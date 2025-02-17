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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/minneapolis-toronto-seferini-yapan-ucak-iniste-ters-dondu-1093747584.html
Minneapolis-Toronto seferini yapan uçak inişte ters döndü
Minneapolis-Toronto seferini yapan uçak inişte ters döndü
Sputnik Türkiye
ABD merkezli Delta Air Lines'a ait uçağın iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi. Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı yetkilileri, sosyal medya üzerinden... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T23:27+0300
2025-02-17T23:27+0300
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Minneapolis’ten Toronto'ya hareket eden uçak iniş sırasında kaza yaptı.Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, Delta Havayolları’na ait bir uçağın iniş sırasında bir kazaya karıştığını ve olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. Açıklamada, uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.Uçuş takip platformu FlightRadar24’e göre kazaya karışan uçağın Delta Connection tarafından işletilen Endeavor Air’e ait CRJ-900 tipi bir bölgesel jet olduğu ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, uçağın pistte ters dönmüş halde olduğu görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/havada-mucize-ucakta-dogdu-ismi-fanta-oldu-1093685616.html
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uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak bileti, abd, minneapolis, kaza, kaza sebebi
uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak bileti, abd, minneapolis, kaza, kaza sebebi

Minneapolis-Toronto seferini yapan uçak inişte ters döndü

23:27 17.02.2025
© Fotoğrafİran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolları listesi büyüyor
İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolları listesi büyüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© Fotoğraf
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ABD merkezli Delta Air Lines'a ait uçağın iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi. Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, uçağın iniş sırasında ters döndüğünü ve olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. Olayda ölü ve yaralı olmadığı açıklandı.
Minneapolis’ten Toronto'ya hareket eden uçak iniş sırasında kaza yaptı.
Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, Delta Havayolları’na ait bir uçağın iniş sırasında bir kazaya karıştığını ve olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. Açıklamada, uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.
Uçuş takip platformu FlightRadar24’e göre kazaya karışan uçağın Delta Connection tarafından işletilen Endeavor Air’e ait CRJ-900 tipi bir bölgesel jet olduğu ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, uçağın pistte ters dönmüş halde olduğu görüntülendi.
Havada uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
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