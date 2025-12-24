https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/dusen-libya-ucaginda-son-durum-arama-calismalari-devam-ediyor-4-savci-enkaz-bolgesinde-1102143484.html

Düşen Libya uçağında son durum: Karakutuya ulaşıldı

24.12.2025

Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düştü. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında, arama tarama faaliyeti sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştı.Enkaz alanına gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 03.20'de uçağın karakutusuna ulaşıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya düşen uçakla ilgili şu açıklamalarda bulundu:"Enkaz alanında saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise karakutu bulunmuştur""408 personel, 103 kara ve 7 hava aracı görevde.""Uçak saat 20:32'de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirmiştir. Saat 20:52 itibarıyla de Haymana ilçesi civarında uçakla irtibat kesilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar sonucu; Jandarma, AFAD, Emniyet, Sağlık ve UMKE ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiş; arama kurtarma faaliyetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatılmıştır. Olay mahalline saat 22:00 sıralarında ulaşan Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşılmıştır.""Yürütülen arama çalışmaları neticesinde hava aracının enkazı, Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir.""AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları, 8x8 ve 4x4 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dahil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları Mobil Koordinasyon Merkezi eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir."Dakika dakika neler yaşandı?İletişim Başkanlığı kazaya dair yaşananları paylaştı: 'Falcon 50 tipi jet, 20.17'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan sonra 20.33'te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştu. Uçak hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmiş ve havalimanında gerekli önlemler alınmaya başlanmıştı. Acil iniş için alçalmaya başlayan uça 20.36'da radar ekranından kaybolmuş ve sonrasında irtibat kurulamamıştı. İçişleri Bakanlığımıza bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda jetin düştüğü açıklandı.' İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldı. Gece boyunca yoğun yağış ve sise rağmen devam eden arama tarama faaliyeti, günün ilk ışıklarıyla hızlandı.Uçağın düştüğü alanı güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri, sivillerin bölgeye geçişine izin vermiyor. Alanın balçık oluşu nedeniyle bölgeye paletli ambulanslar sevk edildi. Yetkililer, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor.Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili görevlendirilen 4 cumhuriyet savcısı da çalışmalara katılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da uçağın düştüğü alanda incelemede bulunması bekleniyor.Menfi'den başsağlığı mesajıLibya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden ülkesinin Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.Libya'da 3 gün milli yas ilan edildiLibya Ulusal Birlik Hükümeti:"Bu (3 gün) süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır."Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad kimdir? Hangi görevlerde bulundu?Muhammed Ali Ahmed Al Haddad, Birleşmiş Milletler'in (BM) de tanıyacağı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde yer aldı. Böylece Al Haddad, 2015'te Trablus'taki askeri bölgede üst düzey bir komutan oldu.Al Haddad, Trablus'u savunan en önemli komutanlardan biriydi. Al Haddad, Eylül 2020'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından Libya Genelkurmay Başkanı olarak atandı.Göreve başladığı dönemden itibaren Türkiye ile yoğun askeri temaslarda bulunan Haddad önce Ekim 2020'de, daha sonra da 2024 ve 2025 yıllarında Ankara'yı birçok kez ziyaret etti.

