MSB'den düşen askeri kargo uçağıyla ilgili yeni açıklama
MSB'den düşen askeri kargo uçağıyla ilgili yeni açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazındaki incelemelerin tamamlandığını ve ekibin Türkiye'ye döndüğünü duyurdu. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T12:08+0300
2025-11-24T12:08+0300
Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım'da Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
24.11.2025
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri kargo uçağı düştü
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazındaki incelemelerin tamamlandığını ve ekibin Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım'da Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
