https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/minneapolis-toronto-seferini-yapan-ucak-iniste-ters-dondu-1093747584.html

Minneapolis-Toronto seferini yapan uçak inişte ters döndü

Minneapolis-Toronto seferini yapan uçak inişte ters döndü

Sputnik Türkiye

ABD merkezli Delta Air Lines'a ait uçağın iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi. Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı yetkilileri, sosyal medya üzerinden... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T23:27+0300

2025-02-17T23:27+0300

2025-02-17T23:27+0300

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Minneapolis’ten Toronto'ya hareket eden uçak iniş sırasında kaza yaptı.Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, Delta Havayolları’na ait bir uçağın iniş sırasında bir kazaya karıştığını ve olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. Açıklamada, uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.Uçuş takip platformu FlightRadar24’e göre kazaya karışan uçağın Delta Connection tarafından işletilen Endeavor Air’e ait CRJ-900 tipi bir bölgesel jet olduğu ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, uçağın pistte ters dönmüş halde olduğu görüntülendi.

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uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak bileti, abd, minneapolis, kaza, kaza sebebi