ve pilot da bulunuyordu. Trajedinin nedenleri araştırılıyor.Yu, modern mimari tasarımlarında ilham kaynağı olarak antik Çin su sistemlerinden yararlanarak, şehirlerin yağmur suyunu muhafaza etmesine ve yeniden kullanmasına yardımcı olan sistemler yarattı. Mimar, iklim değişikliği çağında şehirlerin aşırı hava koşulları ve sellerle başa çıkmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir teknoloji olan 'sünger şehir' fikrini geliştirdi.
22:42 24.09.2025
Brezilya'da meydana gelen uçak kazasında 'sünger şehir' konseptini geliştiren Çinli mimarın da aralarında bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti.
Dünyanın birçok ülkesinde kullanılan 'sünger şehir' konseptini geliştiren Çinli peyzaj mimarı Yu Kongjian, Brezilya'da geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti.
Yerel medyanın aktardığına göre, Brezilya'nın Mato Grosso do Sul eyaletine bağlı Pantanal kırsalında meydana gelen küçük uçak kazasında 62 yaşındaki mimarın da aralarında bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye ve polis, tüm kurbanların kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Mimarın yanı sıra, uçakta iki Brezilyalı belgesel yapımcısı ve pilot da bulunuyordu. Trajedinin nedenleri araştırılıyor.
Yu, modern mimari tasarımlarında ilham kaynağı olarak antik Çin su sistemlerinden yararlanarak, şehirlerin yağmur suyunu muhafaza etmesine ve yeniden kullanmasına yardımcı olan sistemler yarattı.
Mimar, iklim değişikliği çağında şehirlerin aşırı hava koşulları ve sellerle başa çıkmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir teknoloji olan 'sünger şehir' fikrini geliştirdi.
