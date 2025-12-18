https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/abdde-ozel-ucak-dustu-olu-ve-yaralilar-var-1101942722.html
ABD'de özel uçak düştü: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Kuzey Karolina Eyaleti'nde bir havaalanında altı kişinin bulunduğu özel jet iniş sırasında düşerek alev aldı. Yerel yetkililer, kazada çok sayıda... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101942550_0:0:1027:578_1920x0_80_0_0_5aea14ccdc68a2a054518d9a80029bb7.jpg
Statesville kentindeki bölgesel havaalanında altı kişinin bulunduğu bir iş jeti iniş sırasında düştü.Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya karışan uçağın Cessna C550 tipi bir iş jeti olduğunu ve emekli NASCAR pilotu Greg Biffle’ın şirketine kayıtlı bulunduğunu bildirdi.Kazaya tanıklık edenler, uçağın olağan dışı şekilde alçaktan uçtuğunu ve enkaz parçalarının golf sahasına saçıldığını belirtti. İlk görüntülerde, piste yayılan alevler ve enkaza müdahale eden ekipler dikkat çekti.
ABD'nin Kuzey Karolina Eyaleti'nde bir havaalanında altı kişinin bulunduğu özel jet iniş sırasında düşerek alev aldı. Yerel yetkililer, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
