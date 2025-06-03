Türkiye
SON DAKİKA | Bursa'dan kalkan eğitim uçağı Bilecik'te zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İki buçuk milyon emekli temmuzda sıfır zam alabilir
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Fethi Yılmaz: 'İstanbul’daki barış görüşmelerinin çağrısını ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı'
12:07
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı turizm yükseliyor, Türkiye hazır mı?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Finans elitlerinin ekonomik darboğazdan çıkma yöntemi savaşlardır’
16:06
84 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
18:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
27 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:28
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Erhan Güneş: 'Biz halkı mağdur etmek istemiyoruz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden yokuz?
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Mayıs 2025 enflasyonu belli oldu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:10
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/bursadan-kalkan-egitim-ucagi-bilecikte-zorunlu-inis-yaptigi-sirada-ters-dondu-1096761110.html
Bursa'dan kalkan eğitim uçağı Bilecik'te zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü
Bursa'dan kalkan eğitim uçağı Bilecik'te zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü
Sputnik Türkiye
Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan uçağın pilotu, arazideki... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T13:18+0300
2025-06-03T13:18+0300
türki̇ye
dodurga
bursa
bozüyük
afad
jandarma
uçak
uçak kazası
pilot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096760935_0:59:1600:959_1920x0_80_0_0_a30af41e875264b6701c37391dfb5daa.jpg
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde bugün saat bildirilmeyen saatlerde bir eğitim uçağı kazası meydana geldi. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan eğitim seferi için kalkan tek motorlu uçak, henüz belirlenemeyen teknik nedenlerle zorunlu iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı.Pilot arazideki tümsekler nedeniyle yaralandıEdinilen bilgilere göre, eğitim uçağı Dodurga beldesi semalarında seyir halindeyken pilot zorunlu iniş kararı aldı. Ancak iniş esnasında arazideki tümsekler nedeniyle uçak ters döndü. Bu durumda uçağın içinde sıkışan pilot yaralandı.Acil müdahale ekipleri olay yerine sevk edildiUçak kazası ihbarının ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Olay yerine 112 Acil Servis ambulansları, Jandarma Komutanlığı ekipleri ve AFAD arama kurtarma personeli intikal etti.Koordineli çalışma sonrasında yaralı pilot, uçak enkazından güvenli şekilde çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan pilotun yaşamsal tehlike geçirmediği belirlendi.Yaralı pilot Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıSağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı pilot, 112 Acil Servis ambulansıyla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve yaşamsal tehlike geçirmediği öğrenildi.Kaza nedeni araştırılıyorEğitim uçağının zorunlu iniş gerçekleştirmesine neden olan faktörler henüz netlik kazanmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanlarının olay yerinde inceleme başlattığı ve kaza nedeninin teknik araştırma sonrasında belirlenecegi bildirildi.Jandarma ekipleri de uçak enkazı çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve kaza alanını trafiğe kapattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kucuk-cocuk-kavganin-ortasinda-kaldi-eski-esini-cocuk-gorusme-gununde-sokak-ortasinda-darp-etti-1096758951.html
türki̇ye
dodurga
bursa
bozüyük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096760935_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_60c2f8e727c8b9b6ab1e3aae1921b83b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dodurga, bursa, bozüyük, afad, jandarma, uçak, uçak kazası, pilot
dodurga, bursa, bozüyük, afad, jandarma, uçak, uçak kazası, pilot

Bursa'dan kalkan eğitim uçağı Bilecik'te zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü

13:18 03.06.2025
© AA / Bozüyük BelediyesiBilecik'te Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Yaralı Kurtarıldı
Bilecik'te Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Yaralı Kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA / Bozüyük Belediyesi
Abone ol
Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan uçağın pilotu, arazideki tümsekler nedeniyle ters dönen uçaktan yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri pilotu Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde bugün saat bildirilmeyen saatlerde bir eğitim uçağı kazası meydana geldi. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan eğitim seferi için kalkan tek motorlu uçak, henüz belirlenemeyen teknik nedenlerle zorunlu iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Pilot arazideki tümsekler nedeniyle yaralandı

Edinilen bilgilere göre, eğitim uçağı Dodurga beldesi semalarında seyir halindeyken pilot zorunlu iniş kararı aldı. Ancak iniş esnasında arazideki tümsekler nedeniyle uçak ters döndü. Bu durumda uçağın içinde sıkışan pilot yaralandı.

Acil müdahale ekipleri olay yerine sevk edildi

Uçak kazası ihbarının ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Olay yerine 112 Acil Servis ambulansları, Jandarma Komutanlığı ekipleri ve AFAD arama kurtarma personeli intikal etti.
Koordineli çalışma sonrasında yaralı pilot, uçak enkazından güvenli şekilde çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan pilotun yaşamsal tehlike geçirmediği belirlendi.

Yaralı pilot Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı pilot, 112 Acil Servis ambulansıyla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve yaşamsal tehlike geçirmediği öğrenildi.

Kaza nedeni araştırılıyor

Eğitim uçağının zorunlu iniş gerçekleştirmesine neden olan faktörler henüz netlik kazanmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanlarının olay yerinde inceleme başlattığı ve kaza nedeninin teknik araştırma sonrasında belirlenecegi bildirildi.
Jandarma ekipleri de uçak enkazı çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve kaza alanını trafiğe kapattı.
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
TÜRKİYE
Küçük çocuk kavganın ortasında kaldı: Eski eşini 'çocuk görüşme günü'nde sokak ortasında darp etti
12:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала