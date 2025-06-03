https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/bursadan-kalkan-egitim-ucagi-bilecikte-zorunlu-inis-yaptigi-sirada-ters-dondu-1096761110.html

Bursa'dan kalkan eğitim uçağı Bilecik'te zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü

Bursa'dan kalkan eğitim uçağı Bilecik'te zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü

Sputnik Türkiye

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan uçağın pilotu, arazideki... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T13:18+0300

2025-06-03T13:18+0300

2025-06-03T13:18+0300

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uçak kazası

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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde bugün saat bildirilmeyen saatlerde bir eğitim uçağı kazası meydana geldi. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan eğitim seferi için kalkan tek motorlu uçak, henüz belirlenemeyen teknik nedenlerle zorunlu iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı.Pilot arazideki tümsekler nedeniyle yaralandıEdinilen bilgilere göre, eğitim uçağı Dodurga beldesi semalarında seyir halindeyken pilot zorunlu iniş kararı aldı. Ancak iniş esnasında arazideki tümsekler nedeniyle uçak ters döndü. Bu durumda uçağın içinde sıkışan pilot yaralandı.Acil müdahale ekipleri olay yerine sevk edildiUçak kazası ihbarının ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Olay yerine 112 Acil Servis ambulansları, Jandarma Komutanlığı ekipleri ve AFAD arama kurtarma personeli intikal etti.Koordineli çalışma sonrasında yaralı pilot, uçak enkazından güvenli şekilde çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan pilotun yaşamsal tehlike geçirmediği belirlendi.Yaralı pilot Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıSağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı pilot, 112 Acil Servis ambulansıyla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve yaşamsal tehlike geçirmediği öğrenildi.Kaza nedeni araştırılıyorEğitim uçağının zorunlu iniş gerçekleştirmesine neden olan faktörler henüz netlik kazanmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanlarının olay yerinde inceleme başlattığı ve kaza nedeninin teknik araştırma sonrasında belirlenecegi bildirildi.Jandarma ekipleri de uçak enkazı çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve kaza alanını trafiğe kapattı.

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