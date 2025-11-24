https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/msbden-dusen-askeri-kargo-ucagiyla-ilgili-yeni-aciklama-1101235266.html
MSB'den düşen askeri kargo uçağıyla ilgili yeni açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazındaki incelemelerin tamamlandığını ve ekibin Türkiye'ye döndüğünü duyurdu. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım'da Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım'da Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir." ifadelerini kullandı.